जून 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार: टाटा पंच और टाटा नेक्सन ने मारुति के दबदबे को दी चुनौती, इसबार पिछड़ी हुंडई क्रेटा

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प्रकाशित: जुलाई 08, 2026 07:24 pm । भानु

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यह कहना सही होगा कि भारत में कार बिक्री के लिहाज़ से जून 2026 का महीना दिलचस्प रहा है। जहां सबसे ज़्यादा बिकने वाली टॉप 15 कारों में से ज़्यादातर की महीने-दर-महीने बिक्री में गिरावट देखी गई, वहीं साल-दर-साल के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं।

लिस्ट में भी दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है, जिसमें सबसे खास बात यह है कि हुंडई क्रेटा इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाई। आमतौर पर क्रेटा हमेशा सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल्स में शामिल रही है। ऐसा सप्लायर से जुड़ी प्रोडक्शन में रुकावट के कारण हुआ है, जिसने लोकप्रिय हुंडई एसयूवी की सप्लाई पर असर डाला है।

आईये, नीचे जून 2026 की बिक्री के आंकड़ों पर डालते हैं एक नज़र:

रैंक मॉडल जून 2026 मई 2026 जून 2025 मासिक ग्रोथ/गिरावट (%) सालाना ग्रोथ/गिरावट (%) 1 टाटा पंच/पंच ईवी 21,006 20,208 10,446 3.9 101 2 टाटा नेक्सन/नेक्सन ईवी 18,335 19,100 11,602 (-4) 58 3 मारुति सुजुकी डिजायर 17,899 24,546 15,484 (-27.1) 16 4 मारुति सुजुकी वैगन आर 16,952 18,076 12,930 (-6.2) 31 5 मारुति सुजुकी अर्टिगा 16,111 20,350 14,151 (-20.8) 14 6 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 15,215 17,519 13,275 (-13.2) 15 7 महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक+स्कॉर्पियो एन 14,097 15,774 12,740 (-10.6) 11 8 मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स 13,135 20,686 9,815 (-36.5) 34 9 मारुति सुजुकी बलेनो 12,488 18,396 8,966 (-32.1) 39 10 हुंडई वेन्यू 10,776 11,714 6,858 (-8) 57 11 महिंद्रा थार/महिंद्रा थार रॉक्स 10,669 10,787 9,542 (-1.1) 12 12 मारुति सुजुकी आॅल्टो 10,388 9,887 5,045 5.1 106 13 मारुति सुजुकी इको 10,230 13,240 9,340 (-22.7) 10 14 महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ 10,063 6,717 7,089 49.8 42 15 मारुति सुजुकी विक्टोरिस 10,035 10,853 — (-7.5) —

मई 2026 में चार्ट में सबसे ऊपर रहने के बाद, मारुति सुजुकी डिजायर जून 2026 में 17,900 से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर आ गई। इस लिस्ट में अकेली सेडान होने के बावजूद, डिजायर की बिक्री में महीने-दर-महीने 27.1 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई।

जून 2026 में लगभग 10,800 यूनिट्स की बिक्री के साथ हुंडई वेन्यू टॉप-10 सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में शामिल रही। इसने साल-दर-साल के आधार पर 57 प्रतिशत की ज़बरदस्त बढ़ोतरी भी दर्ज की जिसका श्रेय इसके हालिया फेसलिफ्ट को जाता है, जबकि इसकी मासिक बिक्री में 8 प्रतिशत की गिरावट आई।

महिंद्रा ने थार और थार रॉक्स की कुल मिलाकर लगभग 10,700 यूनिट्स बेचीं। थार की बिक्री काफी स्थिर रही है, जिसमें जून 2026 में सिर्फ़ 1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

मारुति सुज़ुकी ऑल्टो जून में लगभग 10,400 यूनिट्स की बिक्री के साथ टॉप 15 में वापस आ गई है। इसने लिस्ट में सबसे ज़्यादा सालाना ग्रोथ (106 प्रतिशत) दर्ज की और यह उन कुछ मॉडल्स में से एक थी जिन्होंने 5.1 प्रतिशत की पॉजिटिव ग्रोथ भी दर्ज की।

जून 2026 में मारुति सुजुकी इको की 10,200 से ज़्यादा यूनिट्स बिकीं, जो पिछले महीने के मुकाबले 22.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

जून 2026 में महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की लगभग 10,100 यूनिट्स बिकीं। इसने सभी मॉडल्स में सबसे ज़्यादा मासिक ग्रोथ (49.8 प्रतिशत) दर्ज की, जबकि सालाना बिक्री में 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

मारुति सुजुकी विक्टोरिस मई के मुकाबले एक पायदान नीचे खिसककर 15वें स्थान पर रही। 7.5 प्रतिशत की मासिक गिरावट के बाद इसकी बिक्री लगभग 10,000 यूनिट्स रही।

इन टॉप 15 कारों में से आप कौनसी चुनेंगे? या क्या आपने इस जून में अपने गैराज में कोई नई कार शामिल की है? हमें कमेंट्स में बताएं।