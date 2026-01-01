हुंडई और किआ ने फरवरी 2026 में एक महीने की बिक्री में अब तक का उच्चतम रिकॉर्ड किया हासिल
हुंडई इंडिया ने अपनी सहयोगी ब्रांड किआ की तुलना में लगभग दोगुनी यूनिट्स बेचीं।
प्रकाशित: मार्च 05, 2026 02:19 pm
हुंडई और किआ दो कोरियाई सहयोगी ब्रांड हैं और हमारे देश में काफी पॉपुलर हैं। दोनों कारमेकर्स ने अपने ऑपरेशंस के वर्षों में फरवरी महीने में अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज करने का दावा किया है।
हुंडई लगभग तीन दशकों से बाजार में विभिन्न बॉडी स्टाइल वाली कारों के साथ जानी जाती है, जबकि किआ एक नई कंपनी है। किआ अपनी एसयूवी के लिए लोकप्रिय है और इसने हाल ही में अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी, सेल्टोस को अपडेट किया है। आइए फरवरी 2026 में हुंडई और किआ की सेल्स परफॉर्मेंस पर डालते हैं एक नजर:
सेल्स एनालिसिस
|
ब्रांड
|
फरवरी 2026
|
फरवरी 2025
|
सालाना बदलाव (%)
|
हुंडई
|
52,407 यूनिट्स
|
47,727 यूनिट्स
|
12.6
|
किआ
|
27,610 यूनिट्स
|
25,026 यूनिट्स
|
10.3
हुंडई इंडिया ने फरवरी 2026 में फरवरी 2025 की तुलना में 4600 से अधिक यूनिट्स बेचीं। कंपनी ने 13727 यूनिट्स का एक्सपोर्ट भी किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।
इसी बीच, किआ इंडिया की बिक्री में भी फरवरी 2026 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 2500 से अधिक यूनिट्स की वृद्धि हुई। कंपनी का दावा है कि स्थापना के बाद से यह फरवरी में उसका अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है।
बिक्री के लिए उपलब्ध कारें
हुंडई
आज की तारीख में, हुंडई के 13 मॉडल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें से तीन एन लाइन वेरिएंट हैं। इन 13 कारों में से केवल दो इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध हैं।
आपकी जानकारी के लिए सभी मॉडलों की कीमतें यहां दी गई हैं:
|
मॉडल
|
प्राइस रेंज (एक्स-शोरूम)
|
हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस
|
5.55 लाख रुपये से लेकर 7.92 लाख रुपये तक
|
हुंडई आई20
|
5.99 लाख रुपये से लेकर 10.57 लाख रुपये तक
|
हुंडई आई20 एन लाइन
|
9.22 लाख रुपये से लेकर 11.67 लाख रुपये तक
|
हुंडई ऑरा
|
6 लाख रुपये से लेकर 8.54 लाख रुपये तक
|
हुंडई एक्सेंट
|
10.80 लाख रुपये से लेकर 17.13 लाख रुपये तक
|
हुंडई एक्सटर
|
5.64 लाख रुपये से लेकर 9.61 लाख रुपये तक
|
हुंडई वेन्यू
|
8 लाख रुपये से लेकर 15.69 लाख रुपये तक
|
हुंडई वेन्यू एन लाइन
|
10.65 लाख रुपये से 15.58 लाख रुपये तक
|
हुंडई क्रेटा
|
10.79 लाख रुपये से लेकर 20.20 लाख रुपये तक
|
हुंडई क्रेटा एन लाइन
|
17.83 लाख रुपये से 20.10 लाख रुपये तक
|
हुंडई अल्कजार
|
14.50 लाख रुपये से लेकर 21.21 लाख रुपये तक
|
हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
|
18.02 लाख रुपये से लेकर 24.70 लाख रुपये तक
|
हुंडई आयोनिक 5
|
46.30 लाख रुपये
किआ
किआ इंडिया के पोर्टफोलियो में मास-मार्केट और प्रीमियम सेगमेंट में एसयूवी और एमपीवी शामिल हैं।
बिक्री के लिए उपलब्ध 9 मॉडलों में से तीन इलेक्ट्रिक कार हैं। आपकी जानकारी के लिए यहां उनकी कीमतें दी गई हैं:
|
मॉडल
|
प्राइस रेंज (एक्स-शोरूम)
|
किआ सोनेट
|
7.30 लाख रुपये से लेकर 13.65 लाख रुपये तक
|
किआ सिरोस
|
8.67 लाख रुपये से लेकर 14.56 लाख रुपये तक
|
किआ सेल्टोस
|
10.99 लाख रुपये से लेकर 19.49 लाख रुपये तक
|
किआ कैरेंस
|
10.99 लाख रुपये
|
किआ कैरेंस क्लाविस
|
11.08 लाख रुपये से लेकर 18.69 लाख रुपये तक
|
किआ कैरेंस क्लाविस ईवी
|
17.99 लाख रुपये से लेकर 24.49 लाख रुपये तक
|
किआ कार्निवल
|
59.42 लाख रुपये
|
किआ ईवी6
|
65.97 लाख रुपये
|
किआ ईवी9
|
1.29 करोड़ रुपये
इन दोनों ब्रांडों की कारों में से आपकी पसंद कौन सी होगी? हमें कमेंट्स में बताएं।