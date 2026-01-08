सभी
    नई टाटा पंच 6 कलर में मिलेगी, 13 जनवरी को होगी लॉन्च

    संशोधित: जनवरी 08, 2026 07:42 pm | स्तुति

    159 Views
    Tata Punch Facelift Colours

    टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार पंच को जल्द नया फेसलिफ्ट अपडेट मिलने जा रहा है। भारत में इस गाड़ी को 13 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। टाटा इस अपकमिंग कार को लेकर नए अपडेट लगातार दे रही है। अब तक हमें पता है कि 2026 टाटा पंच में नया वेरिएंट लाइनअप मिलेगा, साथ ही इसमें एक नया इंजन ऑप्शन भी शामिल किया जाएगा। अब नई टाटा पंच फेसलिफ्ट कार के कलर ऑप्शन से जुड़ी जानकारी सामने आई है जो इस प्रकार होंगे :-

    टाटा पंच फेसलिफ्ट : कलर ऑप्शन 

    • स्यानटिफिक ब्लू

    Tata Punch Facelift Cyantific Blue

    • कूर्ग क्लाउड 

    Tata Punch Facelift Coorg Clouds

    • बंगाल राउज (रेड) 

    Tata Punch Facelift Bengal Rouge

    • कैरामेल

    Tata Punch Facelift Caramel

    • डेटोना ग्रे

    Tata Punch Facelift Daytona Grey

    • प्रिस्टाइन व्हाइट 

    Tata Punch Facelift Pristine White

    नोट : कूर्ग क्लाउड, बंगाल राउज और प्रिस्टाइन व्हाइट जैसे कलर ऑप्शन टाटा सिएरा में पहले ही दिए जा चुके हैं। 

    टाटा पंच फेसलिफ्ट : फीचर

    Tata Punch Facelift dashboard

    टाटा पंच फेसलिफ्ट एसयूवी कार में नया फ्रीस्टेंडिंग 10.25-इंच टचस्क्रीन और 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जाएगा। इस अपकमिंग कार में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सिंगल-पेन सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। 

    सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर मिलेंगे। 

    नोट : टाटा ने आईसीई पंच में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) फंक्शन नहीं दिए हैं क्योंकि इसमें बंपर पर रडार जैसा एलिमेंट मिलता है। कंपनी ने इसे शायद केवल इलेक्ट्रिक वर्जन के लिए ही रिजर्व रखा है।

    टाटा पंच फेसलिफ्ट : इंजन ऑप्शन

    पहले जारी हुए टीजर के जरिए नई टाटा पंच गाड़ी में नया टर्बो पेट्रोल इंजन मिलना कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा इसमें मौजूदा मॉडल वाले इंजन ऑप्शन मिलेंगे। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन 

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल (नया)^

    1.2-लीटर पेट्रोल 

    1.2-लीटर पेट्रोल के साथ सीएनजी 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड मैनुअल 

    5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी*

    5-स्पीड मैनुअल 

    पावर

    120 पीएस

    88 पीएस

    73.5 पीएस

    टॉर्क 

    170 एनएम

    115 एनएम

    103 एनएम

    *एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, ^अनुमानित स्पेसिफिकेशन्स

    टाटा पंच फेसलिफ्ट : कीमत और मुकाबला

    पंच फेसलिफ्ट की कीमत 5.3 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला मारुति इग्निस, हुंडई एक्सटर और सिट्रोएन सी3 से रहेगा। 

