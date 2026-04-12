2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कंफर्टलाइन वेरिएंट: इस एसयूवी कार के बेस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास?

प्रकाशित: अप्रैल 12, 2026 10:53 am । स्तुति

2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट भारत में शोकेस हो चुकी है। इसे साल 2021 में लॉन्चिंग के बाद अब पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। नए अपडेट के साथ टाइगन में ज्यादा मॉडर्न डिजाइन, नया केबिन, कई नए फीचर और मॉडिफाइड इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।

यह स्पोर्टी और परफॉरमेंस ओरिएंटेड एसयूवी कार छह वेरिएंट : कंफर्टलाइन, हाइलाइन, टॉपलाइन, हाइलाइन प्लस, जीटी लाइन और जीटी प्लस (क्रोम और स्पोर्ट) में आती है। नई टाइगन फेसलिफ्ट गाड़ी के बेस वेरिएंट कंफर्टलाइन में क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे आगे :-

फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कंफर्टलाइन : एक्सटीरियर

नए अपडेट के साथ टाइगन की डिजाइन में सबसे ज्यादा बदलाव हुए हैं, जिसके चलते यह गाड़ी अब ज्यादा मॉडर्न नजर आती है और इसका स्पोर्टी कैरेक्टर अभी भी बरकरार है।

आगे की डिजाइन

टाइगन कंफर्टलाइन आगे से देखने पर इसका बेस वेरिएंट बिलकुल भी नहीं लगता है। इस गाड़ी के एंट्री-लेवल वेरिएंट में एलईडी हेडलैंप्स के साथ एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं। हालांकि, इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और इल्युमिनेटेड फोक्सवैगन लोगो नहीं दिया गया है। इसकी बजाए इसमें कनेक्टिंग एलिमेंट को पतली क्रोम स्ट्रिप से रिप्लेस किया गया है।

इसमें ब्लैक ग्रिल क्रोम इंसर्ट के साथ दी गई है और स्पोर्टी बंपर पर स्किड प्लेट भी दी गई है जो इसे काफी आकर्षक लुक देती है।

साइड

इसकी साइड प्रोफाइल पुराने मॉडल जैसी ही है, इसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुए हैं। इसमें रूफ रेल्स, व्हील आर्क और डोर पर क्लैडिंग दी गई है, साथ ही इसमें बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और ओआरवीएम्स भी दिए गए हैं।

एकमात्र चीज जो बताती है कि यह इसका बेस वेरिएंट है वो यह है कि राइडिंग के लिए इसमें स्टील व्हील्स दिए गए हैं जिस पर स्टाइलिश प्लास्टिक कवर मिलते हैं।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ इसमें ना केवल एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं, बल्कि इसमें इल्युमिनेटेड कनेक्टिंग एलिमेंट भी दिया गया है जो ज्यादातर कारों के बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है। इसमें टेललैंप्स को चौड़ी ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप के अंदर पोजिशन किया गया है, जिस पर फोक्सवैगन लोगो (जो टॉप वेरिएंट की तरह इसमें इल्युमिनेट नहीं होता) भी मिलता है।

इस गाड़ी में पीछे वाले बंपर के साइड पर रिफ्लेक्टर, गाड़ी की पूरी चौड़ाई पर फैली क्रोम स्ट्रिप और फ्रंट की तरह पीछे वाले बंपर पर भी चौड़ी स्किड प्लेट दी गई है।

फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कंफर्टलाइन : कलर ऑप्शन

नई टाइगन फेसलिफ्ट कार आठ मोनोटोन कलर ऑप्शन : लावा ब्लू मेटैलिक, कार्बन स्टील ग्रे मेटैलिक, वाइल्ड चेरी रेड मेटैलिक, डीप ब्लैक पर्ल इफ़ेक्ट, रिफ़्लेक्स सिल्वर मेटैलिक, कैंडी व्हाइट, स्टील ग्रे, और एवोकैडो पर्ल इफ़ेक्ट में उपलब्ध है। बेस कंफर्टलाइन वेरिएंट में स्टील ग्रे कलर को छोड़कर बाकी सभी मोनोटोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

यदि आप इसका टॉप वेरिएंट चुनते हैं तो आपको वाइल्ड चेरी रेड मेटैलिक, रिफ़्लेक्स सिल्वर मेटैलिक, कैंडी व्हाइट, स्टील ग्रे, और एवोकैडो पर्ल इफ़ेक्ट के साथ डुअल-टोन शेड भी मिल सकेगा।

फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कंफर्टलाइन : इंटीरियर

कंफर्टलाइन वेरिएंट का एक्सटीरियर बेहद प्रीमियम लगता है, लेकिन केबिन के अंदर एंटर करने पर आपको महसूस होगा कि यह इसका बेस वेरिएंट है। नई टाइगन फेसलिफ्ट गाड़ी के बेस वेरिएंट में ऑल-ब्लैक केबिन थीम दी गई है, जहां ब्लैक डैशबोर्ड पर कॉन्ट्रास्ट के लिए ग्रे पैटर्न प्लास्टिक इंसर्ट दिया गया है।

इसमें स्टीयरिंग व्हील, एनालॉग डायल्स की हाउसिंग के आसपास और एसी वेंट्स पर पतले ब्रश्ड एल्युमिनियम इंसर्ट दिए गए हैं।

इस वेरिएंट में ग्रे स्टिचिंग के साथ ब्लैक फैब्रिक सीटें और सभी पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिया गया है। इसमें आगे वाले पैसेंजर के लिए सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है, लेकिन रियर पैसेंजर के लिए सेंटर आर्मरेस्ट की सुविधा नहीं दी गई है।

फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कंफर्टलाइन : फीचर

नई फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कार के कंफर्टलाइन वेरिएंट में सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटो एसी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, सभी पावर विंडोज़, और मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले (एमआईडी) के साथ एनालॉग डायल्स शामिल हैं।

इस एसयूवी कार के बेस वेरिएंट में छोटा 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है और इसके साथ 6-स्पीकर साउंड सिस्टम भी दिया गया है।

फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कंफर्टलाइन : सेफ्टी

सुरक्षा के लिए टाइगन कंफर्टलाइन वेरिएंट में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ब्रेक असिस्ट, रियर फॉग लैंप, रियर डिफॉगर और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। यदि आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर चाहिए तो आप इसका टॉप वेरिएंट चुन सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फोक्सवैगन टाइगन को ग्लोबल एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कंफर्टलाइन : इंजन ऑप्शन

इंजन 1-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 178 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी

टाइगन फेसलिफ्ट के बेस वेरिएंट में केवल छोटा 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। इस इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शनल मिलने के लिए आपको बेस से ऊपर वाला हाइलाइन वेरिएंट चुनना होगा।

यदि आप ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन चाहते हैं तो अपना बजट बढ़ाकर टॉप वेरिएंट जीटी प्लस खरीद सकते हैं।

फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कंफर्टलाइन : संभावित कीमत और मुकाबला

2026 फोक्सवैगन टाइगन कार की कीमत 11 लाख रुपये से 19.2 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टाटा कर्व, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, रेनो डस्टर और सिट्रोएन बसॉल्ट से रहेगा।

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