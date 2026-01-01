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    जून 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार: टाटा पंच और टाटा नेक्सन ने मारुति के दबदबे को दी चुनौती, इसबार पिछड़ी हुंडई क्रेटा

    इस लिस्ट में एक अहम दावेदार, हुंडई क्रेटा, प्रोडक्शन में रुकावट के कारण जून 2026 में अपनी जगह गंवा बैठी।

    प्रकाशित: जुलाई 08, 2026 07:24 pm । भानु

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    Top 15 Selling Cars In June 2026

    यह कहना सही होगा कि भारत में कार बिक्री के लिहाज़ से जून 2026 का महीना दिलचस्प रहा है। जहां सबसे ज़्यादा बिकने वाली टॉप 15 कारों में से ज़्यादातर की महीने-दर-महीने बिक्री में गिरावट देखी गई, वहीं साल-दर-साल के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं।

    लिस्ट में भी दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है, जिसमें सबसे खास बात यह है कि हुंडई क्रेटा इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाई। आमतौर पर क्रेटा हमेशा सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल्स में शामिल रही है। ऐसा सप्लायर से जुड़ी प्रोडक्शन में रुकावट के कारण हुआ है, जिसने लोकप्रिय हुंडई एसयूवी की सप्लाई पर असर डाला है।

    आईये, नीचे जून 2026 की बिक्री के आंकड़ों पर डालते हैं एक नज़र:

    रैंक

    मॉडल 

    जून 2026

    मई  2026

    जून 2025

    मासिक ग्रोथ/गिरावट (%)

    सालाना ग्रोथ/गिरावट (%)

    1

    टाटा पंच/पंच ईवी

    21,006

    20,208

    10,446

    3.9

    101

    2

    टाटा नेक्सन/नेक्सन ईवी

    18,335

    19,100

    11,602

    (-4)

    58

    3

    मारुति सुजुकी डिजायर

    17,899

    24,546

    15,484

    (-27.1)

    16

    4

    मारुति सुजुकी वैगन आर

    16,952

    18,076

    12,930

    (-6.2)

    31

    5

    मारुति सुजुकी अर्टिगा

    16,111

    20,350

    14,151

    (-20.8)

    14

    6

    मारुति सुजुकी स्विफ्ट

    15,215

    17,519

    13,275

    (-13.2)

    15

    7

    महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक+स्कॉर्पियो एन

    14,097

    15,774

    12,740

    (-10.6)

    11

    8

    मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स

    13,135

    20,686

    9,815

    (-36.5)

    34

    9

    मारुति सुजुकी बलेनो

    12,488

    18,396

    8,966

    (-32.1)

    39

    10

    हुंडई वेन्यू

    10,776

    11,714

    6,858

    (-8)

    57

    11

    महिंद्रा थार/महिंद्रा थार रॉक्स

    10,669

    10,787

    9,542

    (-1.1)

    12

    12

    मारुति सुजुकी आॅल्टो

    10,388

    9,887

    5,045

    5.1

    106

    13

    मारुति सुजुकी इको

    10,230

    13,240

    9,340

    (-22.7)

    10

    14

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ

    10,063

    6,717

    7,089

    49.8

    42

    15

    मारुति सुजुकी विक्टोरिस

    10,035

    10,853

    (-7.5)

    • टाटा पंच (जिसमें पंच ईवी भी शामिल है) मई 2026 में चौथे स्थान पर थी, लेकिन जून 2026 में इसने मारुति डिजायर को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार का स्थान हासिल कर लिया। इस महीने में इसकी 21,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिकीं। इसने महीने-दर-महीने 3.9 प्रतिशत और साल-दर-साल  101 प्रतिशत की ज़बरदस्त ग्रोथ दर्ज की।

    Photos

    • टाटा नेक्सन (जिसमें नेक्सन ईवी भी शामिल है) जून 2026 में 18,300 से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, इसकी मासिक बिक्री में 4 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।

    Photos

    • मई 2026 में चार्ट में सबसे ऊपर रहने के बाद, मारुति सुजुकी डिजायर जून 2026 में 17,900 से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर आ गई। इस लिस्ट में अकेली सेडान होने के बावजूद, डिजायर की बिक्री में महीने-दर-महीने 27.1 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई।

    Maruti WagonR Side

    • मारुति सुजुकी वैगन आर जून 2026 में चौथे स्थान पर आ गई है। मारुति ने इस महीने में हैचबैक की 17,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेचीं। हालांकि, इसके चलते महीने-दर-महीने बिक्री में 6.2 प्रतिशत की गिरावट आई। 
    • सबसे ज़्यादा बिकने वाली एमपीवी मारुति अर्टिगा की मासिक बिक्री में 20.8 प्रतिशत की गिरावट के बाद यह तीसरे से पांचवें स्थान पर आ गई। मारुति ने जून 2026 में 16,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेचीं, जो मई 2026 की तुलना में 4,200 यूनिट्स कम बेची थी।
    • जून 2026 में मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट की 15,200 से ज़्यादा यूनिट्स बिकीं। इस हैचबैक की बिक्री में महीने-दर-महीने 13.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

     Mahindra Scorpio Classic front

    • जून 2026 में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन की कुल मिलाकर 14,100 यूनिट्स बेचीं और डिस्पैच कीं। इस महीने इन एसयूवी की बिक्री में महीने-दर-महीने 10.6 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
    • मारुति फ्रॉन्क्स के लिए जून 2026 का महीना मुश्किल भरा रहा। मारुति की यह क्रॉसओवर मई 2026 में दूसरे स्थान पर थी, जो जून में फिसलकर आठवें स्थान पर आ गई है। इसकी बिक्री लगभग 13,000 यूनिट्स रही और महीने-दर-महीने बिक्री में सबसे ज़्यादा 36.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसकी बिक्री के आंकड़ों में 7,500 से ज़्यादा यूनिट्स की कमी आई। 
    • मारुति सुजुकी बलेनो प्रीमियम हैचबैक की 12,500 से ज़्यादा यूनिट्स बिकीं। इसमें महीने-दर-महीने आधार पर 32.1 प्रतिशत की बड़ी गिरावट भी देखी गई। कंपनी ने मई 2026 के मुकाबले जून 2026 में लगभग 5,900 यूनिट्स कम बेचीं। हालांकि, मासिक बिक्री के उलट, इसने साल-दर-साल आधार पर 39 प्रतिशत की अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की।

    Hyundai Venue

    • जून 2026 में लगभग 10,800 यूनिट्स की बिक्री के साथ हुंडई वेन्यू टॉप-10 सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में शामिल रही। इसने साल-दर-साल के आधार पर 57 प्रतिशत की ज़बरदस्त बढ़ोतरी भी दर्ज की जिसका श्रेय इसके हालिया फेसलिफ्ट को जाता है, जबकि इसकी मासिक बिक्री में 8 प्रतिशत की गिरावट आई।

     Photos

    • महिंद्रा ने थार और थार रॉक्स की कुल मिलाकर लगभग 10,700 यूनिट्स बेचीं। थार की बिक्री काफी स्थिर रही है, जिसमें जून 2026 में सिर्फ़ 1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

    Maruti Alto K10 front design

    • मारुति सुज़ुकी ऑल्टो जून में लगभग 10,400 यूनिट्स की बिक्री के साथ टॉप 15 में वापस आ गई है। इसने लिस्ट में सबसे ज़्यादा सालाना ग्रोथ (106 प्रतिशत) दर्ज की और यह उन कुछ मॉडल्स में से एक थी जिन्होंने 5.1 प्रतिशत की पॉजिटिव ग्रोथ भी दर्ज की।
    • जून 2026 में मारुति सुजुकी इको की 10,200 से ज़्यादा यूनिट्स बिकीं, जो पिछले महीने के मुकाबले 22.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
    • जून 2026 में महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की लगभग 10,100 यूनिट्स बिकीं। इसने सभी मॉडल्स में सबसे ज़्यादा मासिक ग्रोथ (49.8 प्रतिशत) दर्ज की, जबकि सालाना बिक्री में 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

    Photos

    • मारुति सुजुकी विक्टोरिस मई के मुकाबले एक पायदान नीचे खिसककर 15वें स्थान पर रही। 7.5 प्रतिशत की मासिक गिरावट के बाद इसकी बिक्री लगभग 10,000 यूनिट्स रही।

    इन टॉप 15 कारों में से आप कौनसी चुनेंगे? या क्या आपने इस जून में अपने गैराज में कोई नई कार शामिल की है? हमें कमेंट्स में बताएं।

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