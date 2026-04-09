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    नई फॉक्सवैगन टाइगन एसयूवी कार से पर्दा उठा: डिजाइन, कलर ऑप्शन, केबिन, बुकिंग, फीचर और स्पेसिफिकेशन की जानकारी सामने आई

    नई टाइगन में नया स्टाइल, कुछ नए फीचर और एक नया गियरबॉक्स दिया गया है

    प्रकाशित: अप्रैल 09, 2026 02:07 pm । सोनू

    63 Views
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    VW Taigun Facelift

    2026 फॉक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट से पर्दा उठ गया है। इस एसयूवी कार को नए डिजाइन, नए फीचर और इंजन में कुछ छोटे अपडेट के साथ पेश किया गया है। टाइगन न्यू मॉडल में नए कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं। अगर आप इन सभी अपडेट्स के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हमने नीचे पूरी जानकारी दी है:

    बुकिंग डिटेल्स, लॉन्च टाइमलाइन और वेरिएंट्स

    • नई टाइगन गाड़ी को इस महीने के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है।

    • इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और इच्छुक ग्राहक कम से कम 11,000 रुपये की टोकन राशि देकर बुक करवा सकते हैं।

    • यह पांच वेरिएंट: कंफर्टलाइन, हाइलाइन, हाइलाइन प्लस, टॉपलाइन, और जीटी लाइन (जीटी प्लस क्रोम और जीटी प्लस स्पोर्ट) में मिलेगी।

    एक्सटीरियर

    • फेसलिफ्ट टाइगन कार का ओवरऑल शेप काफी हद तक वैसा ही रखा गया है। इसका अपडेट डिजाइन फॉक्सवैगन के नए ग्लोबल एसयूवी स्टाइल लैंगवेज से मेल खाता है।

    Volkswagen Taigun Facelift

    • आगे की तरफ इसमें नई डिजाइन के एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं जिनका स्टाइल थोड़ा ज्यादा स्लीक और कर्वी है, जो इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देते हैं।

    • एक चमकीला फॉक्सवैगन लोगो जोड़ा गया है जो एसयूवी कार को ज्यादा प्रीमियम अपीयरेंस देता है। आगे की तरफ पूरी चौड़ाई तक एक कनेक्टेड एलईडी लाइट बार भी दी गई है।

    • आगे वाले बंपर नया है, जिसमें शार्प लुक के लिए ब्लैक इनसर्ट और कुछ क्रोम डिटेलिंग दी गई है।

    नंबर जो मायने रखते हैं:

    लंबाई: 4221 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1760 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1612 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2651 मिलीमीटर

    Volkswagen Taigun Facelift

    • साइड से देखने पर यह वैसी ही लगती है। हालांकि इसमें राइडिंग के लिए नए 17-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। डोर हैंडल पर क्रोम फिनिश है और ऊंची सिल्वर रूफ रेल्स भी है। बॉडी कलर ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं।

    Volkswagen Taigun Facelift

    टाइगन जीटी के डिजाइन में अंतर:

    अगर आप स्पोर्टी टाइगन जीटी को लेते हैं तो इसमें ब्लैक ग्रिल व फेंडर पर ‘जीटी’ बैजिंग जैसी कुछ खास डिजाइन डिटेलिंग मिलती है। इसके पहिये भी काले रंग के हैं।

    • पीछे वाले डिजाइन की बात करें तो यहां अब कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स के साथ अंदर अपडेट डिटेलिंग दी गई है, जिससे यह ज्यादा मॉडर्न लगते हैं। आगे की तरह पीछे भी चमकीला फॉक्सवैगन लोगो दिया गया है।

    • पीछे वाले बंपर में थोड़ा बदलाव किया गया है, ताकि इसे ज्यादा साफ और बेहतर फिनिश मिले।

    कलर ऑप्शन

    फॉक्सवैगन टाइगन न्यू मॉडल 8 कलर में उपलब्ध है जिनमें दो नए रंग शामिल हैं:

    • एवोकाडो पर्ल (नया)

    • स्टील ग्रे (नया)

    • वाइल्ड चेरी रेड

    • लावा ब्लू

    • कैंडी व्हाइट

    • रिफ्लेक्स सिल्वर

    • कार्बन स्टील (मैट फिनिश में भी उपलब्ध)

    फीचर

    • नई टाइगन में बड़ी 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और अपग्रेड 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें गूगल क्लाउड सपोर्टेड एआई आधारित फीचर्स हैं।

    • आराम और सुविधा के लिए इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ, और पीछे सीट मसाजिंग फंक्शन, वेंटिलेशन के साथ आगे 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट और ऑटो एसी जैसे नए फीचर मिलते हैं।

    • अन्य फीचर में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं।

    सेफ्टी

    • सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, रियर-व्यू कैमरा, और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    इंजन

    फेसलिफ्ट टाइगन में जांचा-परखा टर्बो-पेट्रोल टीएसआई इंजन दिया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअलl / 8-स्पीड ऑटोमैटिक

    7-स्पीड डीसीटी

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    छोटे 1-लीटर टीएसआई इंजन के साथ अब नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि पहले 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया था।

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    नई फॉक्सवैगन टाइगन की कीमत 10.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। अगर आप इस सेगमेंट वाली एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं, तो आपके पास हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टाटा कर्व, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, रेनो डस्टर और सिट्रोएन बसॉल्ट जैसे विकल्प मौजूद हैं।

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