जनवरी 2026 में ये 7 नई कारें भारत में होंगी लॉन्च व शोकेस, देखिए पूरी लिस्ट

जनवरी 02, 2026

भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए नया साल शानदार रहने वाला है, क्योंकि 2026 के पहले महीने में ही कई पुरानी और नई गाड़ियां पेश की जाने वाली हैं

साल 2026 की शुरुआत भारत के कार बाजार के लिए काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि पहले ही महीने में सात नए मॉडल लॉन्च होने की उम्मीद है। इस महीने कई पॉपुलर गाड़ियों की वापसी होगी और भारत की टॉप कार बनाने वाली कंपनी की तरफ से एक नई सब-4 मीटर एमपीवी और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी पेश की जाएगी। यहां देखें जनवरी 2026 में लॉन्च और शोकेस होने वाली कारों की पूरी लिस्ट :-

2026 किआ सेल्टोस

लॉन्च डेट : 2 जनवरी 2026

कीमत : 10.99 लाख रुपये से शुरू

भारत में नई किआ सेल्टोस लॉन्च हो गई है। 2025 के आखिर में हमें सेंकड जनरेशन किआ सेल्टोस की पहली झलक देखने को मिली थी। न्यू जनरेशन अपडेट मिलने के साथ सेल्टोस अब पहले से ज्यादा आकर्षक नजर आती है। इस गाड़ी के हाइलाइट फीचर में डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए टचस्क्रीन और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल हैं। इस कार का प्रोडक्शन आंध्रा प्रदेश में स्थित किआ के अनंतपुर प्लांट में शुरू हो चुका है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में पुराने मॉडल वाले पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन से जुड़ी जानकारी।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ

लॉन्च डेट : 5 जनवरी 2026

संभावित कीमत : 15 लाख रुपये से शुरू

फेसलिफ्ट महिंद्रा एक्सयूवी700 को भारत में महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ नाम से लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी को जनवरी 2026 के शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। इस अपकमिंग एसयूवी कार की बुकिंग ऑनलाइन और महिंद्रा के डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है। एक्सयूवी 7एक्सओ को टेस्टिंग के दौरान भी कई बार देखा जा चुका है। इस गाड़ी की डिजाइन नई है और इसमें कई इंटीरियर अपडेट भी दिए गए हैं। इस एसयूवी कार में ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, नए लाइटिंग एलिमेंट, और नई केबिन अपहोल्स्ट्री दी गई है। अनुमान है कि महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन दिए जा सकते हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में एक्सईवी 9एस वाले टॉप 10 फीचर दिए जा सकते हैं।

मारुति सुजुकी ई विटारा

संभावित लॉन्च डेट : जनवरी 2026 शुरुआत

संभावित कीमत : 17 लाख रुपये

मारुति ई विटारा की लॉन्चिंग का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। हाल ही में मारुति ने एक मीडिया इवेंट से दौरान अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की थी जिसमें इंजन और सर्टिफाइड रेंज, फीचर और सेफ्टी टेक्नोलॉजी शामिल थी। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सात एयरबैग और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। हाल ही में भारत एनकैप ने ई विटारा का क्रैश टेस्ट भी किया था जिसमें इसका स्कोर काफी अच्छा रहा। हम इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर चुके हैं जिसमें डिलीवरी टाइमलाइन और खरीदने की प्रक्रिया शामिल है।

टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल

संभावित लॉन्च डेट : मिड-जनवरी 2026

संभावित कीमत : 13 लाख रुपये

2025 के आखिरी महीने में टाटा हैरियर और सफारी के पेट्रोल वर्जन से भी पर्दा उठा था। टाटा ने अपनी दोनों पॉपुलर एसयूवी कार में आखिरकार पेट्रोल इंजन का ऑप्शन शामिल कर दिया है, साथ ही इसमें कई बदलाव भी किए गए हैं। हैरियर और सफारी कार में नया रेड शेड, नई केबिन थीम, नए वेरिएंट और कई अतिरिक्त फीचर शामिल किए गए हैं। इन दोनों एसयूवी कार में सिएरा वाला 1.5-लीटर टी-जीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, हालांकि इसका पावर आउटपुट थोड़ा ज्यादा है। हैरियर और सफारी पेट्रोल वेरिएंट में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस नहीं दी गई है, जबकि नई टाटा सिएरा गाड़ी में पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है।

फेसलिफ्ट स्कोडा कुशाक

संभावित लॉन्च डेट : मिड-जनवरी 2026

संभावित कीमत : 11 लाख रुपये

फेसलिफ्ट स्कोडा कुशाक 2026 की सबसे चर्चित कारों में से एक है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को भारत में सबसे पहले 2021 में लॉन्च किया था और अब कंपनी जनवरी 2026 में इसे नया फेसलिफ्ट अपडेट देने जा रही है। स्पाय शॉट के आधार पर नई स्कोडा कुशाक एसयूवी कार में ऑल-एलईडी लाइटिंग, नए डिजाइन का डैशबोर्ड, नई अपहोल्स्ट्री, और कई अतिरिक्त फीचर दिए जा सकते हैं। इस अपकमिंग कार में पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, और कुछ एडीएएस फीचर भी मिल सकते हैं। इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन में मौजूदा मॉडल के मुकाबले कोई बदलाव शायद ही किया जाएगा।

निसान ग्रेवाइट

संभावित शोकेस डेट : मिड-जनवरी 2026

संभावित कीमत : 6.20 लाख रुपये

हाल ही में रेनो ट्राइबर बेस्ड निसान ग्रेवाइट सब-4 मीटर क्रॉसओवर एमपीवी का टीजर पहली बार जारी किया गया था। नए टीजर और स्पाय शॉट से यह कंफर्म है कि ग्रेवाइट में ट्राइबर के मुकाबले थोड़ी नई डिजाइन मिलेगी, साथ ही इसमें नई डिजाइन की ग्रिल और नए अलॉय व्हील्स भी दिए जाएंगे। अनुमान है कि इस अपकमिंग कार में नई केबिन थीम दी जा सकती है जो इसे रेनो ट्राइबर से अलग दिखाएगी। इन दोनों एमपीवी कार में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें ट्राइबर वाले इंजन ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। अनुमान है कि निसान अपनी ग्रेवाइट में टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी दे सकती है।

2026 रेनो डस्टर

शोकेस डेट : 26 जनवरी 2026

संभावित कीमत : 10 लाख रुपये

रेनो डस्टर भारत की सबसे पुरानी कॉम्पेक्ट एसयूवी कारों में से एक है। अब तीसरी जनरेशन डस्टर भारत में जल्द लॉन्च होने वाली है और यहां इसे गणतंत्रता दिवस वाले दिन शोकेस किया जाएगा। इस एसयूवी कार के नए टीजर में कनेक्टेड एलईडी टेललाइट, आइब्रो शेप्ड एलईडी डीआरएल्स और रूफ रेल्स लगे हुए नजर आए थे। नई रेनो डस्टर कार के केबिन में कई प्रीमियम फीचर मिल सकते हैं जैसे 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, वायरलेस फोन चार्जर, ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एम्बिएंट लाइटिंग। सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा, टीपीएमएस और एडीएएस जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। कंपनी ने फिलहाल यह कंफर्म नहीं किया है कि डस्टर भारतीय वर्जन में कौनसे इंजन ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन इसके अंतरराष्ट्रीय वर्जन में कई सारे इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप और एलपीजी यूनिट शामिल है।

इन सभी नई गाड़ियों को भारत में जनवरी 2026 में लॉन्च और शोकेस किया जाएगा। आप इनमें से कौनसी गाड़ी के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार है।