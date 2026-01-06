महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी 13.89 लाख रुपये में लॉन्च: देखिए नई इलेक्ट्रिक कार की पूरी प्राइस लिस्ट, बुकिंग और डिलीवरी डिटेल्स और अन्य जानकारी

प्रकाशित: जनवरी 06, 2026 07:38 pm । सोनू

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को लॉन्च करने तुरंत बाद, महिंद्रा ने 13.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी को भी लॉन्च कर दिया है। यह मौजूदा एक्सयूवी 3एक्सओ का इलेक्ट्रिक वर्जन है और इसमें आईसीई वर्जन वाले फीचर्स और लुक को काफी हद तक बरकरार रखा गया है, हालांकि इसमें कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं। एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी की पूरी डीटेल आपको मिलेगी आगे:

वेरिएंट और कीमत

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी दो वेरिएंट एएक्स5 और एएक्स7एल में उपलब्ध है।

दोनों वेरिएंट में 39.4 केडबल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है।

वेरिएंट कीमत एएक्स5 13.89 लाख रुपये एएक्स7एल 14.96 लाख रुपये

कीमत एक्स-शोरूम पैन इंडिया के अनुसार

ध्यान रहे कि इन कीमतों में होम चार्जर शामिल नहीं है। यदि आप इसे लेना चाहते हैं, तो आपको 7.2 किलोवाट चार्जर के लिए अतिरिक्त 50,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

डिलीवरी 23 फरवरी से शुरू होगी।

बाहर का डिजाइन

एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी का डिज़ाइन इसके पेट्रोल/डीजल मॉडल से मिलता-जुलता है, हालांकि इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं।

दोनों में अंतर करने का सबसे आसान तरीका ईवी में लगे कॉपर कलर के इंसर्ट हैं।

ग्रिल बॉडी कलर की है और इस पर लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है।

साइड के डिजाइन की बात करें तो इसमें भी बिल्कुल आईसीई एक्सयूवी 3एक्सओ की तरह डोर के साथ-साथ दमदार लाइनें दी गई हैं, ।

व्हील आर्क राउंड शेप के हैं और उन पर ब्लैक कलर की क्लैडिंग दी गई है, जो इसे एक रफ एंड टफ लुक देती है।

डीटेल्स: एएक्स7एल में 17 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं, जबकि एएक्स5 में छोटे 16 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं।

कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप जैसे मॉर्डन एलिमेंट्स बरकरार रखे गए हैं।

बैज पर कॉपर फिनिश से पता चलता है कि यह एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी है।

केबिन

डैशबोर्ड पर होरिजोंटल लेआउट और पूरी चौड़ाई तक लेयर्ड डिजाइन है।

डैशबोर्ड के बीच में 10.25-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। इसमें एक फुल डिजिटल 10.25-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है।

केबिन में सॉफ्ट-टच मैटेरयल का इस्तेमाल किया गया है। अपहोल्स्ट्री में लेदरेट फिनिश है।

एसी वेंट्स रेक्टांगुलर है और डैशबोर्ड में अच्छे से इंटीग्रेटेड हैं।

क्लाइमेट और व्हीकल फंक्शन के लिए फिजिकल बटन और रोटरी कंट्रोल दिए गए हैं।

इलेक्ट्रिक कार वाली पहचान देने के लिए सिल्वर इनसर्ट को कॉपर से रिप्लेस किया गया है।

फीचर

एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी में आईसीई वर्जन वाले ही फीचर दिए गए हैं। इसमें एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, पीछे वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन ऑटो एसी, 7-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, वायरलेस फोन चार्जर और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑटो हेडलैंप्स, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

यह देखते हुए कि एक्सयूवी 3एक्सओ को भारत एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, हमारा मानना है कि महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ को भी ऐसा ही स्कोर मिलेगा।

बैटरी पैक और रेंज

एक्सयूवी 3एक्सओ में एक्सयूवी400 ईवी वाला बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

बैटरी पैक 39.4 केडब्ल्यूएच पावर 150 पीएस टॉर्क 310 एनएम ऑन रोड रेंज 285 किलोमीटर एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटा) 8.3 सेकंड चार्जिंग ऑप्शन 50किलोवॉट डीसी चार्जर चार्जिंग टाइम (0-80 प्रतिशत) 50 मिनट

कंपेरिजन

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी का मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी और एमजी विंडसर के साथ-साथ टाटा पंच ईवी और सिट्रोएन ईसी3 से रहेगा।

यह भी देखें: महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी ऑन रोड प्राइस