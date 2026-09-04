Kia Carnival Hybrid से उठा पर्दा, इस साल के अंत तक हो सकती है लॉन्च

किया (Kia) ने अपनी प्रीमियम MPV, कार्निवल (Carnival) के लिए एक नए हाइब्रिड पावरट्रेन को पेश करके भारतीयों को शानदार सरप्राइज़ दिया है। पिछले कुछ सालों से कार्निवल, किया की लग्ज़री MPV रही है और अभी यह सिर्फ़ एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें 2.2-लीटर डीज़ल इंजन और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है।

हालांकि, इस साल के आखिर में नए स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के आने से यह स्थिति बदल सकती है; इससे उन लोगों के लिए भी विकल्प खुल जाएंगे जो पेट्रोल इंजन या शहर में आने-जाने के लिए ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी की तलाश में हैं।

प्रमुख बातें:

Carnival में नया 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन मिलेगा।

यह वही पावरट्रेन है जो हाल ही में लॉन्च हुई नई Kia Sorento SUV में भी इस्तेमाल होता है।

मौजूदा 2.2-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी जारी रहने की उम्मीद है।

हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत मौजूदा डीजल मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है।

एक नया फ्यूल-एफिशिएंट विकल्प

ब्रांड के अनुसार, नया स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन पेट्रोल और फ्यूल-एफिशिएंट विकल्प चाहने वाले ग्राहकों के लिए एक नया रास्ता खोलेगा।

अभी तक, Kia Carnival भारतीय बाजार में सिर्फ एक ही इंजन विकल्प के साथ उपलब्ध है — एक 2.2-लीटर का डीजल इंजन, जो 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। यह इंजन हाईवे पर लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतरीन है, लेकिन शहरी ग्राहकों, खासकर दिल्ली-NCR जैसे इलाकों में, जहां डीजल गाड़ियों को लेकर नियम सख्त हैं, उनके लिए एक पेट्रोल विकल्प की कमी महसूस होती रही है। इस कमी को दूर करने के लिए Kia अब Carnival में एक नया स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन लाने की तैयारी में है।

यह वही हाइब्रिड सिस्टम है जिसे कंपनी ने हाल ही में लॉन्च हुई नई Sorento SUV में भी दिया है। इस पावरट्रेन का दूसरे देशों में पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है और अब इसे भारत में भी लाया जा रहा है। Sorento में इस हाइब्रिड पावरट्रेन को लोकलाइज करने से कंपनी को इसकी कीमतें प्रतिस्पर्धी रखने में मदद मिलेगी, और यही फायदा Carnival के ग्राहकों को भी मिल सकता है। यह पावरट्रेन एक 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन को एक इलेक्ट्रिक मोटर और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ता है, जो शहर के ट्रैफिक में बेहतर माइलेज और एक शांत ड्राइविंग अनुभव देगा।

सेगमेंट में एक गेम-चेंजर

Kia ने बताया कि Carnival ने 2020 में लॉन्च होकर प्रीमियम वैन सेगमेंट को 25 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर ग्राहकों के लिए सुलभ बनाया।

2020 में Kia Carnival के आने से पहले, भारत में बड़ी और लग्जरी MPV का मतलब Toyota Vellfire और Mercedes-Benz V-Class जैसी गाड़ियां थीं, जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा थी। यह सेगमेंट कुछ चुनिंदा खरीदारों तक ही सीमित था। Kia ने Carnival को लगभग 25 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च करके इस समीकरण को बदल दिया। इसने प्रीमियम वैन अनुभव को उन परिवारों और बिजनेसमैन के लिए भी संभव बनाया जो एक स्पेशियस और आरामदायक गाड़ी चाहते थे, लेकिन एक करोड़ रुपये खर्च नहीं करना चाहते थे।

Carnival को शुरुआत में 7, 8 और 9-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया गया था, जिससे यह अलग-अलग जरूरतों वाले बड़े परिवारों के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन गई। समय के साथ, नई जनरेशन Carnival और भी ज्यादा प्रीमियम हो गई है, जिसमें कीमत और फीचर्स दोनों में बढ़ोतरी हुई है। इसका डिजाइन बेहद आकर्षक है। इसके बड़े प्रपोर्शन सड़क पर एक दमदार मौजूदगी देते हैं। L-शेप वाले LED DRLs, वर्टिकली स्टैक्ड LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और विंडो लाइन पर क्रोम का इस्तेमाल इसे एक मॉडर्न और अपमार्केट लुक देता है।

लग्जरी और टेक्नोलॉजी का मेल

कंपनी ने पुष्टि की है कि Carnival में 12.3-इंच की डुअल स्क्रीन, बोस साउंड सिस्टम और पावर्ड सीटों जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

नई जनरेशन Kia Carnival सिर्फ स्पेस और कंफर्ट के बारे में ही नहीं है, बल्कि यह टेक्नोलॉजी और लग्जरी फीचर्स से भी भरपूर है। इसके केबिन में बैठते ही सबसे पहले ध्यान डैशबोर्ड पर लगी डुअल-स्क्रीन सेटअप पर जाता है। इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है। इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है, जिससे स्मार्टफोन कनेक्टिविटी बेहद आसान हो जाती है। मनोरंजन के लिए इसमें 12-स्पीकर वाला Bose का प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया गया है।

कंफर्ट का खास ध्यान रखते हुए इसमें डुअल सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, एक हेड्स-अप डिस्प्ले, और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आगे की दोनों सीटों के साथ-साथ दूसरी रो की सीटों में भी पावर्ड एडजस्टमेंट और वेंटिलेशन का फंक्शन मिलता है, जो लंबी यात्राओं को बेहद आरामदायक बना देता है। थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल यह सुनिश्चित करता है कि गाड़ी में बैठे सभी यात्री अपने हिसाब से तापमान सेट कर सकें। सेफ्टी के मामले में भी यह MPV पीछे नहीं है। इसमें 8 एयरबैग, ABS के साथ EBD, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं।

हाइब्रिड बनाम डीजल: पावर के आंकड़े

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, हाइब्रिड पावरट्रेन में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन होगा।

हाइब्रिड वेरिएंट के लॉन्च होने के बाद, Kia Carnival में ग्राहकों को दो इंजन विकल्पों में से चुनने का मौका मिलेगा। एक तरफ मौजूदा 2.2-लीटर डीजल इंजन होगा और दूसरी तरफ नया 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड। दोनों ही पावरट्रेन अपनी-अपनी जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस का वादा करते हैं। हाइब्रिड सिस्टम में, 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 180 पीएस की पावर और 265 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर अतिरिक्त 73.4 पीएस की पावर और 304 एनएम का टॉर्क देती है। यह सेटअप 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है।

दूसरी ओर, 2.2-लीटर डीजल इंजन 193 पीएस की पावर और 442 एनएम का जबरदस्त टॉर्क पैदा करता है, और यह 8-स्पीड डीसीटी (डुअल-क्लच ट्रांसमिशन) के साथ आता है। उम्मीद है कि Sorento जैसा ही पावरट्रेन होने के बावजूद, Kia Carnival में इसे ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए अलग तरह से ट्यून करेगी।

स्पेसिफिकेशन 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड (अनुमानित) 2.2-लीटर डीजल (मौजूदा) इंजन 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल + इलेक्ट्रिक मोटर 2.2-लीटर डीजल पावर 180 पीएस (इंजन) + 73.4 पीएस (मोटर) 193 पीएस टॉर्क 265 एनएम (इंजन) + 304 एनएम (मोटर) 442 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड ऑटोमैटिक 8-स्पीड डीसीटी

कितनी होगी कीमत और किससे है टक्कर?

ब्रांड ने संकेत दिया है कि हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत मौजूदा डीजल मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है।

Kia ने अभी तक Carnival हाइब्रिड की कीमतों का खुलासा नहीं किया है। मौजूदा डीजल वेरिएंट की कीमत 59.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। उम्मीद की जा रही है कि हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत डीजल मॉडल से लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये ज्यादा हो सकती है। इस प्राइस पॉइंट पर, Kia Carnival का सीधा मुकाबला MG M9 से होगा, जो एक और प्रीमियम MPV है।

हालांकि, एक और गाड़ी है जिससे इसकी अप्रत्यक्ष रूप से तुलना की जा सकती है, और वह है Toyota Innova Hycross। Innova Hycross भी एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड MPV है और कीमत के मामले में Carnival से काफी सस्ती है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि Carnival एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा लग्जूरियस और ज्यादा प्रीमियम गाड़ी है। जहां Innova Hycross एक प्रैक्टिकल फैमिली MPV है, वहीं Carnival एक लाउंज-ऑन-व्हील्स का अनुभव देती है, जो शॉफर-ड्रिवन ग्राहकों को टारगेट करती है।

कारदेखो ओपिनियन

ये प्रीमियम MPV या वैन खास तरह के ग्राहकों के लिए हैं। ये मुख्य रूप से उन लोगों के लिए हैं जो ड्राइवर के साथ गाड़ी में घूमना पसंद करते हैं और यात्रा के दौरान लाउंज जैसी खुली-खुली जगह चाहते हैं। कार्निवल के इंजन में नया ऑप्शन जुड़ने से इसकी खासियत और बढ़ गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो शहर में घूमने या दिल्ली जैसे शहरों में इस्तेमाल के लिए ज़्यादा माइलेज वाली लग्ज़री वैन की तलाश में हैं।

हालांकि तकनीकी रूप से कार्निवल, किया की सबसे बड़ी या फ्लैगशिप मॉडल नहीं है, लेकिन भारत में किया की बेहतरीन गाड़ियों में से एक जरूर है। क्या आप कार्निवल जैसी कार खरीदेंगे और किया पर 60 लाख रुपये खर्च करने को तैयार होंगे? हमें कमेंट में बताएं।