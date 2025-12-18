निसान की सब-4 मीटर एमपीवी कार ग्रेवाइट नाम से आएगी: एक्सटीरियर डिजाइन की झलक दिखी, जनवरी 2026 में लॉन्च होगी

प्रकाशित: दिसंबर 18, 2025 02:38 pm । सोनू

निसान ग्रेवाइट जनवरी 2026 में लॉन्च होगी और यह मार्च में शोरूम पर उपलब्ध होगी

भारत के कार बाजार में निसान तीन नई कार: टेक्टन कॉम्पैक्ट एसयूवी, 7 सीटर एसयूवी और सब-4 मीटर एमपीवी को लॉन्च करने वाली है। कंपनी टेक्टन की झलक हमें पहले ही दिखा चुकी है, अब निसान ने सब-4 मीटर एमपीवी कार के एक्सटीरियर डिजाइन से पर्दा उठाया है। कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि इस गाड़ी को निसान ग्रेवाइट नाम दिया जाएगा।

यह एमपीवी कार रेनो ट्राइबर पर बेस्ड है और इसका डिजाइन थोड़ा अलग है। निसान ग्रेवाइट को जनवरी 2026 में लॉन्च किया जा सकता है, और यहां देखिए यह कैसी दिखती है:

डिजाइन

आगे का डिजाइन

हनीकॉम्ब मैश डिटेलिंग वाली बोल्ड ग्रिल के बीच में निसान का लोगो है, जबकि बोनट पर ‘ग्रेवाइट’ बैजिंग है, कुछ ऐसा ही हमने निसान टेक्टॉन में भी देखा था।

पतली एलईडी डीआरएल एक लाइट बार से कनेक्टेड है जो इसे मॉडर्न लुक देती है।

बोनट सपाट है और इसमें क्रीज लाइन हैं जो इसे थोड़ा मस्कुलर और एसयूवी जैसा लुक देती हैं।

बंपर के साइड पर कॉन्ट्रास्ट सी-शेप सिल्वर इनसर्ट है जो इसे खास पहचान देते हैं।

साइड प्रोफाइल

निसान ग्रेवाइट का साइड प्रोफाइल अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है।

हम इसमें पुल-टाइप डोर हैंडल और ऊंची रूफ रेल्स देख सकते हैं।

इसमें ड्यूल-टोन अलॉय व्हील भी लगे दिख रहे हैं।

पीछे का डिजाइन

टेल लाइट कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन इनके बीच में एक पतली क्रोम स्ट्रिप है जो इन्हें बीच में दिए गए निसान लोगो से जोड़ती है।

टेलगेट के नीचे वाले हिस्से में ‘ग्रेवाइट’ ब्रांडिंग दी गई है।

बंपर का डिजाइन सिंपल और साफ-सुथरा है, जिसमें आगे की तरह कॉन्ट्रास्टिंग सी-शेप का एलिमेंट है।

केबिन और फीचर

निसान ने अभी तक केबिन की ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अंदर से यह ट्राइबर से अलग होगी ताकि ग्रेवाइट को अपना यूनिट स्टाइल मिल सके।

फीचर्स की बात करें तो इसमें एक 8-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, पीछे वेंट्स के साथ मैनुअल एसी, रिमोट कीलेस एंट्री, वायरलेस फोन चार्जर और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम मिलने की उम्मीद है।

सुरक्षा के लिए छह एयरबैग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और पीछे पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

इंजन

निसान ग्रेवाइट में रेनो ट्राइबर वाले इंजन विकल्प दिए जा सकते हैं, जिनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 72 पीएस टॉर्क 96 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

हमें यह उम्मीद है कि इस मॉडल में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलेगा।

कंपेरिजन

निसान ग्रेवाइट को रेनो ट्राइबर, मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लाविस जैसी दूसरी 7 सीटर कार के विकल्प के तौर पर चुना जा सकेगा।