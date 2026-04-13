2026 फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन: क्या एसयूवी कार का ये वेरिएंट लेना फायदे का सौदा है? जानिए यहां

फोक्सवैगन ने नई टाइगन एसयूवी कार से पर्दा उठा दिया है। इसे कई वेरिएंट, कुछ नए डिजाइन एलिमेंट्स, नए केबिन, नए फीचर और अपडेट पावरट्रेन ऑप्शन में पेश किया गया है। बेस मॉडल कंफर्टलाइन से ऊपर वाले हाइलाइन में कुछ ज्यादा प्रीमियम फीचर और टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है, साथ ही यह एक किफायती विकल्प भी है।

अगर आप टाइगन कार खरीदने की सोच रहे हैं और एक ऐसा वेरिएंट चाहते हैं, जिसमें फीचर और कीमत के बीच सही संतुलन हो, तो यहां हाइलाइन वेरिएंट पर नजर डालें और देखें कि क्या ये आपकी जरूरतों और बजट में फिट बैठता है:

फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन: एक्सटीरियर

हाइलाइन वेरिएंट टाइगन की वेरिएंट लाइनअप में क्रोम कैटेगरी में आता है, और इसमें बेस मॉडल की तुलना में कुछ प्रीमियम टच जोड़े गए हैं।

इसमें आगे की तरफ एलईडी डीआरएल के साथ फुल एलईडी हेडलैंप्स मिलते हैं, साथ ही बंपर के नीचे वाले हिस्से में क्रोम स्ट्रिप और एक मस्कुलर बोनट डिजाइन है, जो इसे शानदार रोड़ प्रजेंस देते हैं। इसमें आपको ऑटो-लेवलिंग हेडलाइटें और कॉर्नरिंग लाइटें भी मिलती हैं, जो स्टाइल और फंक्शनैलिटी दोनों को बेहतर करती है। इसके अलावा, इसमें आगे सिल्वर फिनिश डिफ्यूजर भी मिलता है। हालांकि, इसमें नया चमकीला फोक्सवैगन लोगो और कनेक्टेड एलईडी लाइट स्ट्रिप का अभाव है जो ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिलते हैं।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां हाइलाइन में 16-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो बेस मॉडल के स्टील व्हील से ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर के साथ बॉडी कलर ओआरवीएम, बॉडी कलर डोर हैंडल, और फंक्शनल रूफ रेल्स (ब्लैक) भी मिलती है। इसमें 17-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील और डोर हैंडल पर क्रोम एप्लिक का अभाव है।

पीछे की तरफ टाइगन हाइलाइन में सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेर के साथ एलईडी टेल लैंप्स, बंपर पर एक क्रोम स्ट्रिप और टेलगेट पर ‘टाइगन’ ब्रांडिंग दी गई है। इसमें आपको चमकीला लोगो नहीं मिलता है, लेकिन पीछे वाशर के साथ वाइपर, और एक डिफॉगर दिया गया है।

इसका ओवरऑल डिजाइन काफी बैलेंस्ड और प्रीमियम लगता है, भले ही इसमें टॉप मॉडल्स में दिखने वाले स्पोर्टी जीटी एलिमेंट्स न हों। इस स्टोरी में आप टॉप मॉडल जीटी प्लस स्पोर्ट के बारे में विस्तार से जान सकते हैं।

हाइलाइन वेरिएंट में कुछ कलर ऑप्शन नहीं मिलते हैं जो टाइगन कार में दिए गए हैं। क्या आप इनके बारे में जानना चाहते हैं? यहां 2026 टाइगन के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें।

फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन: केबिन

केबिन में कदम रखते ही, हाइलाइन वेरिएंट में आपको बेस मॉडल के मुकाबले केबिन की क्वालिटी और फीचर में साफ अपग्रेड देखने को मिलता है। इसमें डैशबोर्ड के लिए एक ग्रे थीम दी गई है, जिसमें क्रॉस-लाइन इनसर्ट हैं। हाइलाइन वेरिएंट से आपको एसी वेंट्स के चारों ओर क्रोम इनसर्ट भी मिलता है, जो इसे प्रीमियम टच देते हैं। फैब्रिक सीट में भी बेस मॉडल की तुलना में अपग्रेड किया गया है, जिसमें सिल्वर ग्रे स्टिचिंग की गई है।

कंफर्ट और प्रैक्टिकैलिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है, इसमें आगे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, पीछे एसी वेंट्स, पीछे 60:40 अनुपात में फोल्ड होने वाली सीट और कप होल्डर के साथ एक पीछे सेंटर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग और अच्छे से डिजाइन किया गया डैशबोर्ड भी मिलता है, जो केबिन के अंदर के अनुभव को और बेहतर करता है।

कुल मिलाकर, हाइलाइन में आरामदायक और प्रीमियम केबिन मिलता है, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए एकदम सही लगता है। यहां केवल एक चीज की कमी खलती है, वह है पार्सल ट्रे, जो हाइलाइन प्लस वेरिएंट से उपलब्ध है। इसके अलावा, आपको ज्यादा प्रीमियम ड्यूल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री और कुछ प्रीमियम फीचर भी मिलते हैं, जिनके बारे में हमने आगे बताया है।

मजेदार बात: टाइगन के प्लेटफॉर्म पर बनी स्कोडा कुशाक में बेस मॉडल से सनरूफ मिलता है। वहीं दूसरी ओर, टाइगन में बेस मॉडल से ठीक ऊपर वाले वेरिएंट में भी सनरूफ नहीं है।

फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन: फीचर

हाइलाइन वेरिएंट से टाइगन सही मायने में समझ आती है, इसमें कई जरूरी फीचर हैं जो इसे एक पैसा वसूल डील बनाते हैं।

इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी और साथ में एक 6-स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है। इंफोटेनमेंट पैकेज के साथ आपको वॉइस कमांड और बिल्ट-इन एप्स भी मिलते हैं।

अन्य प्रमुख फीचर में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक वायरलेस फोन चार्जर, और क्रूज कंट्रोल (ऑटोमैटिक वेरिएंट में) शामिल हैं। सुविधा बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, पेडल शिफ्टर्स, और आगे व पीछे चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं।

कुछ अहम कमियां: हालांकि इसमें आपको एक पूरा इंफोटेनमेंट पैकेज मिलता है, लेकिन कुछ फीचर्स की कमी आपको इस वेरिएंट पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकती है। इनमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम, कूल्ड ग्लवबॉक्स, ड्राइवर विंडो के लिए वन-टच अप/डाउन फंक्शन, और ऑटो हेडलाइटों का न होना शामिल है। यहां टाइगन के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें।

पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे प्रीमियम फीचर नहीं दिए गए हैं।

फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन: सेफ्टी

सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), मल्टी-कोलिशन ब्रेकिंग, और हिल स्टार्ट असिस्ट (ऑटोमैटिक वेरिएंट्स) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें आपको आगे और पीछे पार्किंग सेंसर के साथ एक रियर-व्यू कैमरा भी मिलता है, जिससे शहर में गाड़ी चलाना आसान हो जाता है।

अन्य फीचर में एक टायर प्रेशर डिफ्लेक्शन वार्निंग सिस्टम, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, सभी पैसेंजर के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट, और पीछे वाइपर के साथ वाशर और डिफॉगर शामिल हैं।

सुरक्षा के लिहाज से यह वेरिएंट काफी अच्छी तरह से लैस लगता है, और इसमें आपको किसी चीज की ज्यादा कमी महसूस नहीं होगी।

फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन: इंजन

टाइगन हाइलाइन में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प में उपलब्ध है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 178 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल / 8-स्पीड एटी (नया)

एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

ध्यान दें कि 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, जिसे टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी कहा जाता है, एक नई यूनिट है, इसे पुराने 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की जगह दिया गया है। यहां टाइगन के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देखें।

कारदेखो की राय

फॉक्सवैगन टाइगन हाइलाइन में बेस मॉडल की तुलना में कई ज्यादा फीचर मिलते हैं, जो इसे एक अच्छा अपग्रेड साबित करते हैं। इसमें अलॉय व्हील, एक पूरा इंफोटेनमेंट पैकेज, और बेहतर केबिन अनुभव जैसी अहम चीजें हैं। इसकी एक और अच्छी बात ये है कि इसमें आपको जरूरी सेफ्टी फीचर की कमी महसूस नहीं होगी, और आपको मैनुअल व ऑटोमैटिक दोनों विकल्प मिलते हैं।

हालांकि, कुछ फील-गुड फीचर के साथ कुछ जरूरी फीचर की कमी है, जिससे कुछ ग्राहक अपना बजट बढ़ाकर ऊपर वाले वेरिएंट्स के बारे में सोच सकते हैं।

अगर आपकी प्राथमिकता ऐसा वेरिएंट लेने की है, जो फीचर से भरपूर हो और जिसमें कोई फालतू की चीज न हो, तो हाइलाइन वेरिएंट आपके लिए एकदम सही रहेगा। हालांकि, अगर आप लंबे समय इस्तेमाल करने के लिए एक आरामदायक अनुभव वाली एसयूवी कार लेना चाहते हैं, तो आपको अपना बजट बढ़ाकर इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स लेने पर विचार करना चाहिए। टाइगन की प्राइस लिस्ट का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हमने एक रिपोर्ट में 2026 टाइगन की वेरिएंट अनुसार संभावित कीमत का अनुमान लगाया है।