हुंडई इंडिया ने वित्त वर्ष 2030 तक के लिए अपने फ्यूचर प्लान का किया ऐलान: 4 नवंबर को 2025 हुंडई वेन्यू होगी लॉन्च, 8 हाइब्रिड, एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार और जेेनेसिस ब्रांड की लॉन्चिंग भी हुई कंफर्म!

अपनी इंवेस्टर मीट में हुंडई इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए 2030 तक के अपने भविष्य के प्लान का ऐलान कर दिया है। और इसमें काफी कुछ रोचक चीजें निकलकर सामने आई है। कोरियाई कारमेकर के भविष्य के चार्ट में 4 नवंबर को 2025 वेन्यू की लॉन्चिंग, नए सेगमेंट में एंट्री, जेनेसिस लक्जरी ब्रांड की शुरुआत और 8 हाइब्रिड मॉडल की शुरुआत करना शामिल है।

हुंडई के फ्यूचर प्लान पर विस्तार से आगे डालिए एक नजर:

भविष्य में एक एमपीवी और ऑफ रोडर कार उतारेगी हुंडई

हुंडई ने पुष्टि की है कि वित्त वर्ष 2030 तक, उसकी योजना 26 मॉडल लॉन्च करने की है। इसमें नई कारें, मौजूदा कारों के जनरेशनल अपडेट, प्रोडक्ट डेरिवेटिव्स और फेसलिफ्ट शामिल हैं।

पैरामीटर वित्त वर्ष25 - 26 वित्त वर्ष27 - 28 वित्त वर्ष29 - 30 कुल नई कारें 0 2 5 7 जनरेशनल अपडेट्स 1 3 2 6 डेरिवेटिव्स 1 2 3 6 फेसलिफ्ट/मॉडल ईयर अपडेट 2 1 4 7 कुल 4 8 14 26 Launches

कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि वह भारत में नए सेगमेंट में कदम रखेगी। इसमें एक एमपीवी के साथ-साथ एक ऑफ-रोडर कार उतारने की योजना बनाई गई है। ये दोनों मॉडल क्या होंगे, इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा।

8 हाइब्रिड कारें भी उतारेगी कंपनी

भारत में हाइब्रिड कारों की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि ये आईसीई-पावर्ड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल के बीच की खाई को पाटती हैं। यह एक ऐसा सेगमेंट है जो अभी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है और हुंडई इसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए तैयार है क्योंकि उसने वित्त वर्ष 2030 तक भारत में 8 हाइब्रिड कारें पेश करने की पुष्टि की है।

कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि हाइब्रिड कॉम्पैक्ट साइज की कारों से लेकर प्रीमियम मॉडल तक विभिन्न सेगमेंट में उतारी जाएगी।

भारतीय बाजार के लिए एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार भी उतारेगी हुंडई

इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां हुंडई इंडिया टाटा जैसे स्थापित प्रतिस्पर्धियों से पिछड़ रही है। कोरियाई ब्रांड के भारत में केवल दो मॉडल मौजूद हैं: क्रेटा इलेक्ट्रिक और आयोनिक 5।

और जहां क्रेटा इलेक्ट्रिक पूरी तरह से मास मार्केट व्हीकल सेगमेंट को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहीं आयोनिक 5 प्रीमियम ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

इस सेगमेंट में बढ़त हासिल करने और बिक्री में बढ़ोतरी के लिए, कोरियाई कारमेकर भारत के लिए एक मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें दो बैटरी पैक (स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज), एक एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) होंगे।

वित्त वर्ष 2030 के लिए पावरट्रेन लाइनअप का भी हुआ ऐलान

इन सबके साथ, कोरियाई कारमेकर ने कहा है कि उसकी पूरी रेंज विभिन्न प्रकार के खरीदारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी। आपको कुछ जानकारी देने के लिए, नीचे एक टेबल दी गई है:

पेट्रोल/डीजल मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हाइब्रिड सीएनजी 13 5 8 6

मगर कुछ और रोचक खबरे भी है जिसके लिए आगे पढ़ते रहिए!

जेनेसिस लग्जरी ब्रांड भी हुआ कंफर्म

जल्द ही, ऑडी, मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू को जेनेसिस के रूप में एक नया प्रतियोगी मिलेगा, जो 2027 में भारत में अपनी शुरुआत करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेनेसिस हुंडई की लक्जरी शाखा है - कुछ वैसा ही जैसा कि टोयोटा के लिए लेक्सस है।

और अपनी शुरुआत को और भी दिलचस्प बनाने के लिए, हुंडई ने कहा कि जेनेसिस "मेड इन इंडिया" होगी, जो साफ़ तौर पर सीकेडी (कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन) किट प्रोडक्शन की ओर इशारा करता है। यानी लग्ज़री कार खरीदने वालों को लुभाने के लिए एक आकर्षक स्टिकर प्राइस मिलेगी।

दरअसल, इन्वेस्टर मीट में कारमेकर ने जीवी80 का एक टीज़र दिया था, जो संभवतः भारतीय बाजार के लिए पहला मॉडल हो सकता है।

हुंडई के तलेगांव प्लांट में शुरू हुआ प्रोडक्शन

इस विस्तार और विकास में सहयोग के लिए, हुंडई का तीसरा तलेगांव प्लांट, जो चेन्नई में पहले से मौजूद दो प्लांटों के बाद है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस नए प्लांट में 15 अक्टूबर, 2025 से प्रोडक्शन शुरू हो गया है।

कोरियाई कारमेकर का कहना है कि इस प्लांट के साथ वह 2028 में भारत से 1.1 मिलियन कारों का उत्पादन करने में सक्षम हो जाएगी, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि यह उसकी अन्य ग्लोबल प्लांट की तुलना में सबसे अधिक उत्पादन क्षमता होगी।

पैरामीटर चेन्नई प्लांट 1 +2 तलेगांव प्लांट कुल मौजूदा आउटपुट 824,000 युनिट्स 170,000 युनिट्स 994,000 युनिट्स एक्सपेंशन ----- 80,000 युनिट्स 80,000 युनिट्स कुल 824,000 युनिट्स 250,000 युनिट्स 1,074,000 युनिट्स

मगर फिलहाल के लिए क्या?

फिलहाल 4 नवंबर को 2025 हुंडई वेन्यू लॉन्च होगी । कंपनी ने वेन्यू 2025 में कुछ टॉप फीचर्स के बारे में भी जानकारी साझा कर दी है जिनमें 12.3 इंच की स्क्रीन, लेवल -2 एडीएएस और ओवर-द-एयर अपडेट के साथ एक एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है।

ज़ाहिर है, इन सभी योजनाओं के साथ हुंडई कार ग्राहकों के लिए आने वाला समय बेहद रोमांचक है। इनमें से कौन सी योजना आपको पसंद आई? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।