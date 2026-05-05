नई स्कोडा कुशाक vs नई फोक्सवैगन टाइगन : कौनसी कॉम्पेक्ट एसयूवी है ज्यादा बेहतर?
हाल ही में स्कोडा और फोक्सवैगन की दोनों कॉम्पेक्ट एसयूवी को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, ऐसे में हमनें इनका कंपेरिजन किया है। चलिए जानते हैं कौनसी गाड़ी ज्यादा बेहतर साबित होती है :-
प्रकाशित: मई 05, 2026 02:23 pm । स्तुति
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हाल ही में स्कोडा कुशाक और फोक्सवैगन टाइगन एसयूवी को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, जिसके चलते इन दोनों कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव हुए हैं और इनमें कई सारे नए फीचर भी जोड़े गए हैं। स्कोडा-फोक्सवैगन की एसयूवी कारों में पुराने वर्जन के मुकाबले कई मेकेनिकल बदलाव भी किए गए हैं। यहां हमनें स्पेसिफिकेशन के मोर्चे पर इन दोनों कारों का कंपेरिजन किया है तो चलिए जानते हैं कौनसी एसयूवी ज्यादा बेहतर साबित होती है :-
2026 स्कोडा कुशाक vs 2026 फोक्सवैगन टाइगन : डाइमेंशन
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पैरामीटर
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2026 स्कोडा कुशाक
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2026 फोक्सवैगन टाइगन
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अंतर
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लंबाई
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4,229 मिलीमीटर
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4,221 मिलीमीटर
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(- 8 मिलीमीटर)
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चौड़ाई
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1,760 मिलीमीटर
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1,760 मिलीमीटर
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कोई अंतर नहीं
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ऊंचाई
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1,612 मिलीमीटर
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1,612 मिलीमीटर
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कोई अंतर नहीं
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व्हीलबेस
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2,651 मिलीमीटर
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651 मिलीमीटर
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कोई अंतर नहीं
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चूंकि इन दोनों कारों को एक ही प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, ऐसे में इनका साइज (व्हीलबेस समेत) भी लगभग बराबर है।
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इन दोनों कार की लंबाई के बीच अंतर नए डिजाइन के बंपर की वजह से हो सकता है।
2026 स्कोडा कुशाक vs 2026 फोक्सवैगन टाइगन : कलर ऑप्शन
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2026 स्कोडा कुशाक
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2026 फोक्सवैगन टाइगन
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कार्बन स्टील
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कार्बन स्टील
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लावा ब्लू
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लावा ब्लू
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डीप ब्लैक
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डीप ब्लैक पर्ल
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कैंडी व्हाइट
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कैंडी व्हाइट
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ब्रिलिएंट सिल्वर
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रिफ्लेक्स सिल्वर
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चेरी रेड
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वाइल्ड चेरी रेड
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शिमला ग्रीन
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एवाकैडो पर्ल
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स्टील ग्रे
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स्टील ग्रे
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कार्बन स्टील मैट
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इन दोनों एसयूवी कार में लावा ब्लू, कार्बन स्टील, कैंडी व्हाइट और स्टील ग्रे जैसे कलर ऑप्शन मिलते हैं।
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नई फोक्सवैगन टाइगन कार में फेसलिफ्ट कुशाक के मुकाबले कार्बन स्टील मैट कलर ऑप्शन मिलता है।
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यहां देखें नई स्कोडा कुशाक के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी। नई फोक्सवैगन टाइगन के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
2026 स्कोडा कुशाक vs 2026 फोक्सवैगन टाइगन : फीचर
स्कोडा-फोक्सवैगन एसयूवी कार में दिए गए फीचर की जानकारी इस प्रकार है :-
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फीचर
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2026 स्कोडा कुशाक
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2026 फोक्सवैगन टाइगन
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एलईडी डीआरएल्स के साथ ऑटो एलईडी हेडलाइट
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✅(कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ)
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एलईडी फ्रंट फॉग लैंप्स
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(कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ)
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फुल चौड़ा एलईडी लाइट बार
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✅(ग्रिल में)
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✅('फोक्सवैगन' लोगो के लिए इल्युमिनेशन के साथ)
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अलॉय व्हील्स
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17-इंच डुअल टोन
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17-इंच
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डायनामिक टर्न इंडिकेटर
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ओआरवीएम्स माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर
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फंक्शनल रूफ रेल्स
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✅(50 किलोग्राम)
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रेड ब्रेक कैलिपर्स
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✅(आगे और पीछे)
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कनेक्टेड एलईडी टेललाइट
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✅('फोक्सवैगन' लोगो के लिए इल्युमिनेशन के साथ)
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रियर स्पॉइलर
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रियर फॉग लैंप्स
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डुअल-टोन केबिन
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अपहोल्स्ट्री
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लेदरेट
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लेदरेट
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स्टोरेज के साथ स्लाइडिंग फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
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कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट
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स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट
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एम्बिएंट लाइटिंग
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कूल्ड ग्लवबॉक्स
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रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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एल्युमिनियम पैडल्स
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पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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वेंटिलेटेड फ्रंट सीट
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रियर सीट मसाजर
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ऑल फोर पावर विंडो
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पैडल शिफ्टर *
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क्रूज कंट्रोल
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पैनोरमिक सनरूफ
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पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप
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इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स
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वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर
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डिजटल ड्राइवर डिस्प्ले
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✅(10.25-इंच)
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✅(10.25-इंच)
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टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
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✅(10-इंच)
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✅(10-इंच)
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वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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साउंड सिस्टम
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6-स्पीकर (सब-वूफर और एम्प्लिफायर के साथ)
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6-स्पीकर (सब-वूफर और एम्प्लिफायर के साथ)
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6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड)
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इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)
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मल्टी कोलिजन ब्रेक्स
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ब्रेक डिस्क वाइपिंग
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टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)
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हिल होल्ड असिस्ट
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आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट
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रेन सेंसिंग वायपर
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रियर डिफॉगर+-
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फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर
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रियर पार्किंग कैमरा
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चूंकि इन दोनों एसयूवी कार को एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, ऐसे में नई कुशाक और टाइगन में एक जैसे फीचर मिलते हैं जिसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग, 17-इंच अलॉय व्हील्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और छह एयरबैग्स (स्टैंडर्ड) शामिल हैं।
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इन दोनों एसयूवी कार में 10-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेशन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर भी दिए गए हैं।
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कुशाक फेसलिफ्ट कार में एलईडी फ्रंट फॉग लैंप्स और रियर सीट मसाजर जैसे अतिरिक्त फीचर भी मिलते हैं।
2026 स्कोडा कुशाक और 2026 फोक्सवैगन टाइगन : इंजन ऑप्शन
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स्पेसिफिकेशन
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2026 स्कोडा कुशाक
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2026 फोक्सवैगन टाइगन
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इंजन
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन
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1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन
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1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन
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पावर
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115 पीएस
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150 पीएस
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115 पीएस
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150 पीएस
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टॉर्क
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178 एनएम
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250 एनएम
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178 एनएम
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250 एनएम
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एमटी/ 8-स्पीड एटी* (नया)
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7-स्पीड डीसीटी ^
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6-स्पीड एमटी/ 8-स्पीड एटी* (नया)
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7-स्पीड डीसीटी^
*एटी -टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ^डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन
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स्कोडा और फोक्सवैगन की एसयूवी कार में एक जैसे टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके साथ एक जैसे ट्रांसमिशन ऑप्शन भी मिलते हैं।
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इन दोनों एसयूवी कार के प्री-फेसलिफ्ट वर्जन में मिलने वाले 6-स्पीड एटी गियरबॉक्स की बजाए इनमें नया 8-स्पीड एटी गियरबॉक्स दिया गया है।
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हाल ही में फोक्सवैगन टाइगन में से ज्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन हट गया है। ऐसा की स्कोडा की एसयूवी कार के साथ भी हुआ है।
2026 स्कोडा कुशाक vs 2026 फोक्सवैगन टाइगन : कीमत
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2026 स्कोडा कुशाक
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2026 फोक्सवैगन टाइगन
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कीमत (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया)
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10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये
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11.42 लाख रुपये से 19.19 लाख रुपये
इन दोनों कार को एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, टाइगन एसयूवी कुशाक से ज्यादा प्रीमियम कार है। इसके एंट्री लेवल वेरिएंट की कीमत कुशाक से ज्यादा है, और इसका टॉप वेरिएंट भी स्कोडा कुशाक से ज्यादा महंगा है।
कारदेखो का क्या है कहना…
चूंकि इन दोनों कारों को एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, इसलिए आप इन दोनों में से किसी कार को भी चुनने पर आप बिलकुल गलत नहीं होंगे। इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर और इंटीरियर में थोड़ा फर्क है और इनमें कई अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं। कुशाक फेसलिफ्ट कार ज्यादा सिंपल और सोबर लगती है और इसमें एलईडी फ्रंट फॉग लैंप्स और रियर सीट मसाजर जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। इसमें चुनने के लिए कई सारे टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।
जबकि, टाइगन दोनों में से ज्यादा स्टाइलिश कार है और इसमें अतिरिक्त एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी मिलता है। हालांकि, इसमें रियर सीट मसाजर समेत कई फीचर की कमी है, जो कुछ खरीदारों के लिए शायद एक बड़ी कमी साबित हो सकती है। अच्छी बात यह है कि फोक्सवैगन की इस एसयूवी कार में परफॉरमेंस की कोई कमी नहीं लगती है क्योंकि इसमें पुराने मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।