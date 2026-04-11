2026 फोक्सवैगन टाइगन: एसयूवी कार के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर मिलेंगे, जानिए यहां

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प्रकाशित: अप्रैल 11, 2026 11:37 am । सोनू

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फोक्सवैगन टाइगन एसयूवी कार को करीब पांच साल बाद नया अपडेट मिल रहा है, इसके अंदर व बाहर काफी सारे बदलाव किए गए हैं, और इसके वेरिएंट्स को भी अपडेट किया गया है। अब फोक्सवैगन एसयूवी कार 7 वेरिएंट: कंफर्टलाइन, हाइलाइन, हाइलाइन प्लस, जीटी लाइन, टॉपलाइन, जीटी प्लस क्रोम और जीटी प्लस स्पोर्ट में उपलब्ध है।

यहां हमने 2026 फोक्सवैगन टाइगन के वेरिएंट अनुसार फीचर के बारे में बताया है, जिससे आपको अपने लिए सही वेरिएंट चुनने में मदद मिलेगी:

2026 फोक्सवैगन टाइगन: एक्सटीरियर

फीचर कंफर्टलाइन हाइलाइन हाइलाइन प्लस जीटी लाइन टॉपलाइन जीटी प्लस क्रोम जीटी प्लस स्पोर्ट एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ एलईडी डीआरएल ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ चमकीले लोगो के साथ कनेक्टिंग लाइट बार ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ बंपर एक्सेंट क्रोम क्रोम क्रोम ग्लॉस ब्लैक क्रोम क्रोम ग्लॉस ब्लैक रूफ रेल्स ✅(ब्लैक) ✅(ब्लैक) ✅(सिल्वर) ✅(ब्लैक) ✅(सिल्वर) ✅(सिल्वर) (ब्लैक) एलईडी इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम बॉडी कलर बॉडी कलर बॉडी कलर ब्लैक बॉडी कलर बॉडी कलर ब्लैक बॉडी कलर डोर हैंडल ✅ ✅ ✅(क्रोम गार्निश के साथ) ✅(डार्क क्रोम गार्निश के साथ) ✅(क्रोम गार्निश के साथ) ✅(क्रोम गार्निश के साथ) ✅(डार्क क्रोम गार्निश के साथ) शार्कफिन एंटीना ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ व्हील 16-इंच स्टील, कवर के साथ 16-इंच सिल्वर अलॉय 16-इंच सिल्वर अलॉय 17-इंच ग्लॉस ब्लैक अलॉय 17-इंच ड्यूल टोन अलॉय 17-इंच ड्यूल टोन अलॉय 17-इंच ग्लॉस ब्लैक अलॉय ब्रेक कैलिपर्स सिल्वर सिल्वर सिल्वर सिल्वर सिल्वर लाल लाल कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पीछे चमकीला लोगो ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ पीछे डिफ्यूजर ✅(सिल्वर) ✅(सिल्वर) ✅(सिल्वर) ✅(ब्लैक) ✅(सिल्वर) ✅(सिल्वर) ✅(ब्लैक) सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, नई टाइगन में कई सारे स्टाइल अपग्रेड स्टैंडर्ड हैं, जो आमतौर पर बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि फुल एलईडी लाइटिंग, कनेक्टेड टेललैंप क्लस्टर और सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर।

जीटी लाइन और जीटी स्पोर्ट को ज्यादा दमदार और आक्रामक बनाने की कोशिश की गई है, इसके लिए इसमें ब्लैक ओआरवीएम, स्किड प्लेट, अलॉय व्हील और बंपर एक्सेंट दिए गए हैं।

वहीं, क्रोम लाइन वेरिएंट का फोकस ज्यादा एलिगेंट और फैशनेबल लुक पर है, इसमें कई जगह सिल्वर और क्रोम टच का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही स्टाइलिश ड्यूल-टोन अलॉय व्हील भी दिए गए हैं।

नई फोक्सवैगन एसयूवी कार के कलर ऑप्शन भी अपडेट किए गए हैं, और अब ये गाड़ी 9 रंगों में उपलब्ध है। यहां इसके वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें।

स्पोर्टी वेरिएंट्स के बीच अंतर: आप कुछ बारीक अंतरों से जीटी प्लस स्पोर्ट और जीटी लाइन वेरिएंट की पहचान कर सकते हैं, जैसे कि लाल जीटी बैज, लाल ब्रेक कैलिपर्स और आगे चमकीले लोगो के साथ कनेक्टेड लाइट बार।

2026 फोक्सवैगन टाइगन: केबिन

फीचर कंफर्टलाइन हाइलाइन हाइलाइन प्लस जीटी लाइन टॉपलाइन जीटी प्लस क्रोम जीटी प्लस स्पोर्ट केबिन थीम ग्रे और ब्लैक ग्रे और ब्लैक, ग्रे स्टिचिंग के साथ ग्रे और ब्लैक, ग्रे स्टिचिंग के साथ ब्लैक, ग्रे स्टिचिंग के साथ ग्रे और ब्लैक, ग्रे स्टिचिंग के साथ ग्रे और ब्लैक, रेड स्टिचिंग के साथ ब्लैक, रेड स्टिचिंग के साथ सीट अपहोल्स्ट्री फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक लेदरेट लेदरेट लेदरेट आगे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅(लेदरेट) ✅(लेदरेट) मेटल पेडल ❌ ❌ ❌ ✅ ❌ ✅ ✅ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ❌ ✅(सफेद) ✅(सफेद) ✅(लाल) ✅(सफेद) ✅(लाल) ✅(लाल) पीछे स्प्लिट फोल्डिंग सीटें (60:40) ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पीछे एसी वेंट्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ फुटवेल इल्लुमिनेशन ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

आपको चुने गए वेरिएंट के आधार पर केबिन थीम के कई विकल्प मिलते हैं।

स्टैंडर्ड कंफर्ट फीचर में आगे स्लाइडिंग सेंटर आर्मरेस्ट और पीछे एसी वेंट्स शामिल हैं, जबकि हाइलाइन वेरिएंट में अपग्रेड करने पर आपको एक पीछे सेंटर आर्मरेस्ट, स्प्लिट फोल्डिंग सीटें और एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है।

मेटल पेडल और लाल एम्बिएंट लाइटिंग जैसे स्पोर्टी टच केवल जीटी बैजिंग वाले वेरिएंट्स तक सीमित हैं।

फीचर का अभाव: अंदर काफी सारे फीचर होने के बावजूद, हमारा मानना है कि फोक्सवैगन को पीछे सनशेड भी देना चाहिए था, कम से कम टॉप मॉडल में तो यह फीचर होना चाहिए था, क्योंकि भारत का मौसम गर्म है।

2026 फोक्सवैगन टाइगन: कंफर्ट और सुविधा

फीचर कंफर्टलाइन हाइलाइन हाइलाइन प्लस जीटी लाइन टॉपलाइन जीटी प्लस क्रोम जीटी प्लस स्पोर्ट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ✅(7-इंच) ✅(10.1-इंच) ✅(10.1-इंच) ✅(10.1-इंच) ✅(10.1-इंच) ✅(10.1-इंच) ✅(10.1-इंच) स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले वायर्ड वायरलेस वायरलेस वायरलेस वायरलेस वायरलेस वायरलेस वॉइस कमांड ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 6-स्पीकर साउंड सिस्टम ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ वायरलेस चार्जिंग ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एमआईडी के साथ एनालॉग एमआईडी के साथ एनालॉग 8-इंच डिजिटल 8-इंच डिजिटल 10.25-इंच डिजिटल 10.25-इंच डिजिटल 10.25-इंच डिजिटल कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ❌ ✅(वैकल्पिक) ✅(वैकल्पिक) ✅(वैकल्पिक) ✅ ✅ ✅ आगे 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीट ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ इलेक्ट्रिक सनरूफ ❌ ❌ ✅(सिंगल पैन) ✅✅(सिंगल पैन) ✅(पैनोरमिक) ✅(पैनोरमिक) ✅(पैनोरमिक) ऑटो हेडलैंप्स ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ कूल्ड ग्लवबॉक्स ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पावर एडजस्टेबल ओआरवीएम ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पावर फोल्डिंग ओआरवीएम ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

टाइगन में काफी अच्छे फीचर दिए गए हैं। यहां तक कि इसके बेस मॉडल कंफर्टलाइन में भी ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर एडजस्टेबल ओआरवीएम, एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, पावर एडजस्टेबल ओआरवीएम, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।

हाइलाइन प्लस और जीटी लाइन वेरिएंट में कई शानदार फीचर मिलते हैं, जिनमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, सिंगल-पैन सनरूफ और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम शामिल हैं, ये सभी फीचर इसे एक अच्छा विकल्प बनाते हैं।

टॉपलाइन, जीटी प्लस क्रोम और जीटी प्लस स्पोर्ट लगभग एक जैसे हैं और इनमें सभी टॉप कंफर्ट फीचर हैं।

नए फीचर: फेसलिफ्ट टाइगन में कुछ अहम फीचर जोड़े गए हैं जिनमें एक बड़ा 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक अपडेट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल है।

2026 फोक्सवैगन टाइगन: सेफ्टी फीचर

फीचर कंफर्टलाइन हाइलाइन हाइलाइन प्लस जीटी लाइन टॉपलाइन जीटी प्लस क्रोम जीटी प्लस स्पोर्ट 6 एयरबैग ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ईबीडी के साथ एबीएस ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ हिल स्टार्ट असिस्ट ❌ ✅(केवल एटी) ✅(केवल एटी) ✅(केवल एटी) ✅ ✅ ✅ सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ पीछे पार्किंग सेंसर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ आगे पार्किंग सेंसर ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ सभी पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पीछे वाइपर, वाशर और डिफॉगर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ रियर व्यू कैमरा ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ टायर डिफ्लेक्शन वार्निंग ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पीछे फॉग लैंप ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ मल्टी कोलिशन ब्रेकिंग ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

टाइगन में काफी अच्छे सेफ्टी फीचर मिलते हैं। स्टैंडर्ड फीचर में छह एयरबैग, पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक (ईडीएल), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), पीछे वाइपर और डिफॉगर, और एक टायर प्रेशर डिफ्लेक्शन वार्निंग शामिल है।

फीचर की कमी: टाइगन में एडीएएस का अभाव है, जो इस सेगमेंट में एक आम बात हो गई है। इसमें 360 डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) भी नहीं मिलता है, जबकि इसके मुकाबले में मौजूद कई कार में ये फीचर दिए गए हैं।

2026 फोक्सवैगन टाइगन: इंजन

टाइगन के इंजन ऑप्शन में बदलाव नहीं हुआ है और इसमें पहले की तरह 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई इंजन का विकल्प मिलता है। हालांकि, एक बड़ा बदलाव नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के तौर पर हुआ है, जिसे छोटे इंजन के पुराने 6-स्पीड यूनिट से रिप्लेस किया गया है। यहां देखिए टाइगन के स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी (नया) 7-स्पीड डीसीटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर)

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

पुराने वर्जन की तरह आपको 1-लीटर इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलता है, यह उन लोगों के लिए है जो ज्यादा मजेदार ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं।

1.5-लीटर टीएसआई इंजन के साथ केवल 7-स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन दिया गया है और इसमें मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प नहीं है। इस इंजन में एक्टिव सिलेंडर डिएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी भी है, जो पेट्रोल बचाने के लिए जरूरत न होने पर दो सिलेंडर को बंद कर सकती है।

2026 फोक्सवैगन टाइगन: लॉन्च तारीख, संभावित प्राइस और कंपेरिजन

फोक्सवैगन ने नई टाइगन कार की लॉन्च तारीख का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी प्राइस का खुलासा महीने के आखिर तक होगा। इसकी कीमत 10.99 लाख रुपये से 19.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है।

फोक्सवैगन टाइगन का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट और सिट्रोएन एयरक्रॉस जैसी एसयूवी कार से रहेगा।

कारदेखो की राय

हालांकि यह कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन इस फेसलिफ्ट अपडेट से टाइगन को बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसमें कुछ नए फीचर और कॉस्मेटिक बदलावों के साथ-साथ कार शौकीनों के लिए बेहतरीन पावरट्रेन और एक क्लासी डिजाइन को बरकरार रखा गया है। हालांकि इस पर अंतिम राय आना बाकी है, क्योंकि इसकी कीमत का खुलासा नहीं हुआ है और कुछ ऐसे फीचर भी हैं जो इसके वाह फैक्टर को बढ़ा सकते थे, कागजों में यह अभी भी एक बेहतरीन पैकेज है। हमें लगता है कि इस सेगमेंट में टाइगन कार चलाने के शौकीन लोगों पसंदीदा गाड़ी बनी रहेगी।