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    जून 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारें : मारुति डिजायर की सेल्स बाकी सभी सेडान की कुल बिक्री से भी ज्यादा रही!

    मारुति डिजायर की मासिक सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद सेडान बॉडी स्टाइल वाली कारों में इसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर रहा।

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    Published On जुलाई 13, 2026 12:11 ist
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    published onJul 13, 2026 12:11 IST
    last updated onJul 13, 2026 12:11 IST
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    Bestselling Sedans In June 2026

    भारत के कार बाजार के लिए मई का महीना स्थिर और अच्छा रहने के बाद अब जून 2026 के सेल्स आंकड़े भी सामने आ गए हैं। हालांकि, इन आंकड़ों में थोड़ी कमी देखने को मिली है। एक सेगमेंट जो अपने छोटे लेकिन लॉयल कस्टमर बेस के बीच काफी पसंद किया जा रहा है, वह है सेडान सेगमेंट।

    पिछले कुछ महीनों में हमनें हुंडई वरना और होंडा सिटी जैसी कारों को अपडेट होते देखा। हालांकि, इससे इन गाड़ियों की सेल्स रैंकिंग में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। जून 2026 में कौनसी सेडान कार को मिले कितने बिक्री के आंकड़े, जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    मॉडल

    जून 2026

    मई 2026

    जून 2025

    मासिक वृद्धि/ गिरावट (%)

    सालाना वृद्धि/ गिरावट (%)

    मारुति डिजायर 

    17,899

    24,546

    15,484

    (-27)

    16

    हुंडई ऑरा 

    5,977

    5,077

    5,413

    18

    10

    होंडा अमेज

    2,937

    2,660

    2,274

    10

    29

    फोक्सवैगन वर्टस 

    1,195

    1,238

    1,778

    (-3)

    (-33)

    स्कोडा स्लाविया

    1,083

    861

    896

    26

    21

    होंडा सिटी 

    745

    1,227

    709

    (-39)

    5

    टाटा टिगॉर (आईसीई + ईवी) 

    602

    531

    788

    13

    2

    हुंडई वरना

    554

    723

    813

    (-23)

    2

    टोयोटा कैमरी 

    191

    198

    180

    (-4)

    1

    कुल

    31,183

    37,055

    28,335

    (-16)

    10

    • मारुति डिजायर हमेशा की तरह सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही और इसकी सेल्स बाकी सभी गाड़ियों की कुल बिक्री से भी ज्यादा रही। मई 2026 के मुकाबले जून में इसकी मासिक सेल्स में 27 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद इसकी सालाना सेल्स में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। 

    Maruti Dzire

    • जून 2027 में हुंडई ऑरा और वरना की क्रमशः 5,977 यूनिट्स और 554 यूनिट्स बिकीं। हुंडई ने वरना को इस साल के शुरुआत में फेसलिफ्ट अपडेट दिया था, लेकिन इससे इसकी सेल्स पर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस गाड़ी की मासिक सेल्स में 23 प्रतिशत की गिरावट आई है। 

    • अमेज सबकॉम्पेक्ट सेडान सेगमेंट में मजबूत दावेदार बनी हुई है और यह भारत में होंडा की सबसे पॉपुलर कारों में से एक है। इस गाड़ी की सालाना सेल्स 29 प्रतिशत बढ़ी है और इसकी मासिक सेल्स में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। 

    Honda Amaze

    • पिछले महीने होंडा सिटी कार की करीब 700 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले महीने की तुलना में 39 प्रतिशत कम रही। ऐसा फेसलिफ्ट वर्जन की लॉन्चिंग के बावजूद हुआ। 

    • फोक्सवैगन वर्टस की मासिक सेल्स में 3 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन यह फिर भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पेक्ट सेडान कार रही। जबकि, स्कोडा स्लाविया (जो कि वर्टस वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है) की मासिक सेल्स 26 प्रतिशत बढ़ी है। पिछले महीने स्कोडा अपनी स्लाविया कार की करीब 1,000 यूनिट्स बेचने में कामयाब रही। इन दोनों सेडान कारों को साल के आखिर में नया अपडेट मिलने जा रहा है। 

    Volkswagen Virtus

    • टाटा मोटर्स की इकलौती सेडान टिगॉर की मासिक सेल्स 13 प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन इसकी सालाना सेल्स लगभग स्थिर रही। इस वजह से यह सब-कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में चौथे स्थान पर रही। हालांकि, कंपनी जल्द इसका फेसलिफ्ट वर्जन पेश करने वाली है और इसकी पेटेंट डिजाइन भी फाइल की जा चुकी है।  

    • टोयोटा कैमरी की सेल्स सबसे स्थिर रही। इस गाड़ी की पिछले महीने केवल 191 यूनिट्स बिकीं। जून 2026 में इसकी सालाना और मासिक सेल्स क्रमशः -4 प्रतिशत और 1 प्रतिशत रही। 

    आपको क्या लगता है कि इस महीने बिक्री में बदलाव किन वजहों से हुए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं!

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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    1 कमेंट
    1
    D
    dhirenkumar gandhi
    Jul 13, 2026, 5:40:47 PM

    I had gone to Maruti dealer at Nadiad. They said that there is no discount on D'Zire. But on facebook, there is an ad of raining discount. What is the truth. If there is discount, how much ?

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