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    टाटा सिएरा ईवी को ड्राइव करने के बाद पता चली ये बातें, आप भी डालिए एक नजर

    अगर आप कुछ छोटी-मोटी कमियों को नजरअंदाज कर दें तो सिएरा ईवी की ज्यादातर खूबियां आपको जरूर पसंद आएंगी

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    Published On जुलाई 13, 2026 16:14 ist
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    published onJul 13, 2026 16:14 IST
    last updated onJul 13, 2026 16:14 IST
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    Tata Sierra EV

    टाटा सिएरा ईवी कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की नई कार है, जिसे 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग से पहले हमनें टाटा सिएरा ईवी के कठिन रास्तों पर ड्राइविंग क्षमता दिखाने वाले कई सारे टीजर देखे थे। हम इस बात को लेकर और भी ज्यादा उत्साहित थे कि इसे कब चलाने का मौका मिलेगा। जब हमनें नई टाटा सिएरा ईवी को चलाकर देखा तो हम इसकी कई चीजों से प्रभावित हुए और हमें यह भी लगा कि इसमें कुछ चीजें और भी बेहतर हो सकती थीं। नई टाटा सिएरा ईवी को लेकर हमारा अनुभव कैसा रहा, आइए जानते हैं आगे :- 

    काफी प्रीमियम दिखती है 

    टाटा सिएरा ईवी दिखने में बेहद आकर्षक लगती है। इसके आईसीई वर्जन को आइकॉनिक सिएरा वाली डिजाइन थीम पर तैयार किया गया है और इसके इलेक्ट्रिक वर्जन में भी यही डिजाइन थीम मिलती है, हालांकि, इसमें कई हल्के फुल्के बदलाव जरूर हुए हैं। इसकी डिजाइन एकदम साफ-सुथरी है और इसमें कई छोटे सिग्नेचर टच मिलते हैं जो इसे बिलकुल अलग दिखाते हैं। अल्पाइन इंस्पायर्ड रियर क्वार्टर विंडो और कनेक्टेड लाइटिंग एलिमेंट इसे एक अलग पहचान देते है। इसमें इकलौता बदलाव बॉडी कलर्ड ब्लेंक-ऑफ फ्रंट का किया गया है, जिससे इसकी डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक लगती है।

    Tata Sierra EV

    कीमत के हिसाब से केबिन में बहुत कुछ है

    टाटा सिएरा ईवी का इंटीरियर भी एक्सटीरियर की तरह सिएरा पेट्रोल वर्जन से मिलता जुलता लगता है। बॉक्सी शेप की वजह से इसका केबिन दूसरी कारों के मुकाबले ज्यादा आरामदायक लगता है। केबिन के इसमें डुअल-टोन कलर स्कीम दी गई है जो इसे आकर्षक लुक देती है, जबकि इसके डैशबोर्ड का लेआउट काफी सिंपल और मॉडर्न है, जिसमें बहुत सारे बटन नहीं मिलते हैं। यह गाड़ी स्पेशियस केबिन के कारण कन्वेंशनल कार की बजाए किसी लाउंज जैसी ज्यादा महसूस होती है। चाहे आप गाड़ी चला रहे हों या पार्किंग में किसी का इंतजार कर रहे हों, केबिन के अंदर बैठकर समय बिताना काफी आसान और आरामदायक लगता है।

    Tata Sierra EV

    फीचर और सेफ्टी - सिएरा ईवी एक जबरदस्त कार है

    फीचर्स के मामले में भी सिएरा ईवी एक शानदार कार है। इसमें क्रिस्प डिस्प्ले के साथ ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, बिल्ट-इन गेम्स और को-पैसेंजर के लिए ओटीटी एप्स, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें और डॉल्बी एटमॉस के साथ जेबीएल ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा की बात करें तो लेवल 2 एडीएएस सूट आपको लगातार परेशान नहीं करता और ना ही अचानक दखल देकर चौंकाता है, बल्कि यह जरूरत पड़ने पर अपने आप काम करने लगता है।

    Tata Sierra EV

    बैटरी वारंटी - लंबे समय तक निश्चिंतता

    टाटा मोटर्स अपनी सिएरा ईवी कार के साथ 15 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी दे रही है। जो लोग लंबे समय तक बैटरी हेल्थ को लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ी अपनाने में हिचकिचा रहे हैं, यह उनकी चिंताओं को दूर करने में बहुत मददगार साबित होगी। 

    परफॉरमेंस : फास्ट, लेकिन कभी भी डराने वाली नहीं लगती 

    यह गाड़ी शानदार ड्राइव एक्सपीरिएंस देती है। इसमें इलेक्ट्रिक कार वाली जबरदस्त रफ्तार है और यह कभी भी डरावनी वाली नहीं लगती। इसकी पावर डिलीवरी बेहद स्मूद है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स स्लो है और यह गाड़ी बहुत आराम से आगे की तरफ बढ़ती है। भले ही आप सिएरा ईवी पहली बार चला रहे हों, आप बहुत जल्दी इसे चलाने में कंफर्टेबल हो जाएंगे। जब आप तेजी से किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहे, तो आप एसेलेरेट करके आराम से दूसरी गाड़ी से आगे भी निकल सकते हैं। 

    Tata Sierra EV

    रेंज : शहर से दूर भी काफी प्रेक्टिकल साबित होती है

    चाहे आप कोई भी बैटरी पैक चुनें, इसकी रियल-वर्ल्ड रेंज सिर्फ शहर के छोटे-मोटे कामों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे हाइवे पर भी आराम से ले जाया जा सकता है। यह कहना सही होगा कि लंबी यात्राओं के दौरान भी आपको हर कुछ घंटों में चार्जर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसी वजह से सिएरा ईवी को इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाता है।

    बैटरी पैक 

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2)

    63 केडब्लूएच सिंगल-मोटर  

    565 किलोमीटर 

    75 केडब्लूएच सिंगल-मोटर  

    665 किलोमीटर 

    75 केडब्लूएच डुअल-मोटर  

    624 किलोमीटर 

    अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमें लगता है इसमें थोड़ी बेहतर हो सकती थी :-  

    फिनिशिंग में कमियां और मेंटेनेंस

    सिएरा ईवी को चलाने के बाद हमनें इस गाड़ी के अंदर बैठकर और भी समय बिताया। हमनें इसमें कुछ छोटी-छोटी कमियां देखीं, जैसे कि इसमें थोड़े टेढ़े-मेढ़े बैज लगे हैं और केबिन के अंदर पैनल के बीच में गैप है। हो सकता है कि यह चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती हों, लेकिन अगर इन पर एक बार नजर पड़ जाए तो इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होता है।

    Tata Sierra EV

    इसमें पियानो ब्लैक ट्रिम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। यह पहले दिन तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन इसे मेंटेन रखना एक बड़ी चुनौती है। धूल, खरोंच और उंगलियों के निशान आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, इसलिए इसके लिए तैयार रहें। आप चाहे कितनी भी देखभाल क्यों ना कर लें, लेकिन समय के साथ ग्लॉसी सरफेस की चमक फीकी पड़ ही जाती है।

    इस इलेक्ट्रिक कार में स्पेयर टायर स्टैंडर्ड नहीं मिलते हैं, इसके लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे। 

    ड्राइविंग पोजिशन : हर किसी के लिए सही नहीं  

    इस गाड़ी का केबिन काफी स्पेशियस है, लेकिन इसमें ऊंचे कद वाले पैसेंजर के लिए सही ड्राइविंग पोजिशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि इसकी सीट और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट हर किसी को अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी ना दे। 

    Tata Sierra EV

    कारदेखो का क्या है कहना …

    कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। टाटा सिएरा ईवी में भी कई कमियां हैं जिस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यह कमियां इसके ओवरऑल एक्सपीरिएंस को प्रभावित नहीं करती है। यह गाड़ी बेहद मॉडर्न और फीचर लोडेड है, और यह अच्छी सड़कों या ऊबड़-खाबड़ रास्तों दोनों पर ही बहुत बढ़िया चलती है।

    Tata Sierra EV

    मार्केट में मौजूद विकल्पों को देखते हुए ईवी खरीदने वालों के लिए यह बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप 19 लाख रुपये से 26 लाख रुपये की रेंज में कोई फीचर लोडेड ईवी की तलाश में हैं, तो सिएरा ईवी आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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