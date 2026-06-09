नई टाटा टियागो vs हुंडई ग्रैंड आई10 निओस स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन: आपको लेनी चाहिए इनमेंं से कौनसी हैचबैक कार? जानिए यहां
2026 टाटा टियागो में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं ताकि यह हुंडई ग्रैंड आई10 निओस जैसी मिडसाइज़ हैचबैक कारों से मुकाबला कर सके। लेकिन क्या ये फीचर्स, कम से कम कागज़ पर, काफी हैं? आइए जानते हैं।
प्रकाशित: जून 09, 2026 03:18 pm । भानु
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टाटा ने हाल ही में अपनी कॉम्पैक्ट हैचबैक, टियागो को मिड-लाइफ अपडेट दिया है और इसे नए वेरिएंट्स में भी पेश किया गया है। इस अपडेट के साथ, टियागो न केवल दिखने में बेहतर हुई है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस भी है। चूंकि इसकी कीमत इससे एक सेगमेंट ऊपर की हुंडई ग्रैंड आई10 निओस के साथ मिलती-जुलती है, इसलिए हमने इन दोनों हैचबैक की स्पेसिफिकेशन्स के कंपेरिजन करने का फैसला किया है ताकि आपको सही कार चुनने में मदद मिल सके।
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मॉडल
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2026 टाटा टियागो
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हुंडई ग्रैंड आई10 निओस
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एक्स-शोरूम, नई दिल्ली
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4.70 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये तक (इंट्रोडक्ट्री)
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5.60 लाख रुपये से लेकर 8.04 लाख रुपये तक
- हाल ही में लॉन्च हुई टाटा टियागो (2026) की शुरुआती कीमत हुंडई ग्रैंड आई10 निओस से लगभग 1 लाख रुपये कम है।
- हालांकि, टॉप-एंड वेरिएंट की बात करें तो हुंडई हैचबैक की कीमत फेसलिफ्टेड टियागो से लगभग 50,000 रुपये कम है।
साइज
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साइज
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2026 टाटा टियागो
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हुंडई ग्रैंड आई10 निओस
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अंतर
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लंबाई
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3,813 मिलीमीटर
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3,815 मिलीमीटर
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(- 2 मिलीमीटर)
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चौड़ाई
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1,684 मिलीमीटर
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1,680 मिलीमीटर
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+ 4 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1,535 मिलीमीटर
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1,520 मिलीमीटर
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+ 15 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2,400 मिलीमीटर
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2,450 मिलीमीटर
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(- 50 मिलीमीटर)
- साइज के मोर्चे पर दोनों हैचबैक लगभग समान हैं।
- हालांकि टियागो हुंडई हैचबैक से थोड़ी चौड़ी और ऊंची है, वहीं निओस की लंबाई भी मामूली सी ज्यादा है और इसका व्हीलबेस भी 50 मिलीमीटर ज्यादा है।
कलर विकल्प
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2026 टाटा टियागो
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हुंडई ग्रैंड आई10 निओस
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प्योर ग्रे*
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टाइटन ग्रे
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प्रिस्टाइन व्हाइट**
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एटलस व्हाइट
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डेटोना ग्रे*
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टाइटन ग्रे मैट
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पैनॉन्ग पल्स*
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टील ब्लू
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सोबो सर्ज*
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टाइफून सिल्वर
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वाराणसी वाइब्रेंस**
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फायरी रेड
*चुनिंदा वेरिएंट में ब्लैक रूफ का विकल्प भी उपलब्ध है
- दोनों हैचबैक 6 मोनोटोन पेंट विकल्पों में उपलब्ध हैं, जिनका कलर पैलेट भी लगभग एक जैसा है।
- हालांकि, फेसलिफ्टेड टाटा टियागो में ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन पेंट का विकल्प भी मिलता है, लेकिन यह केवल फुल लोडेड क्रिएटिव प्लस ट्रिम के लिए ही उपलब्ध है।
- अपनी पसंद के कलर में हैचबैक खरीदने के लिए आप हमारी 'नई टाटा टियागो के वेरिएंट-अनुसार कलर विकल्प' वाली स्टोरी देख सकते हैं।
फीचर्स
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फीचर्स
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2026 टाटा टियागो
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हुंडई ग्रैंड आई10 निओस
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हेडलाइट्स
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✅(फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो मल्टी-रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलाइट्स)
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✅(फॉलो-मी-होम फंक्शन वाली ऑटो-प्रोजेक्टर हेडलाइट्स)
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एलईडी डीआरएल
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एलईडी फ्रंट फॉग लैंप
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व्हील आर्क क्लैडिंग
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व्हील्स
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15 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स
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15 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स
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डोर हैंडल
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क्रोम गार्निश के साथ बॉडी कलर
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बॉडी कलर
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ओआरवीएम हाउसिंग
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ब्लैक
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बॉडी कलर
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ओआरवीएम पर लगे टर्न इंडिकेटर
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रूफ रेल
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शार्क फिन एंटीना
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एलईडी टेल लाइट्स
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✅(बीच में कनेक्टिंग लाइट बार के साथ)
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डुअल-टोन पेंट विकल्प
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केबिन थीम
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ब्लैक और ग्रे कलर का इंटीरियर
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ब्लैक और ग्रे कलर का इंटीरियर
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सीट अपहोल्स्ट्री
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फैब्रिक
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सेमी फैब्रिक
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आगे की सीटों के लिए अंडरथाई सपोर्ट
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फैब्रिक रैप्ड डैशबोर्ड का ऊपरी हिस्सा
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2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील
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क्रोम फिनिश वाले इनसाइड डोर हैंडल
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फुटवेल लाइटिंग
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❌
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स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
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कूल्ड ग्लवबॉक्स
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टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील
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क्लाइमेट कंट्रोल
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✅(ऑटोमैटिक)
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✅(ऑटोमैटिक)
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रियर एसी वेंट
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इंस्टरुमेंट क्लस्टर
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डिजिटल
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एनालॉग (बीच में एमआईडी के साथ)
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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✅(6 तरह से एडजस्ट किया जा सकता है)
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ऑल 4 पावर विंडो
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पैडल शिफ्टर
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इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम
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पावर-फोल्डिंग ओआरवीएम
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सामने की तरफ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट (1 टाइप-ए और 1 टाइप-सी)
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65 वॉट फास्ट चार्जिंग यूएसबी टाइप-सी पोर्ट (आगे और पीछे)
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सेंट्रल लॉकिन्ग सिस्टम
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कीलेस एंट्री
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क्रूज कंट्रोल
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पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप
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वायरलेस फ़ोन चार्जर
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बूट लैंप
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टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट
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✅(10.25 इंच)
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✅(8 इंच)
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वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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स्पीकर्स
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4
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4
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स्टीयरिंग पर लगे ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल
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एयरबैग्स
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6
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6
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इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)
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हिल होल्ड कंट्रोल
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रियर पार्किंग सेंसर
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एबीएस के साथ ईबीडी
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गाइडलाइन के साथ रियर पार्किंग कैमरा
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360-डिग्री कैमरा
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कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल
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आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज
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सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट
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ट्रेक्शन कंट्रोल
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टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)
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वॉशर के साथ रियर वाइपर
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रियर डिफॉगर
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रेन सेंसिंग वाइपर
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डैशकैम
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❌
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- दोनों हैचबैक में कुछ समान फीचर्स मिलते हैं, जिनमें 15 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील, क्रूज़ कंट्रोल, वायरलेस फ़ोन चार्जर, छह एयरबैग और रियर पार्किंग कैमरा शामिल है। टियागो के इस फेसलिफ्ट में क्या-क्या बदलाव हुए हैं, यह जानने के लिए आप यह आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं।
- हाल ही में अपडेट की गई टियागो में कुछ मॉर्डन फीचर्स जोड़े गए हैं जिसमें बड़ा 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर-फोल्डिंग ओरिजिनल विंडो वाइड मिरर और 360 डिग्री कैमरा शामिल है।
- हालांकि, ग्रैंड आई10 निओस में नई टाटा टियागो के मुकाबले डैशकैम, बूट लैंप, फुटवेल इल्यूमिनेशन, रूफ रेल्स और सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है।
- हमने अपडेटेड टाटा टियागो के वेरिएंट-अनुसार फीचर्स भी बताए हैं ताकि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सही वेरिएंट चुन सकें।
इंजन और गियरबॉक्स विकल्प
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स्पेसिफिकेशन
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2026 टाटा टियागो
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हुंडई ग्रैंड आई10 निओस
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इंजन
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1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, सीएनजी के साथ उपलब्ध
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पावर
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86 पीएस
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73.5 पीएस
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83 पीएस
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69 पीएस
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टॉर्क
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113 एनएम
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96.5 एनएम
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114 एनएम
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95 एनएम
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ट्रांसमिशन
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5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी*
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5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी*
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5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी*
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5-स्पीड एमटी
*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन
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यहां दोनों हैचबैक में एक समान 1.2 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल इंजन और ट्रांसमिशन के समान विकल्प दिए गए हैं।
- उपरोक्त इंजन विकल्पों के साथ दोनों हैचबैक में डुअल-सिलेंडर सीएनजी सेटअप का विकल्प भी उपलब्ध है। नई टियागो में यह सीएनजी मोड में 75.5 पीएस और 95 एनएम का पावर जनरेट करता है, जबकि हुंडई हैचबैक में यह सीएनजी मोड में 69 पीएस और 95 एनएम का पावर जनरेट करता है।
- टाटा सीएनजी वर्जन को मैनुअल और एएमटी ऑटोमैटिक दोनों विकल्पों के साथ पेश करती है, लेकिन ग्रैंड आई10 निओस के सीएनजी वेरिएंट केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आते हैं।
- हमने नई टाटा टियागो के वेरिएंट-अनुसार पावरट्रेन विकल्पों की विस्तृत जानकारी पहले ही दे दी है ताकि आप अपनी जरूरत के अनुसार सही कॉम्बिनेशन चुन सकें।
कारदेखो ओपिनियन…
हाल ही में हुए अपडेट के साथ, टाटा टियागो को नया एक्सटीरियर और इंटीरियर लुक मिला है, जिससे यह पहले से कहीं ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। इतना ही नहीं, इसमें अब कुछ ऐसे फ़ीचर्स भी शामिल किए गए हैं जो इससे कुछ ऊपरी सेगमेंट की कारों में मिलते हैं, जिससे यह हुंडई ग्रैंड आई10 निओस जैसी मिडसाइज़ हैचबैक कारों को टक्कर देती है। अगर आपको बड़ी टचस्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा जैसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले फ़ीचर्स के साथ-साथ सीएनजी-एएमटी का कॉम्बिनेशन पसंद है, तो आपको टाटा हैचबैक चुननी चाहिए।
दूसरी ओर, हुंडई ग्रैंड आई10 निओस हैचबैक सेगमेंट में सबसे भरोसेमंद और आज़माई हुई गाड़ियों में से एक रही है, और इसकी कीमत को देखते हुए इसमें कुछ कमियां होना स्वाभाविक है। हां, टियागो की तुलना में इसमें कुछ कमियां ज़रूर हैं, लेकिन यह अपेक्षाकृत बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस और डैशकैम, फुटवेल इल्यूमिनेशन और बूट लैंप जैसी कुछ छोटे लेकिन काम के फीचर्स के साथ इन कमियों को पूरा कर देती है।
अन्य विकल्प
टियागो और ग्रैंड आई10 निओस दोनों ही भरोसेमंद और एक अच्छे विकल्प हैं, लेकिन इनके अलावा भी बाजार में कुछ विकल्प मौजूद हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं:
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