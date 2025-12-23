महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: एक्सईवी 9ई वाले इन 10 फीचर से लैस हो सकती है ये नई एसयूवी कार, देखिए पूरी लिस्ट

एक्सईवी 9एस महिंद्रा की सबसे ज्यादा फीचर वाली एसयूवी कार में से एक है और जल्द एक्सयूवी 7एक्सओ को भी यह टाइटल मिल सकता है

महिंद्रा का अगला बड़ा कदम एसयूवी कार सेगमेंट में एक्सयूवी700 के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करना है, जिसे महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ नाम से पेश किया जाएगा। एक्सयूवी700 के फेसलिफ्ट मॉडल में एक्सईवी 9एस, बीई 6 और एक्सई9 वाली प्रीमियम टेक्नोलॉजी और कंफर्ट मिलेंगे। इसका मतलब है कि जो लोग एक्सयूवी 7एक्सओ एसयूवी कार को घर लाने की सोच रहे थे उन्हें अब ज्यादा प्रीमियम फीचर मिलेंगे।

यहां हमने एक्सयूवी 7एक्सओ के उन 10 खास फीचर के बारे में बताया है जो इसमें एक्सईवी 9एस वाले मिलने की उम्मीद है:

तीन डिस्प्ले

एक्सईवी 9एस की एक खासियत तीन 12.3-इंच स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट है, जिसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक बड़ी सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, और एक डेडिकेटेड पैसेंजर साइड स्क्रीन शामिल है। यह फीचर महिंद्रा कार में पहली बार एक्सईवी 9ई में पेश किया गया।

यह सेटअप डैशबोर्ड को एक कनेक्टेड और इंटरेक्टिव कॉकपिट में बदल देता है। एंटरटेनमेंट स्क्रीन का इस्तेमाल गेम खेलने, फिल्म देखने, किराने का सामान ऑर्डर करने, और बहुत कुछ करने के लिए किया जा सकता है, जबकि सेंट्रल इंफोटेनमेंट मुख्य रूप से आपके म्यूजिक कंट्रोल्स, मैप्स वगैरह के लिए है।

महिंद्रा ने आगामी 7एक्सओ के केबिन का टीजर जारी कर दिया है, यहां देखिए यह अंदर से कैसी है।

पीछे वेंटिलेटेड सीटें

महिन्द्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में पीछे वेंटिलेटेड सीटें भी मिल सकती हैं जो गर्मियों के मौसम में आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करती हैं। एक्सयूवी700 में आगे वेंटिलेटेड सीटें दी गई है और एक्सयूवी 7एक्सओ में आगे और पीछे दोनों तरफ वेंटिलेटेड सीटें मिल सकती है। इसलिए जो लोग कार में पीछे बैठकर सफर करते हैं उनके लिए यह एक बेहतरीन फीचर हो सकता है।

16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम

महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार में सबसे ज्यादा चर्चा वाले ऑडियो अपग्रेड में से एक डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 1400वॉट 16-स्पीकर हरमन कार्डन सिस्टम है, जो सबसे पहले एक्सईवी 9ई में दिया गया।

एक ऐसा सेगमेंट जिसकी अधिकर कार में 8 से 12 स्पीकर सिस्टम कॉमन है, यह इमर्सिव साउंड सिस्टम एक्सयूवी7एक्सओ को सबसे अलग बनाएगा, चाहे आप अपने पसंद के गाने सुन रहे हों या फिर लंबे सफर में मूवी देख रहे हों।

मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

प्रीमियम केबिन का माहौल बनाने के लिए एम्बिएंट लाइटिंग बहुत जरूरी है। एक्सईवी सीरीज में लाइटिंग सिस्टम कलर एडजस्ट करते हैं और ड्राइविंग मोड के साथ सिंक होते हैं।

एक्सयूवी 7एक्सओ में मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग दी जा सकती है, जिससे पैसेंजर को एक बेहतर माहौल मिलेगा, जिसे मूड या ड्राइविंग के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है, यह चीज अक्सर लग्जरी गाड़ी में मिलती है।

इसके साथ ही, इसमें पैनोरमिक सनरूफ के चारों ओर लाइटिंग स्ट्रिप्स मिल सकती है, जो एम्बिएंट लाइटिंग के हिसाब से रंग बदलती है।

बीवायओडी (ब्रिंग यॉर ऑन डिवाइस) इंटीग्रेशन

एक्सईवी 9एस में बीवायओडी एंटरटेनमेंट स्लॉट है जिससे पीछे वाली सीट पर बैठे पैसेंजर अपने टेबलेट या डिवाइस को माउंट और कनेक्ट कर सकते हैं। यह फीचर एक्सयूवी7एक्सओ में मिलेगा, जिससे दूसरी पंक्ति की सीटों का अनुभव और बेहतर होगा।

पावर्ड को-ड्राइवर सीट (बोस मोड के साथ)

एक खास कंफर्ट फीचर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटौरी है, वह है आगे वाली पैसेंजर सीट के लिए पावर एडजस्टमेंट, इसे बोस मोड नाम से भी जाना जाता है।

यह पीछे वाले पैसेंजर, खासकर कार चलाने के लिए ड्राइवर रखने वालो को आगे वाली पैसेंजर सीट आगे सिखकाकर लेगरूम स्पेस बढ़ाने में मदद करता है। यह एक छोटा सा लग्जरी टच है जो खासकर लंबे सफर में पीछे की सीट के कंफर्ट को बढ़ाता है।

एक्सयूवी700 में सिर्फ पावर्ड ड्राइवर सीट मिलती है, जबकि 7एक्सओ में ड्राइवर और को-ड्राइव दोनों पावर्ड सीटें मिलेंगी।

एआर (ऑगमेंटेड रियल्टी) हेड्स-अप डिस्प्ले

एक्सईवी 9एस में एक एआर-बेस्ड हेड-अप डिस्प्ले दी गई है, जो स्पीड और नेविगेशन जैसी जानकारी विंडशिल्ड पर दिखाती है, जिससे ड्राइवर का ध्यान नहीं भटकता है।

यह टेक्नोलॉजी एक्सयूवी 7एक्सओ में मिलना एक बड़ी बात है क्योंकि इससे ड्राइविंग अनुभव सच में बेहतर होता है। इंस्ट्रूमेंट में नीचे देखने के बजाय ड्राइवर अपनी नजर रोड़ पर बनाए रख सकता है, जिससे सुरक्षा और सुविधा दोनों बेहतर होती है।

पावर्ड टेलगेट

एक्सईवी 9एस में जेस्चर कंट्रोल के साथ एक पावर्ड टेलगेट दिया गया है, और हमें उम्मीद है कि एक्सयूवी 7एक्सओ में भी यह प्रीमियम फीचर मिलेगा। इससे आप हाथ लगाए बिना पीछे बूट को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, जिससे लगेज और किराने का सामान लोड करने में मदद मिलेगी।

पीछे वायरलेस चार्जर

स्मार्टफोन हमारे 24x7 साथी हैं और कहीं भी आते-जाते समय इन्हें चार्ज रखना जरूरी है। एक्सईवी लाइनअप में वेरिएंट के आधार पर आगे और पीछे वाले पैसेंजर के लिए वायरलेस चार्जर उपलब्ध है। एक्सयूवी 7एक्सओ में पीछे वायरलेस चार्जर मिलने की संभावना है, जिसका मतलब है कि पीछे बैठे लोगों को चार्जिंग केबल साथ रखने का झंझट नहीं होगा। ऐसे समय में जब ड्राइविंग के दौरान कनेक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी मायने रखती है, यह एक छोटा लेकिन कीमती फीचर है।

एनएफसी कार अनलॉकिंग

एक्सईवी 9एस के ज्यादा फ्यूचरिस्टिक फीचर में से एक एनएफसी-बेस्ड कार अनलॉकिंग है, जिससे आप स्मार्टफोन या की कार्ड के इस्तेमाल से बिना चाबी के गाड़ी को एक्सेस कर सकते हैं।

यदि यह फीचर एक्सयूवी 7एक्सओ में मिलता है तो यह सीमलेस डिजिटल एक्सेस की तरफ एक बड़ा कदम होगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद है तो यह फीचर आपको अच्छा लगेगा।

बोनस - ऑटो पार्क असिस्ट

शायद सबसे प्रैक्टिकल टेक बूस्ट में से एक ऑटो पार्क असिस्ट सिस्टम है, जो तंग पेरलल पार्किंग को ऑटोमैटिक हैंडल कर सकता है।

एक्सयूवी 7एक्सओ जैसी बड़ी एसयूवी कार के लिए यह फीचर शहरी इलाकों और तंग पार्किंग लॉट में ड्राइवर का स्ट्रेस कम करता है। इसके अलावा, हमारा मानना है कि महिंद्रा इसमें एडीएएस फीचर और 360 डिग्री कैमरा भी दे सकती है।

आपको इनमें से कौनसा फीचर ज्यादा पसंद है? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

यहां एक्सयूवी700 की तुलना में एक्सयूवी 7एक्सओ के 10 फीचर एडवांटेज देखें। अगर आपकी नजर एक्सयूवी 7एक्सओ पर है तो आप अब इसे बुक कर सकते हैं और यहां इसकी पूरी जानकारी दी गई है।

संदर्भ के लिए महिंद्रा एक्सईवी 9एस की फोटो का इस्तेमाल किया गया है