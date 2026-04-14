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    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट जीटी लाइन : यह वेरिएंट है कितना फीचर लोडेड? जानिए यहां

    नई टाइगन फेसलिफ्ट कार कई सारे वेरिएंट में उपलब्ध है। क्या इसका जीटी लाइन वरिएंट फीचर लोडेड है और यह आपकी जरूरतों को पूरा करता है? जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    प्रकाशित: अप्रैल 14, 2026 02:31 pm । स्तुति

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    VW Taigun Facelift

    फोक्सवैगन ने टाइगन को पहला फेसलिफ्ट अपडेट दिया है। इस गाड़ी में नई स्टाइलिंग के साथ अपडेटेड फीचर लिस्ट दी गई है। नई टाइगन फेसलिफ्ट गाड़ी सात वेरिएंट : कंफर्टलाइन, हाइलाइन, हाइलाइन प्लस, जीटी लाइन, टॉपलाइन, जीटी प्लस क्रोम, और जीटी प्लस स्पोर्ट में आएगी। 

    इन सभी वेरिएंट में से जीटी लाइन इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है क्योंकि इसमें लगभग सभी फीचर मिल जाते हैं और वो भी बिना आपकी जेब पर भारी पड़े। जीटी लाइन वेरिएंट हाइलाइन प्लस वेरिएंट पर बेस्ड है और इसमें इस वेरिएंट वाले सभी फीचर मिलते हैं, साथ ही इसमें कई सारे स्पोर्टी एलिमेंट भी दिए गए हैं। यहां देखें नई टाइगन फेसलिफ्ट के जीटी लाइन वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास :- 

    2026 फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन: एक्सटीरियर  

    टाइगन फेसलिफ्ट कार में नई एक्सटीरियर स्टाइलिंग दी गई है। इस गाड़ी के जीटी लाइन वेरिएंट में कई सारे स्पोर्टी एलिमेंट दिए गए हैं जो इसे रेगुलर वेरिएंट से अलग दिखाते हैं। आगे की तरफ इसमें नई स्टाइलिंग के साथ एलईडी हेडलाइट और नए डिजाइन का बंपर दिया गया है। जीटी लाइन वेरिएंट में आगे वाले बंपर पर ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट और ब्लैक स्किड प्लेट दी गई है। इस गाड़ी के आगे की डिजाइन उन लोगों को काफी पसंद आएगी जो अपनी कार में स्पोर्टी ट्रीटमेंट चाहते हैं। 

    2026 Volkswagen Taigun GT Line

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें ओआरवीएम्स और रूफ रेल्स पर ब्लैक ट्रीटमेंट, आगे वाले दरवाजों पर जीटी लाइन बैजिंग और चारों तरफ बॉडी क्लैडिंग दी गई है। राइडिंग के लिए इसमें 17-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसका एक्सटीरियर लेआउट काफी हद तक पुराने मॉडल जैसा लगता है। 

    2026 Volkswagen Taigun GT Line

    पीछे की तरफ भी इसमें ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है, जिसमें टाइगन लेटरिंग और स्किड प्लेट पर ब्लैक फिनिश दी गई है। इसमें टेलगेट पर अतिरिक्त जीटी लाइन बैजिंग और पीछे वाले बंपर पर ब्लैक पेंटेड स्ट्रिप दी गई है। इसका सबसे  हाइलाइट फीचर कनेक्टेड एलईडी टेललाइट है, जो सिक्वेन्शियल टर्न इंडिकेटर के साथ आती है। 

    2026 Volkswagen Taigun GT Line

    2026 फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन: इंटीरियर  

    फोक्सवैगन टाइगन 2026 मॉडल के जीटी लाइन वेरिएंट ऑल-ब्लैक कलर केबिन थीम के साथ सोल फैब्रिक अपहोल्स्ट्री (लंडन ग्रे स्टिचिंग के साथ) दी गई है। स्पोर्टी टच के लिए इसमें हेडलाइनर पर ब्लैक फिनिश दी गई है। इस एसयूवी कार के सभी वेरिएंट में थ्री-स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील स्टैंडर्ड दिया गया है, लेकिन इस वेरिएंट में स्पोर्टी एल्युमिनियम पैडल्स भी दिए गए हैं। इसमें आगे वाली सीट पर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और वेंटिलेशन की कमी है, जो कि केवल इसके टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। 

    2026 Volkswagen Taigun GT Line

    जीटी लाइन वेरिएंट में डैशबोर्ड के बीच में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है और इसके नीचे की तरफ एसी कंट्रोल्स के लिए टच बेस्ड कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें डैशबोर्ड पर रेड एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। इस वेरिएंट में ग्लॉसी ब्लैक डेकॉर के साथ एजी ऑप्यूलेंस इंसर्ट दिए गए हैं जो जीटी लाइन वेरिएंट को बाकी वेरिएंट से अलग दिखाते हैं। इसमें सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ भी दिया गया है। 

    2026 फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन: फीचर 

    नई फोक्सवैगन टाइगन कार का जीटी लाइन वेरिएंट हाइलाइन प्लस वेरिएंट का ज्यादा स्पोर्टी वर्जन है, ऐसे में इसमें हाइलाइन प्लस वेरिएंट वाले सभी फीचर दिए गए हैं। फोक्सवैगन ने जीटी लाइन वेरिएंट में सभी काम आने वाले फीचर दिए हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती है। इस वेरिएंट में इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, पुश-बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल (केवल ऑटोमेटिक वेरिएंट में), ऑटोमैटिक हेडलाइट, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    2026 Volkswagen Taigun GT Line

    टाइगन जीटी लाइन वेरिएंट में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है जिसके साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 15 इन-बिल्ट ऐप्स, वॉइस कमांड, एम्पलीफायर और सबवूफर के साथ 6-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम मिलता है। इसमें 8-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है।

    यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी 

    2026 फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन: सेफ्टी 

    फोक्सवैगन ने नई टाइगन एसयूवी के जीटी लाइन वेरिएंट में सभी जरूरी सेफ्टी फीचर दिए है, जिनमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग, हिल-होल्ड असिस्ट, ऑटोमैटिक हेडलाइट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रियर व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, रियर डिफॉगर और आइएसओफिक्स माउंट शामिल हैं।

    2026 फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन: इंजन ऑप्शन 

    फेसलिफ्ट टाइगन के जीटी लाइन वरिएंट में केवल एक 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ चुनने के लिए मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    पावर

    115 पीएस

    टॉर्क 

    178 एनएम

    ट्रांसमिशन *

    6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक

    यहां देखें नई टाइगन फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी। 

    2026 फोक्सवैगन टाइगन: संभावित कीमत और कीमत  

    फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट न्यू मॉडल की कीमत 10.60 लाख रुपये से 19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। नई टाइगन फेसलिफ्ट के बारे में ज्यादा जानने के लिए यहां क्लिक करें। 

    2026 Volkswagen Taigun GT Line

    यहां देखें टाइगन फेसलिफ्ट की वेरिएंट-वाइज संभावित कीमत की जानकारी। 

    2026 फोक्सवैगन टाइगन गाड़ी का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट और सिट्रोएन एयरक्रॉस जैसी मिड-साइज एसयूवी कार से रहेगा। अपकमिंग निसान टेक्टॉन भी फेसलिफ्ट टाइगन को कड़ी टक्कर देगी। टाइगन का कंपेरिजन स्कोडा कुशाक से भी जारी रहेगा, जिसे पिछले महीने फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। 

    कारदेखो का क्या है कहना…  

    नई टाइगन फेसलिफ्ट का जीटी लाइन वेरिएंट लाइनअप का सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, खासकर तब जब आपको गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई स्पोर्टी डिजाइन एलिमेंट चाहिए। इसमें सभी बेसिक फीचर के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांस फीचर दिए गए हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। जीटी लाइन वेरिएंट के एक्सटीरियर में कई सारे ब्लैक-आउट एलिमेंट दिए गए हैं जो इसे आकर्षक दिखाते हैं, वहीं इसका ऑल-ब्लैक इंटीरियर स्पोर्टी फील देता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स चुनने का ऑप्शन भी मिलता है। हाइलाइन प्लस वेरिएंट के मुकाबले इसे चुनना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। यदि आपका बजट कम है, लेकिन आप फीचर के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते, और गाड़ी में स्पोर्टी एलिमेंट भी चाहते हैं तो जीटी लाइन वेरिएंट को लेना अच्छा ऑप्शन रहेगा। 

    हालांकि, इस वेरिएंट में रेड-पेंटेड ब्रेक कैलिपर, और ग्रिल, टेलगेट और स्टीयरिंग व्हील पर जीटी बैजिंग और लेदरेट अपहोल्स्ट्री की कमी है। इन फीचर्स के लिए आपको अपना बजट बढ़ाकर इसका टॉप जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट चुनना होगा जिसमें कई सारे शानदार फीचर दिए गए हैं, लेकिन इसमें केवल एक इंजन ऑप्शन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है।

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