फोक्सवैगन टाइगन टॉप वेरिएंट जीटी प्लस स्पोर्ट : क्या इसका टॉप वेरिएंट आपके लिए सही रहेगा?

फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट भारत में शोकेस हो चुकी है। इस गाड़ी को आने वाले कुछ हफ्तों में पेश किया जा सकता है। फेसलिफ्ट टाइगन कार में नया डिजाइन अपडेट, नए फीचर, अपडेटेड इंटीरियर और इंजन ऑप्शन में एक बड़ा बदलाव किया गया है। जीटी प्लस स्पोर्ट इसका टॉप वेरिएंट है, जिसमें सबसे ज्यादा फीचर और पावरफुल पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है।

यदि आप भी नई टाइगन फेसलिफ्ट को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसमें मिलने वाली सबसे बेहतरीन चीजें चाहते हैं, या फिर मिड-वेरिएंट से खुद को अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आप इसका जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि 2026 टाइगन फेसलिफ्ट के टॉप वेरिएंट जीटी प्लस स्पोर्ट में क्या मिलता है खास :-

एक्सटीरियर

टाइगन जीटी प्लस का एक्सटीरियर लेआउट प्री-फेसलिफ्ट मॉडल जैसा है और इसमें ब्लैक आउट टच मिलने जारी है, मगर इसमें फोक्सवैगन अंतरराष्ट्रीय मॉडल्स की तरह कई नए डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं।

आगे की तरफ इसमें नए डिजाइन के एलईडी टेललैंप्स, इल्युमिनेटेड फोक्सवैगन लोगो और कनेक्टेड एलईडी लाइट बार दिया गया है। जीटी वेरिएंट में ग्रिल पर जीटी ब्रांडिंग दी गई है जिस पर रेड फिनिश मिलती है। इसमें क्रोम स्ट्रिप की जगह ग्लॉसी ब्लैक स्ट्रिप दी गई है और इसमें फॉक्स स्किड प्लेट पर ब्लैक फिनिश मिलती है।

साइज : टाइगन फेसलिफ्ट एसयूवी की लंबाई 4221 मिलीमीटर, चौड़ाई 1760 मिलीमीटर, ऊंचाई 1612 मिलीमीटर और व्हीलबेस का साइज 2651 मिलीमीटर है।

टाइगन जीटी प्लस वेरिएंट में रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ ब्लैक 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें डोर पर आइकॉनिक 'जीटी' बैजिंग, डोर हैंडल्स पर ब्लैक एप्लीक, ब्लैक आउट ओआरवीएम्स और ब्लैक रूफ रेल्स दिए गए हैं।

जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट सभी कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

पीछे की तरफ इसमें नए कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जिस पर ज्यादा मॉडर्न लुक के लिए अपडेटेड इंटरनल डिटेलिंग मिलती है। टॉप वेरिएंट होने के नाते इसमें नया इल्युमिनेट होने वाला फोक्सवैगन लोगो दिया गया है। पीछे की साइड पर इसमें जीटी बैजिंग, डार्क एलईडी टेललैंप्स और ब्लैक आउट टाइगन लेटरिंग दी गई है।

यहां देखें नॉन-जीटी टॉप वेरिएंट (टॉपलाइन) की जानकारी।

इंटीरियर

नई टाइगन फेसलिफ्ट गाड़ी की डैशबोर्ड डिजाइन हॉरिजोंटल लेआउट के साथ काफी जानी पहचानी लगती है। इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट जीटी प्लस में ब्लैक-आउट एलिमेंट और कॉन्ट्रास्ट रेड फिनिश दी गई है जो इसे काफी स्पोर्टी वाइब देती है। नॉन जीटी वेरिएंट में मिलने वाली ब्लैक और बेज कलर थीम की बजाए इसमें ऑल-ब्लैक इंटीरियर दिया गया है। इसमें ब्लैक रूफलाइनर भी मिलता है।

डैशबोर्ड पर इंफोटेनमेंट सिस्टम सबसे ज़्यादा नजर आता है और इसे रेक्टेंगुलर एयर वेंट्स और टच बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल के ऊपर की तरफ पोजिशन किया गया है। स्पोर्टी थीम को कॉम्पलिमेंट करने के लिए इसमें रेड एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है। इसमें ड्राइवर साइड के लिए बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो पहले से ज्यादा प्रीमियम लगता है, और यह गाड़ी से जुड़ी कई सारी जानकारी भी देता है। पहले की तरह इसमें भी रेड कलर्ड जीटी बैजिंग के साथ 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

ज्यादा प्रीमियम फील के लिए इसमें लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, कॉन्ट्रास्ट रेड स्टिचिंग के साथ ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री, लेदर रैप्ड गियर नॉब और डोर पैड्स पर सॉफ्ट-टच फिनिश दी गई है। आगे और पीछे वाले पैसेंजर के लिए इसमें आर्मरेस्ट दिया गया है, साथ ही इसमें पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए एसी वेंट्स और चार्जिंग पोर्ट्स की सुविधा भी दी गई है।

फीचर और सेफ्टी

टॉप वेरिएंट होने के नाते इसमें सभी जरूरी और काम आने वाले फीचर दिए गए हैं, जिसमें एआई असिस्टेंट के साथ 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया 10.25-इंच डिजिटल क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम शामिल है। इस वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और एक रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। यहां देखें नई और पुरानी फोक्सवैगन टाइगन में कितना है अंतर।

इन महत्वपूर्ण फीचर की कमी : फोक्सवैगन ने टाइगन फेसलिफ्ट कार में नए फीचर शामिल किए हैं, लेकिन इसमें 360-डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और एडीएएस फीचर की अभी भी कमी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सभी फीचर इसके मुकाबले में मौजूद गाड़ियों में मिलते हैं।

इंजन ऑप्शन :

जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट में टॉप वेरिएंट वाला 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ केवल 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 150 पीएस टॉर्क 250 एनएम ट्रांसमिशन 7-स्पीड डीसीटी (डुअल-क्लच ट्रांसमिशन)

नई फोक्सवैगन टाइगन कार के लोअर और मिड-वेरिएंट में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया गया है। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।

कारदेखो का क्या है कहना

यदि आपके पास 20 लाख रुपये का बजट है और आपको कोई ऐसी कार चाहिए जिसमें केवल फैंसी फीचर ही नहीं मिले, बल्कि उससे कुछ ज्यादा हो, तो नई टाइगन फेसलिफ्ट का टॉप जीटी वेरिएंट आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें कई शानदार फीचर के साथ पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ फीचर की कमी है जो कि इसके मुकाबले में मौजूद गाड़ियों में मिलते हैं।

इसमें ना केवल मजबूत पावरट्रेन के साथ क्विक-शिफ्टिंग डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है, बल्कि इसमें कई स्पोर्टी डिजाइन एलिमेंट और प्रीमियम ऑल-ब्लैक केबिन भी दिया गया है जो इसे रेगुलर वेरिएंट से अलग बनाता है।

हालांकि, टॉप वेरिएंट को अनुभव करने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि आप गाड़ी की परफॉरमेंस या स्पोर्टी अंदाज को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, तो इसके लोअर वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकते हैं। जो खरीदार दमदार परफॉरमेंस, शानदार फीचर और अनोखी स्टाइलिंग का अच्छा-खासा मेल चाहते हैं, उनके लिए जीटी प्लस स्पोर्ट एक बेहतरीन विकल्प है और इसे टाइगन का सबसे शानदार मॉडल माना जा सकता है।

कीमत और मुकाबला

2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट के टॉप वेरिएंट की कीमत 19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टाटा कर्व, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, रेनो डस्टर और सिट्रोएन बसॉल्ट से रहेगा।

यहां देखें टाइगन के बेस वेरिएंट कंफर्टलाइन से जुड़ी जानकारी।