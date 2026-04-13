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    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट से पर्दा उठा, हुंडई क्रेटा समर एडिशन लॉन्च, एमजी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और बहुत कुछ

    दो नए एडिशन और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा, पिछले सप्ताह और क्या कुछ सुर्खियों में रहा, जानेंगे यहां

    प्रकाशित: अप्रैल 13, 2026 11:40 am । सोनू

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    Weekly Wrap Up

    पिछले सप्ताह भारत के कार बाजार में ज्यादा हलचल नहीं रही, फिर भी हमें फोक्सवैगन की नई फेसलिफ्ट एसयूवी कार देखने को मिली। इसके अलावा हमें हुंडई के कुछ नए एडिशन भी मिले। आने वाला सप्ताह काफी खास लग रहा है, क्योंकि वियतनाम की कार कंपनी विनफास्ट यहां अपनी तीसरी गाड़ी को उतारने वाली है। यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट से पर्दा उठा

    बीते सप्ताह फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट से पर्दा उठा। इसे ज्यादा स्टाइलिश लुक के साथ नए डिजाइन, नए अलॉय व्हील, कलर और अपडेटेड कनेक्टेड लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ पेश किया गया है। इसके केबिन में जाने-पहचाने फीचर के साथ कुछ नए फीचर्स और एक नया गियरबॉक्स ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा, इसमें वही टीएसआई इंजन ऑप्शन मिलना जारी है।

    VW Taigun Facelift

    हुंडई क्रेटा समर एडिशन लॉन्च

    हुंडई ने क्रेटा का समर एडिशन लॉन्च किया है, जिसे इसके लोअर वेरिएंट से मिड वेरिएंट पर तैयार किया गया है। क्रेटा समर एडिशन में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है। इस एडिशन से क्रेटा के शुरुआती वेरिएंट ज्यादा फीचर लोडेड हो गए हैं। समर एडिशन की कीमत रेगुलर वेरिएंट्स से 58,000 रुपये तक अधिक है।

    Hyundai Creta Summer Edition

    हुंडई ग्रैंड आई10 निओस वाइब एडिशन लॉन्च

    हुंडई ने ग्रैंड आई10 निओस हैचबैक कार को अपडेट किया है और इसका एक नया वाइब एडिशन पेश किया है। इसे स्पोर्ट्ज और स्पोर्ट्ज (ओ) वेरिएंट पर तैयार किया गया है, इसकी कीमत 7.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। नए फीचर के अलावा आई10 में एक नया मैट कलर भी दिया गया है।

    Hyundai Grand i10 Nios

    एमजी मैजेस्टर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

    एमजी की नई फ्लैगशिप एसयूवी कार मैजेस्टर जल्द लॉन्च होगी। इसकी कीमत की घोषणा होने से पहले, कंपनी ने बताया है कि इस एसयूवी कार ने 400 टन से ज्यादा वजन वाली ट्रेन को खींचकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।

    MG Majestor

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 जल्द लॉन्च होगी

    विनफास्ट अगले सप्ताह भारत में अपनी तीसरी गाड़ी वीएफ एमपीवी 7 को लॉन्च करेगी। हमें वियतनाम में विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 को चलाने का मौका मिला, और आप यहां हमारा अनुभव देख सकते हैं। वीएफ एमपीवी 7 एक इलेक्ट्रिक एमपीवी कार है, जिसके डिजाइन और केबिन के लुक को सिंपल रखा गया है। इसका मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और बीवाईडी एटो 3 से रह सकता है। इसकी कीमत 20 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है।

    VinFast VF MPV 7

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