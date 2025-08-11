इस ओणम किआ की कारों पर पाएं 15 लाख रुपये तक की छूट
इस महीने सबसे ज्यादा फायदे किआ ईवी6 और किआ कार्निवल कार पर मिल रहे हैं
आगामी ओणम सीजन में आप किआ की कारों पर 1, 2 या 3 लाख रुपये की नहीं, बल्कि 15 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। केरल में रहने वाले ग्राहकों को किआ ईवी6 और किआ कार्निवल कार पर सबसे ज्यादा फायदे मिल सकेंगे और इसके बाद सबसे ज्यादा छूट किआ सेल्टोस और किआ सिरोस जैसी कारों पर दी जा रही है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी कैरेंस क्लाविस, कैरेंस क्लाविस ईवी और ईवी9 पर कोई छूट नहीं दे रही है।
यहां देखें सभी मॉडल-वाइज डिस्काउंट ऑफर :-
मॉडल
डिस्काउंट
किआ ईवी6
15 लाख रुपये तक
किआ कार्निवल
2.01 लाख रुपये तक
किआ सेल्टोस
1.37 लाख रुपये तक
किआ सिरोस
1.32 लाख रुपये तक
किआ सोनेट
79,000 रुपये तक
किआ कैरेंस
73,000 रुपये तक
ऊपर बताए गए फायदे चुने गए वेरिएंट या इंजन/ट्रांसमिशन ऑप्शन अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।
किआ ईवी6 पर सबसे ज्यादा फायदे 15 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं, जबकि कार्निवल एमपीवी पर अगस्त 2025 में 2 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है।
किआ सेल्टोस और सिरोस पर 1 लाख रुपये से ज्यादा की बचत की जा सकती है, जबकि सोनेट पर 79,000 रुपये तक का नकद डिस्काउंट मिल रहा है।
इस महीने कैरेंस कार पर सबसे कम 73,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। यह एमपीवी कार सिंगल प्रीमियम (ओ) वेरिएंट में उपलब्ध है, जबकि इस गाड़ी के बाकी वेरिएंट को किआ कैरेंस क्लाविस की लॉन्चिंग के बाद बंद कर दिया गया था।
प्राइस रेंज
यहां देखें किआ की सभी कारों की कीमतें :-
मॉडल
कीमत
किआ ईवी6
65.97 लाख रुपये
किआ कार्निवल
63.91 लाख रुपये
किआ सेल्टोस
11.19 लाख रुपये से 20.56 लाख रुपये
किआ सिरोस
9.50 लाख रुपये से 17.80 लाख रुपये
किआ सोनेट
8 लाख रुपये से 15.64 लाख रुपये
किआ कैरेंस
11.41 लाख रुपये से 13.26 लाख रुपये
सभी कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली के अनुसार हैं।
नोट : सभी डिस्काउंट ऑफर शहर व राज्य अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। सही जानकारी के लिए नजदीकी किआ डीलरशिप पर जाकर संपर्क करें।