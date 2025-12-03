मारुति ई विटारा: जानिए इलेक्ट्रिक कार की फुल चार्ज में रेंज, डिलीवरी टाइमलाइन और आफ्टरसेल्स सपोर्ट

संशोधित: दिसंबर 03, 2025 09:42 am | सोनू

मारुति ई विटारा कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार है जिसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक से रहेगा

मारुति सुजुकी ई विटारा भारत में एक बार फिर शोकेस हो गई है। मारुति ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है, हालांकि कंपनी ने इस आगामी इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से पर्दा उठा दिया है, जिसमें इसकी फुल चार्ज में रेंज, बुकिंग डिटेल्स, डिलीवरी टाइमलाइन, चार्जिंग सपोर्ट और सेल्स मॉडल शामिल है।

मारुति ई विटारा: वेरिएंट अनुसार बैटरी पैक

मारुति ई विटारा इलेक्ट्रिक कार तीन वेरिएंट: डेल्टा, जेटा और अल्फा में मिलेगी। बेस मॉडल में केवल छोटा बैटरी पैक मिलेगा, जबकि ऊपर वाले दो वेरिएंट में बड़ा बैटरी पैक मिलेगा।

वेरिएंट बैटरी पैक डेल्टा 49 केडब्ल्यूएच जेटा 61 केडब्ल्यूएच अल्फा 61 केडब्ल्यूएच

मारुति ई विटारा: फुल चार्ज में रेंज

मारुति ई विटारा दो बैटरी पैक विकल्प में उपलब्ध है, दोनों में आगे वाले एक्सल पर इलेक्ट्रिक मोटर फिट की गई है। मारुति इलेक्ट्रिक कार की फुल चार्ज में रेंज 543 किलोमीटर तक बताई गई है। यहां देखिए इसकी विस्तृत जानकारी:

स्पेसिफिकेशन 49 केडब्ल्यूएच 61 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 पावर 144 पीएस 174 पीएस टॉर्क 192.5 एनएम 192.5 एनएम फुल चार्ज में रेंज 344 किलोमीटर (किलोमीटर) 543 किलोमीटर (एआरएआई) ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव

ई विटारा के भारतीय मॉडल में केवल फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप दिया गया है, वहीं सुजुकी ने अंतरराष्ट्रीय मॉडल में ड्यूल-मोटर का विकल्प भी दिया है।

मारुति ई विटारा: आप इसे कैसे खरीद सकते हैं?

मारुति की इलेक्ट्रिक विटारा कार को तीन तरीकों से घर लाया जा सकता है, जिनकी जानकारी इस प्रकार है:

पैरामीटर नोट बैटरी एज ए सर्विस एमजी अपनी कार के साथ जो ऑफर देती है, उसी तरह मारुति कार के बैटरी पैक के लिए भी फीस देनी होगी। सब्सक्रिप्शन इसमें आपको कार इस्तेमाल करने के लिए पहले से तय समय तक हर महीने किराया देना होता है। समय खत्म होने के बाद, आप इसे वापस कर सकते हैं या गाड़ी खरीद सकते हैं। पूरी गाड़ी खरीदना इसमें आप पूरी गाड़ी बिना किसी शर्त के खरीद सकते हैं।

मारुति ई विटारा: चार्जिंग और आफ्टरसेल्स सपोर्ट

ई विटारा मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है और कंपनी को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इसमें सभी चीजें हो ताकि ग्राहक इसे लेकर आश्वस्त रहें। और इस मामले में कंपनी यह पक्का कर रही है कि इसमें कोई कसर नहीं छूटे। कंपनी ने 1100 से अधिक शहरों में 2000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं। यह 13 चार्जिंग पॉइंट एग्रीगेटर की वजह से मुमकिन हुआ है।

इसके अलावा मारुति ने ‘ई फोर मी एप’ भी लॉन्च किया है, जहां आप देशभर के 70 प्रतिशत फास्ट चार्जर एक्सेस कर सकते हैं। भविष्य में मारुति की योजना 2000 से अधिक मारुति-एक्सक्लूसिव चार्जिंग पॉइंट लगाने की है और बड़े शहरों में हर 5 से 10 किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्लान है।

मारुति ने कहा है कि उसके 1500 से अधिक वर्कशॉप अब ईवी रेडी हैं।

मारुति ई विटारा: डिलीवरी टाइमलाइन

अभी आधिकारिक तौर पर बुकिंग शुरू नहीं हुई है, मारुति सुजुकी ने घोषणा की है कि ई विटारा की डिलीवरी 2026 में शुरू होगी।

मारुति ई विटारा: ओवरव्यू

ई विटारा भारत में मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। यह एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसे घरेलु और अंतरराष्ट्रीय बाजार दोनों जगह बेचा जाएगा। मारुति ई विटारा का प्रोडक्शन कंपनी के गुजरात स्थित प्लांट में अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है, इसके प्रोडक्शन को भारत के शीर्ष अधिकारी ने हरी झंडी दिखाई थी।

मारुति इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के डिजाइन की बात करें तो कंपनी ने इसे स्टाइलिश बनाने के लिए कई प्रीमियम टच दिए हैं। इनमें वाई शेप एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, एयरोडायनामिक डिजाइन 18-इंच अलॉय व्हील, और वाई शेप लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ रैपअराउंड एलईडी टेल लाइट शामिल है। इसके डिजाइन को नजदीक से देखने के लिए ई विटारा की फोटो गैलरी देखें।

केबिन में ड्यूल-टोन ब्लैक और टेन थीम, एक सेमी-लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री (केबिन थीम के मैचिंग शेड में), और 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील शामिल है। इसके सेंटर कंसोल, स्टीयरिंग व्हील पर, एसी वेंट्स के आसपास और यहां तक कि गियर सिलेक्टर पर पियानो-ब्लैक और ब्रश्ड-सिल्वर फिनिश दी गई है।

केबिन का मुख्य हाइलाइट ड्यूल-डिस्प्ले सेटअप है। मारुति ने इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दी है। अन्य फीचर में एक फिक्स्ड ग्लास रूफ, आगे वेंटिलेटेड सीटें, 10 तरह से इलेक्ट्रिक एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, एक पीएम2.5 केबिन एयर फिल्टर, और एम्बिएंट लाइटिंग शामिल है। हमने मारुति ई विटारा के उन सात फीचर की लिस्ट भी बनाई है जो इसे मारुति ग्रैंड विटारा से बेहतर साबित करते हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए ई विटारा गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर शामिल है। यह विक्टोरिस के बाद दूसरी मारुति कार है जिसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर दिए गए हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मारुति ई विटारा को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

मारुति ई विटारा कंपेरिजन

मारुति सुजुकी ई विटारा का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी, और टाटा कर्व ईवी से है। जल्द इसकी टक्कर में आगामी टाटा सिएरा ईवी भी आने वाली है।