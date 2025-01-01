इस ओणम केरल में हुंडई की कारों पर पाएं 4 लाख रुपये से ज्यादा के डिस्काउंट ऑफर
प्रकाशित: अगस्त 13, 2025 11:24 am । स्तुति
-
- Write a कमेंट
केरल में ग्राहकों को डिस्काउंट ऑफर के अलावा एश्योर्ड गिफ्ट, कॉम्प्लिमेंट्री एक्सटेंडेड वारंटी, होलिडी पैकेज जीतने का मौका और 3.5 करोड़ रुपये तक के इनाम भी दिए जा रहे हैं
यदि आप केरल में रहते हैं और अगस्त 2025 में कोई हुंडई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप 4 लाख रुपये से ज्यादा की बचत कर सकते हैं। इस ओणम आप क्रेटा इलेक्ट्रिक को छोड़कर बाकी सभी हुंडई कारों पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने हुंडई की कारों पर एश्योर्ड गिफ्ट, एक रात का हॉलिडे स्टे और चार साल की कॉम्प्लिमेंट्री वारंटी जैसे अतिरिक्त फायदे भी दिए जा रहे हैं। यहां देखें हुंडई के सभी मॉडल-वाइज डिस्काउंट ऑफर :-
हुंडई ग्रैंड आई10 निओस
|
ऑफर
|
राशि
|
नकद डिस्काउंट
|
35,000 रुपये तक
|
स्क्रेपेज डिस्काउंट
|
30,000 रुपये तक
|
कॉर्पोरेट डिस्काउंट
|
5,000 रुपये तक
|
कुल लाभ
|
70,000 रुपये तक
-
ऊपर बताए गए फायदे हुंडई ग्रैंड आई10 निओस के एरा पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट के साथ दिए जा रहे हैं।
-
ग्रैंड आई10 के एरा वेरिएंट पर 5000 रुपये का नकद डिस्काउंट दिया जा रहा है, जबकि एक्सचेंज बोनस और स्क्रेपेज डिस्काउंट क्रमशः 20,000 रुपये और 25,000 रुपये रखा गया है।
-
आप निओस पर 30,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका फायदा स्क्रेपेज डिस्काउंट के साथ नहीं लिया जा सकता है।
-
ग्रैंड आई10 निओस के एएमटी वेरिएंट पर 25,000 रुपये का नकद डिस्काउंट दिया जा रहा है, जबकि सीएनजी वेरिएंट पर 20,000 रुपये का नकद डिस्काउंट मिल रहा है।
-
हुंडई ग्रैंड आई10 निओस की कीमत 5.98 लाख रुपये से 8.62 लाख रुपये के बीच है।
हुंडई ऑरा
|
ऑफर
|
राशि
|
नकद डिस्काउंट
|
25,000 रुपये तक
|
स्क्रेपेज डिस्काउंट
|
15,000 रुपये तक
|
कॉर्पोरेट डिस्काउंट
|
5,000 रुपये तक
|
कुल लाभ
|
45,000 रुपये तक
-
ऊपर बताए गए फायदे हुंडई ऑरा के बेस वेरिएंट ई सीएनजी को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट पर दिए जा रहे हैं।
-
आप ऑरा पर 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका फायदा स्क्रेपेज डिस्काउंट के साथ नहीं लिया जा सकता है।
-
हुंडई ऑरा के ई सीएनजी वेरिएंट पर 10,000 रुपये का नकद डिस्काउंट मिल रहा है।
-
हुंडई ऑरा की कीमत 6.54 लाख रुपये से 9.11 लाख रुपये के बीच है।
हुंडई एक्सटर
|
ऑफर
|
राशि
|
नकद डिस्काउंट
|
30,000 रुपये तक
|
स्क्रेपेज डिस्काउंट
|
30,000 रुपये तक
|
कुल लाभ
|
60,000 रुपये तक
-
ऊपर बताए गए फायदे हुंडई एक्सटर के पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट पर दिए जा रहे हैं। लेकिन, यह फायदे ईएक्स, ईएक्स (ओ), एस स्मार्ट और एसएक्स स्मार्ट वेरिएंट पर नहीं मिल रहे हैं।
-
सभी सीएनजी वेरिएंट पर (ईएक्स, ईएक्स (ओ), एस स्मार्ट और एसएक्स स्मार्ट वेरिएंट को छोड़कर) 10,000 रुपये का नकद डिस्काउंट मिल रहा है।
-
एस स्मार्ट और एसएक्स स्मार्ट सीएनजी वेरिएंट पर 5,000 रुपये का नकद डिस्काउंट दिया जा रहा है।
-
एस स्मार्ट और एसएक्स स्मार्ट पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट पर 25,000 रुपये का नकद डिस्काउंट मिल रहा है।
-
हुंडई एक्सटर की कीमत 6 लाख रुपये से 10.51 लाख रुपये के बीच है।
यह भी पढ़ें : इस ओणम किआ की कारों पर पाएं 15 लाख रुपये तक की छूट
हुंडई आई20
|
ऑफर
|
राशि
|
नकद डिस्काउंट
|
35,000 रुपये तक
|
स्क्रेपेज डिस्काउंट
|
35,000 रुपये तक
|
कुल लाभ
|
70,000 रुपये तक
-
ऊपर बताए गए फायदे रेगुलर हुंडई आई20 के पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट पर दिए जा रहे हैं, लेकिन यह फायदे मैग्ना एग्जिक्यूटिव, स्पोर्ट्ज, और स्पोर्ट्ज (ओ) मैनुअल वेरिएंट पर मान्य नहीं है।
-
इस हैचबैक कार के स्पोर्ट्ज (ओ) और मैग्ना एग्जिक्यूटिव मैनुअल वेरिएंट पर 25,000 रुपये का नकद डिस्काउंट मिल रहा है।
-
आई20 एन लाइन और रेगुलर सीवीटी ऑटोमेटिक वेरिएंट (मैग्ना सीवीटी को छोड़कर) पर 30,000 रुपये का नकद डिस्काउंट दिया जा रहा है।
-
हुंडई आई20 के मैग्ना सीवीटी ऑटोमेटिक वेरिएंट पर 20,000 रुपये का नकद डिस्काउंट मिल रहा है।
-
आई20 हैचबैक कार पर आप स्क्रेपेज डिस्काउंट की बजाए 30,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी चुन सकते हैं।
-
रेगुलर हुंडई आई20 की कीमत 7.51 लाख रुपये से 11.25 लाख रुपये के बीच है।
-
हुंडई आई20 एन लाइन की प्राइस 9.99 लाख रुपये से 12.56 लाख रुपये के बीच है।
हुंडई वेन्यू
|
ऑफर
|
राशि
|
नकद डिस्काउंट
|
40,000 रुपये तक
|
स्क्रेपेज डिस्काउंट
|
45,000 रुपये तक
|
कुल लाभ
|
85,000 रुपये तक
-
ऊपर बताए गए फायदे वेन्यू सब-4 मीटर एसयूवी के सभी पेट्रोल वेरिएंट (वेन्यू एन लाइन समेत) पर दिए जा रहे हैं।
-
वेन्यू डीजल वेरिएंट पर 10,000 रुपये का नकद डिस्काउंट और 25,000 रुपये का स्क्रेपेज डिस्काउंट मिल रहा है।
-
हुंडई वेन्यू के रेगुलर वेरिएंट की कीमत 7.94 लाख रुपये से 13.62 लाख रुपये के बीच है।
-
हुंडई वेन्यू एन लाइन की कीमत 12.15 लाख रुपये से 14 लाख रुपये के बीच है।
हुंडई वरना
|
ऑफर
|
राशि
|
नकद डिस्काउंट
|
20,000 रुपये तक
|
कॉर्पोरेट डिस्काउंट
|
10,000 रुपये तक
|
स्क्रेपेज डिस्काउंट
|
35,000 रुपये तक
|
कुल लाभ
|
65,000 रुपये तक
-
ऊपर बताए गए फायदे हुंडई वरना के सभी वेरिएंट पर मान्य हैं।
-
वरना की कीमत 11.07 लाख रुपये से लाख रुपये के बीच है।
यह भी पढ़ें : नई जनरेशन हुंडई वेन्यू 24 अक्टूबर को होगी लॉन्च, जानिए क्या खास मिलेगा
हुंडई क्रेटा
|
ऑफर
|
राशि
|
स्क्रेपेज डिस्काउंट
|
5,000 रुपये तक
|
कुल लाभ
|
5,000 रुपये तक
-
हुंडई क्रेटा पर केवल 5,000 रुपये का स्क्रेपेज डिस्काउंट दिया जा रहा है।
-
क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक पर कोई फायदे नहीं मिल रहे हैं।
-
हुंडई क्रेटा की कीमत 11.11 लाख रुपये से 20.50 लाख रुपये के बीच है।
हुंडई अल्कजार
|
ऑफर
|
राशि
|
नकद डिस्काउंट
|
20,000 रुपये तक
|
स्क्रेपेज डिस्काउंट
|
40,000 रुपये तक
|
अपवर्ड बोनस
|
10,000 रुपये तक
|
कुल लाभ
|
70,000 रुपये तक
-
हुंडई अल्कजार के प्रेस्टीज 7-सीटर और कॉर्पोरेट 7-सीटर डीसीटी वेरिएंट पर कोई फायदे नहीं मिल रहे हैं।
-
हुंडई अल्कजार कार पर 10,000 रुपये का अपवर्ड बोनस भी दिया जा रहा है, लेकिन यह बोनस तब ही मिल सकेगा जब ग्राहक क्रेटा और हुंडई आई20 रेगुलर वेरिएंट्स को अल्कजार से एक्सचेंज करते हैं।
-
अल्कजार की कीमत 14.99 लाख रुपये से 21.74 लाख रुपये के बीच है।
हुंडई ट्यूसॉन
|
ऑफर
|
राशि
|
नकद डिस्काउंट
|
रुपये तक 50,000
|
स्क्रेपेज डिस्काउंट
|
रुपये तक 50,000
|
कुल लाभ
|
रुपये तक 1 lakh
-
हुंडई ट्यूसॉन के केवल डीजल वेरिएंट पर ऊपर बताए गए फायदे मिल रहे हैं। ट्यूसॉन पेट्रोल वेरिएंट पर 20,000 रुपये का नकद डिस्काउंट दिया जा रहा है।
-
स्क्रेपेज डिस्काउंट की जगह पर 45,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी चुना जा सकता है।
-
हुंडई ट्यूसॉन की कीमत 29.27 लाख रुपये से 36.04 लाख रुपये के बीच है।
अन्य फायदे
केरल में ग्राहकों को ओणम 2025 के मौके पर इन फायदों के अलावा यह सभी फायदे भी मिल रहे हैं:-
-
4 साल की कॉम्प्लिमेंट्री एक्सटेंडेड वारंटी
-
5,000 रुपये का फ्यूल
-
10,000 रुपये का अतिरिक्त नकद डिस्काउंट
-
1,000 रुपये का अमेज़न गिफ्ट कार्ड
-
कार वैक्यूम क्लीनर
-
एक रात का हॉलिडे स्टे
-
3.5 करोड़ रुपये तक के इनाम
नोट :
-
सभी डिस्काउंट ऑफर शहर के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। सही जानकारी के लिए नजदीकी हुंडई डीलरशिप पर जाकर संपर्क करें।
-
सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन इंडिया के अनुसार है।