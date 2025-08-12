सभी
    नई जनरेशन हुंडई वेन्यू 24 अक्टूबर को होगी लॉन्च, जानिए क्या खास मिलेगा

    प्रकाशित: अगस्त 12, 2025 07:29 pm । सोनू

    31 Views
    नई जनरेशन हुंडई वेन्यू के एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन में बदलाव किया जाएगा, लेकिन इसमें मौजूदा मॉडल वाले ही इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है

    New-generation 2025 Hyundai Venue Slated To Launch In India On October 24

    मौजूदा जनरेशन हुंडई वेन्यू को भारत में 2019 लॉन्च किया गया था और 2022 से इसका फेसलिफ्ट वर्जन बिक्री के लिए उपलब्ध है। हाल ही में नई जनरेशन वेन्यू को टेस्ट करते देखा गया था और अब हुंडई ने पुष्टि की है कि 2025 वेन्यू को भारत में 24 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा।

    दूसरी जनरेशन हुंडई वेन्यू के बारे में ज्यादा जानकारी आने वाले समय में सामने आने की उम्मीद है, लेकिन टेस्टिंग मॉडल की तस्वीरें इस बात का संकेत देती है कि इससे क्या उम्मीद की जा सकती है। यहां हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे:

    नई जनरेशन हुंडई वेन्यू: क्या उम्मीदें हैं?

    2025 Hyundai Venue front

    हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखी गई नई जनरेशन वेन्यू से पता चला है कि इसका डिजाइन मौजूदा मॉडल की तुलना में बॉक्सी होगा। इसमें पहले की तरह चौकोर हाउसिंग में स्प्लिट एलईडी हेडलाइट सेटअप मिलना जारी रहेगी। हालांकि, फोटो से यह भी पता चला है कि इसमें हुंडई अल्कजार की तरह आयाताकार ग्रिल दी गई है, जो इसे बोल्ड लुक देती है। नजदीक से देखने पर आगे पार्किंग सेंसर भी दिखेगा, जो मौजूदा वेन्यू में नहीं दिया गया है।

    2025 Hyundai Venue side profile

    इसके साइड वाले हिस्से में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। एसयूवी कार वाली बनावट के लिए हुंडई नई जनरेशन वेन्यू में बड़े व्हील आर्क और नए अलॉय व्हील देगी। इसके अलावा, पीछे की तरफ पहले की तरह कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट मिलना जारी रह सकती है, हालांकि इनका डिजाइन बदला जाएगा।

    2025 Hyundai Venue rear design

    2025 वेन्यू के केबिन की झलक अभी नहीं दिखी है। हालांकि, जैसा कि किसी भी नई जनरेशन मॉडल में देखा जाता है, यह उम्मीद करना गलत नहीं होगा कि हुंडई डैशबोर्ड को पूरी तरह से अपडेट करेगी ताकि यह अधिक मॉडर्न और प्रीमियम नजर आए।

    यह भी पढ़ें: 2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट भारत में 24 अगस्त को होगी लॉन्च

    हुंडई वेन्यू न्यू मॉडल में किआ सिरोस वाली दो 12.3-इंच स्क्रीन (एक इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरी ड्राइवर डिस्प्ले के लिए) मिलने की उम्मीद है और इस तरह के फीचर वाली यह पहली हुंडई कार बन जाएगी। ध्यान रहे, वेन्यू में हमेशा से अच्छे खासे फीचर मिलते हैं और इसलिए, इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ और आगे वेंटिलेटेड सीटें जैसे प्रीमियम फीचर मिलने की उम्मीद है, जो इसके मुकाबले में मौजूद कारों में दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा मॉडल वाले ज्यादातर फीचर मिलना जारी रहेंगे, जिनमें 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, एक वायरलेस फोन चार्जर और पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी शामिल है।

    आगे पार्किंग सेंसर को छोड़कर इसमें मौजूदा मॉडल वाले सेफ्टी फीचर मिलना जारी रह सकते हैं, जिनमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), एक 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल है।

    नई जनरेशन हुंडई वेन्यू: संभावित इंजन विकल्प

    उम्मीद है कि हुंडई नई जनरेशन वेन्यू में पहले वाले नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प देगी। यहां देखिए पूरी जानकारी:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    83 पीएस

    120 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड मैनुअल

    6-स्पीड मैनुअल / 7-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड मैनुअल

    *डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    हुंडई, किआ सोनेट की तरह डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी दे सकती है।

    नई जनरेशन हुंडई वेन्यू: संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    2025 Hyundai Venue rear design

    नई जनरेशन 2025 हुंडई वेन्यू की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। वर्तमान में वेन्यू कार की कीमत 7.94 लाख रुपये से 13.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला किआ सोनेट, स्कोडा कायलाक, किआ सिरोस, मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर से रहेगा।

    फोटो क्रेडिट

