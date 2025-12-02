2025 मारुति ई विटारा को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग

प्रकाशित: दिसंबर 02, 2025 06:54 pm । स्तुति

ई विटारा डिजायर, विक्टोरिस और इन्विक्टो के बाद भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करने वाली चौथी कार बन गई है

2025 मारुति सुजुकी ई विटारा को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यह डिजायर, विक्टोरिस और इन्विक्टो के बाद मारुति की क्रैश टेस्ट में यह स्कोर हासिल करने वाली चौथी कार बन गई है। यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में ई विटारा भारतीय वर्जन को 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। ई विटारा को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन और चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार मिले हैं। यहां देखें क्रैश टेस्ट के नतीजे :-

वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन

31.49/32 पॉइंट

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट : 15.49/16 पॉइंट

साइड डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट : 16/16 पॉइंट

फ्रंटल इम्पेक्ट टेस्ट 64 किमी/घंटे की स्पीड पर किया गया था, जिसमें मारुति ई विटारा को ड्राइवर और पैसेंजर के सिर और गर्दन के हिस्से के लिए 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला। इस टेस्ट में ड्राइवर के छाती के हिस्से को 'पर्याप्त' रेटिंग मिली, जबकि पैसेंजर के छाती के हिस्से को 'अच्छा' बताया गया। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में ड्राइवर और पैसेंजर के जांघ और पेल्विस के हिस्से की सुरक्षा को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला, जबकि इस क्रैश टेस्ट में ड्राइवर के दोनों टिबिया को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली। को-ड्राइवर के टिबिया के हिस्से को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला। ड्राइवर के पैर के हिस्से को 'अच्छी' रेटिंग मिली।

साइड डिफॉरमेबल टेस्ट 50 किमी/घंटे की स्पीड पर किया गया था जिसमें ई विटारा को ड्राइवर के सभी हिस्सों के लिए 'अच्छी' सुरक्षा मिली।

साइड पोल टेस्ट के नतीजे साइड इम्पेक्ट टेस्ट जैसे ही रहे जिसमें ड्राइवर के सभी हिस्सों को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला।

चाइल्ड पैसेंजर सेफ्टी

43/49 पॉइंट

डायनामिक स्कोर : 24/24 पॉइंट

चाइल्ड रेस्ट्रेन्ट सिस्टम (सीआरएस) इंस्टॉलेशन स्कोर : 12/12 पॉइंट

व्हीकल असेसमेंट स्कोर : 7/13 पॉइंट

18 महीने की बच्ची की डमी

ई विटारा को 18 महीने की बच्ची की डमी की सुरक्षा के लिए 12 में से 12 पॉइंट्स मिले।

3 साल की बच्ची की डमी

3 साल की बच्ची की डमी की सुरक्षा के लिए इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को 12 में से 12 पॉइंट्स मिले।

भारत एनकैप फैक्ट शीट में ग्लोबल एनकैप रिजल्ट शीट की तुलना में दोनों बच्चों की डमी को मिली सुरक्षा (अलग-अलग क्रैश टेस्ट में सिर, गर्दन और छाती को लेकर) के बारे में कम जानकारी दी गई है।

मारुति ई विटारा सेफ्टी फीचर

मारुति ई विटारा गाड़ी में सात एयरबैग, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं।

मारुति ई विटारा कीमत और मुकाबला

मारुति ई विटारा इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की कीमत 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। कंपनी अगस्त 2025 से अपने गुजरात प्लांट में इलेक्ट्रिक एसयूवी कार तैयार कर रही है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, महिंद्रा बीई 6, एमजी विंडसर ईवी और अपकमिंग टाटा सिएरा ईवी से रहेगा।