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    टाटा सिएरा ईवी vs महिंद्रा बीई 6 स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन : कौनसी कॉम्पेक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी कार खरीदें?

    इन दोनों इलेक्ट्रिक कार में दो बैटरी पैक और कई शानदार फीचर मिलते हैं, लेकिन इनमें से कौनसी कार कागज पर ज्यादा बेहतर साबित होती है? आइए जानते हैं आगे :-

    प्रकाशित: जुलाई 03, 2026 11:09 am । स्तुति

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    Tata Sierra EV vs Mahindra BE 6

    कॉम्पेक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में टाटा सिएरा ईवी की अभी एंट्री हुई है। टाटा की नई इलेक्ट्रिक कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी ई विटारा और महिंद्रा बीई 6 से है। यहां हमनें टाटा सिएरा ईवी का कंपेरिजन महिंद्रा बीई 6 से किया है तो चलिए जानते हैं कौनसी गाड़ी ज्यादा बेहतर साबित होती है :-

    टाटा सिएरा ईवी vs महिंद्रा बीई 6 : डाइमेंशन  

    डाइमेंशन 

    टाटा सिएरा ईवी

    महिंद्रा बीई 6 

    अंतर 

    लंबाई 

    4,340 मिलीमीटर

    4,371 मिलीमीटर

    (- 31 मिलीमीटर)

    चौड़ाई 

    1,841 मिलीमीटर

    1,907 मिलीमीटर

    (- 66 मिलीमीटर)

    ऊंचाई 

    1,750 मिलीमीटर

    1,627 मिलीमीटर

    + 123 मिलीमीटर

    व्हीलबेस 

    2,730 मिलीमीटर

    2,775 मिलीमीटर

    (- 45 मिलीमीटर)

    Tata Sierra EV

    Mahindra BE 6

    • महिंद्रा बीई 6 के मुकाबले टाटा सिएरा ईवी 31 मिलीमीटर कम लंबी कार है, और इसके व्हीलबेस का साइज भी 45 मिलीमीटर कम है। 

    2026 Tata Sierra EV

    Mahindra BE 6

    • टाटा सिएरा ईवी कार महिंद्रा बीई 6 से 66 मिलीमीटर कम चौड़ी है, लेकिन इसकी ऊंचाई महिंद्रा बीई 6 से 123 मिलीमीटर ज्यादा है। 

    टाटा सिएरा ईवी vs महिंद्रा बीई 6 : कलर ऑप्शन 

    टाटा सिएरा ईवी 

    महिंद्रा बीई 6

    ऋषिकेश रैपिड्स 

    टैंगो रेड 

    नैनीताल नॉक्टर्न 

    डेजर्ट मिस्ट 

    प्रिस्टाइन व्हाइट

    एवरेस्ट व्हाइट 

    प्योर ग्रे 

    फायरस्टॉर्म ऑरेंज 

    बंगाल रुज 

    स्टेल्थ ब्लैक 

    कूर्ग क्लाउड 

    डीप फॉरेस्ट 

    अंडमान एडवेंचर 

    डेजर्ट मिस्ट साटिन 

    एवरेस्ट व्हाइट साटिन 

    टाटा सिएरा ईवी vs महिंद्रा बीई 6 : फीचर 

    फीचर 

    टाटा सिएरा ईवी 

    महिंद्रा बीई 6 

    ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट 

    एलईडी डीआरएल्स 

    ✅(सी-शेप्ड) 

    एलईडी पोजिशनिंग लैंप 

    फ्रंट एलईडी फॉग लैंप्स 

    ओआरवीएम्स माउंटेड टर्न इंडिकेटर

    ✅(डायनामिक) 

    व्हील्स 

    19-इंच एरोडायनामिक डिजाइन डुअल-टोन अलॉय व्हील्स  

    19-इंच या 20-इंच  एरोडायनामिक डिजाइन डुअल-टोन अलॉय व्हील्स 

    फ्लश टाइप डोर हैंडल्स 

    एलईडी टेललाइट 

    रूफ रेल्स 

    अपहोल्स्ट्री 

    लेदरेट

    लेदरेट + फैब्रिक 

    टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील 

    ✅(4-स्पोक यूनिट) 

    सेंटर कंसोल के साथ कपहोल्डर 

    ✅(सिंगल कपहोल्डर) 

    60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीटें 

    ✅(2-स्टेप रेक्लाइन फंक्शन के साथ) 

    ✅(2-स्टेप रेक्लाइन फंक्शन के साथ) 

    सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट 

    सभी दरवाजों के लिए पावर विंडो 

    स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट 

    कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट 

    यूएसब्जी चार्जिंग पोर्ट 

    टाइप-सी (2 आगे और 2 पीछे) 

    टाइप-सी (आगे और पीछे) 

    डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 

    10.25-इंच 

    12.3-इंच 

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें 

    रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    ✅(डुअल-जोन)

    ✅(डुअल-जोन)

    वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर  

    ✅(डुअल)

    सनरूफ 

    पैनोरमिक 

    पैनोरमिक ग्लास रूफ  

    मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग 

    ✅(मल्टी-कलर)

    पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट 

    ✅(6-वे ड्राइवर और 4-वे को-ड्राइवर)

    ✅(6-वे ड्राइवर)

    पावर्ड टेलगेट 

    ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स 

    टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 

    12.3-इंच टचस्क्रीन 

    12.3--इंच टचस्क्रीन 

    को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन 

    12.3-इंच 

    वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो 

    स्पीकर की संख्या 

    12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम  

    16-स्पीकर हार्मन कार्डन म्यूजिक सिस्टम  

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी 

    स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स 

    एयरबैग्स 

    6

    7

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) 

    सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट  

    आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज 

    हिल-होल्ड असिस्ट 

    हिल डिसेंट कंट्रोल  

    360-डिग्री कैमरा 

    कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल  

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) 

    पार्किंग सेंसर 

    आगे और पीछे 

    आगे और पीछे 

    इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक 

    ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स 

    रेन-सेंसिंग वाइपर 

    एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) 

      ✅(लेवल-2)

    ✅(लेवल-2)

    • यह दोनों ही मॉडर्न कारें हैं, जिनमें ऑल-एलईडी लाइटिंग, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं। 

    Tata Sierra EV

    Mahindra BE 6

    • महिंद्रा बीई 6 में डुअल वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड टेलगेट और सात एयरबैग जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। 

    Tata Sierra EV

    टाटा सिएरा ईवी vs महिंद्रा बीई 6 : इलेक्ट्रिक पावरट्रेन

    स्पेसिफिकेशन 

    टाटा सिएरा ईवी

    महिंद्रा बीई 6  

    बैटरी पैक 

    63 केडब्लूएच

    75 केडब्लूएच

    75 केडब्लूएच

    59 केडब्लूएच

    79 केडब्लूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    2

    1

    1

    पावर 

    238 पीएस

    209 पीएस

    209 पीएस (रियर मोटर), 140 पीएस (फ्रंट मोटर)

    231 पीएस

    286 पीएस

    टॉर्क 

    315 एनएम

    315 एनएम

    504 एनएम

    380 एनएम

    380 एनएम

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+ पार्ट 2)

    565 किलोमीटर 

    665 किलोमीटर

    624 किलोमीटर

    557 किलोमीटर

    683 किलोमीटर

    ड्राइवट्रेन*

    आरडब्लूडी

    आरडब्लूडी

    एडब्लूडी

    आरडब्लूडी

    आरडब्लूडी

    *आरडब्लूडी - रियर-व्हील ड्राइव, एडब्लूडी - ऑल-व्हील ड्राइव, एफडब्लूडी - फ्रंट-व्हील ड्राइव

    Tata Sierra EV Charge port

    • इन दोनों इलेक्ट्रिक कार में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन टाटा सिएरा ईवी में बड़ा बैटरी पैक मिलता है। यह इकलौती इलेक्ट्रिक कार है जिसमें एडब्लूडी सेटअप भी दिया गया है। 

    • सिएरा ईवी और बीई 6 की इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के आउटपुट आंकड़ें लगभग एक जैसे हैं, मगर बीई 6 अपने बड़े 79 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ ज्यादा पावर और टॉर्क देती है। 

    • सर्टिफाइड रेंज आंकड़ों की बात करें तो महिंद्रा बीई 6 अपने 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ ज्यादा बेहतर साबित होती है। यह गाड़ी 683 किलोमीटर की रेंज देती है।

    • यहां देखें टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट-वाइज पावरट्रेन ऑप्शन की जानकारी। 

    टाटा सिएरा ईवी vs महिंद्रा बीई 6 : कीमत 

    मॉडल 

    टाटा सिएरा ईवी 

    महिंद्रा बीई 6 

    कीमत  

    18.79 लाख रुपये से 25.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री) 

    18.90 लाख रुपये से 28.49 लाख रुपये

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है। 

    • सिएरा ईवी के एंट्री-लेवल और टॉप वेरिएंट की कीमत महिंद्रा बीई 6 से कम है।

    • टॉप वेरिएंट की बात करें तो टाटा सिएरा ईवी 2.5 लाख रुपये ज्यादा सस्ती कार है। 

    • इन दोनों इलेक्ट्रिक कार के साथ बैटरी-एज-ए-सर्विस ऑप्शन नहीं दिया गया है, जिससे इनकी कीमत कम हो जाती। 

    कारदेखो का क्या है कहना…

    टाटा सिएरा ईवी अपनी स्टाइलिश डिजाइन, प्रीमियम फीचर और कई सारे पावरट्रेन चॉइस (एडब्लूडी ऑप्शन समेत) के साथ शानदार पैकेज साबित होती है। इसकी सर्टिफाइड रेंज भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में सबसे ज़्यादा रेंज वाले आंकड़ों में से एक हैं, जिससे कार खरीदारों को रेंज की कोई चिंता नहीं होगी।

    जबकि, महिंद्रा बीई 6 उन लोगों के लिए अच्छी है जो अपनी गाड़ी को सबसे हट कर दिखाना चाहते हैं। इसमें परफॉरमेंस के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है और यह टेक्नोलॉजी लोडेड केबिन एक्सपीरिएंस भी देती है। इसमें बड़े बैटरी पैक वाली पावरट्रेन दी गई है जिसकी सर्टिफाइड रेंज सबसे ज्यादा है। इससे खरीदारों के गाड़ी की ओर ज्यादा आकर्षित होने की उम्मीद है।

    आप यह गाड़ी भी चुन सकते हैं  

    यदि आपने सिएरा ईवी और बीई 6 को लेने पर विचार कर लिया है तो आप यहां दूसरी इलेक्ट्रिक एसयूवी कारें भी देख सकते हैं :-

    • हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक : यह कई सारे फीचर्स और हुंडई की भरोसेमंदता के साथ एक जाना-पहचाना एसयूवी पैकेज देती है। 

    • मारुति ई विटारा : मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार जिसकी सर्टिफाइड रेंज सबसे ज्यादा है, और इसमें कई आकर्षक फीचर और एडवांस सेफ्टी पैकेज भी मिलता है। 

    • विनफास्ट वीएफ7 : यह अपनी क्लीन और मॉडर्न स्टाइलिंग, शानदार फिट व फिनिश क्वालिटी के कारण सबसे अलग नजर आती है, और इसमें दो इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शन भी दिए गए हैं।

    • विनफास्ट वीएफ6 : वीएफ7 से छोटी कार जिसमें प्रीमियम केबिन एक्सपीरिएंस मिलता है, लेकिन वीएफ7 की तुलना में इसका साइज छोटा है और कीमत भी कम है। 

    • टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला : इसमें शार्प स्टाइलिंग, प्रीमियम केबिन, स्मूद ड्राइव एक्सपीरिएंस और फीचर लोडेड पैकेज मिलता है।  

    • एमजी जेडएस ईवी : इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में प्रीमियम केबिन, बेहतरीन फीचर और रोजाना की ड्राइविंग के लिए काफी अच्छी रेंज मिलती है।

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