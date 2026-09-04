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    2026 किआ सोरेंटो के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

    किआ सोरेंटो के साथ स्पोर्टी लुक के लिए ‘ब्लैक लाइन’ स्टाइल पैक भी दे रही है

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 04, 2026 19:02 ist
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    published onSep 04, 2026 19:02 IST
    last updated onSep 04, 2026 19:02 IST
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    Kia Sorento

    किआ मोटर्स ने भारत में नई सोरेंटो एसयूवी कार लॉन्च कर दी है। यह प्रीमियम SUV ढेर सारे फीचर्स, हाई-क्वालिटी इंटीरियर और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड समेत पावरफुल पावरट्रेन के साथ पेश की गई है। इसमें 8 कलर ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन हर शेड हर वेरिएंट के साथ उपलब्ध नहीं है। यहां हम इसके वेरिएंअ अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में जानेंगे:

    कलर ऑप्शन

    सोरेंटो कार 8 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जो इस प्रकार हैं:

    • ग्लेशियर व्हाइट पर्ल

    Kia Sorento

    • प्यूटर ऑलिव (डार्क ग्रीन)

    Kia Sorento

    • ग्रेविटी ग्रे

    Kia Sorento

    • इंपेरियल ब्लू

    Kia Sorento

    • मैग्मा रेड

    Kia Sorento

    • आइवरी सिल्वर

    Kia Sorento

    • ऑरोरा ब्लैक पर्ल

    Kia Sorento

    • डार्क गन मेटल (मैट)

    Kia Sorento

    किआ सारेंटो: वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन

    एसयूवी कार के वेरिएंट-वाइज कलर इस प्रकार हैं:

    कलर

    एचटीई

    एचटीई(ओ)

    एचटीके

    एचटीके(ए)

    एचटीके(ए) ब्लैक लाइन

    एचटीएक्स

    एचटीएक्स ब्लैक लाइन

    एचटीएक्स (ए)

    एचटीएक्स (ए) ब्लैक लाइन

    ग्लेशियर व्हाइट पर्ल

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    ग्रेविटी ग्रे

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    आइवरी सिल्वर

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    इंपेरियल ब्लू

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    मैग्मा रेड

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    प्यूटर ऑलिव

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    ऑरोरा ब्लैक पर्ल

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    डार्क गन मेटल (मैट)

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    • बेस एचटीई वेरिएंट से आपको 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं।

    • किआ ने एक ‘ब्लैक-लाइन’ स्टाइल पैक भी पेश किया है जो अंदर और बाहर ब्लैक-आउट लुक देता है। यह सिर्फ डार्क गन मेटल मैट एक्सटीरियर कलर के साथ ही मिलता है, जो इसे सड़क पर सबसे अलग बनाता है।

    फीचर्स और सेफ्टी

    किआ ने सोरेंटो में बहुत सारे फीचर दिए हैं, जिनमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दो 12.3-इंच डिस्प्ले, 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर और 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट, आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीट, पावर्ड टेलगेट, वायरलेस फोन चार्जर, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, 12-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम शामिल हैं।

    Kia Sorento

    सुरक्षा के लिए इसमें 10 एयरबैग, लेवल 2+ एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट (HHA), इनबिल्ट डैशकैम, 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    इंजन

    सोरेंटो में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और डीजल इंजन दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स स्टैंडर्ड है, साथ ही ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी है। यहां देखिए इसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल + स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड

    2.2-लीटर डीजल

    पावर

    238 पीएस

    202 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    441 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एटी

    8-स्पीड डीसीटी

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव

    एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    Kia Sorento

    कीमत और मुकाबला

    किआ ने सोरेंटो की कीमत 27.99 लाख रुपये से 40.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी है। आप इस स्टोरी में पूरी प्राइस लिस्ट देख सकते हैं

    Kia Sorento

    सोरेंटो का मुकाबला जीप मेरिडियन, स्कोडा कोडिएक और फॉक्सवैगन टेरॉन जैसी प्रीमियम एसयूवी कार से है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    किआ सारेंटो 8 कलर में आती है, ऐसे में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। एक तरफ आपके पास व्हाइट, ग्रे और ब्लैक जैसे पारंपरिक शेड हैं जो इसे एक एलिगेंट और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी देते हैं। वहीं दूसरी ओर, ग्रीन और रेड कलर ज्यादा एडवेंचरस और एनर्जेटिक लगते हैं। हालांकि, हमारी पसंद डार्क गन मेटल शेड है, जो अपने यूनिक मैट फिनिश के साथ निश्चित रूप से एसयूवी कार को सड़कों पर अलग दिखाने में मदद करेगा।

    आप सोरेंटो के लिए कौनसा कलर चुनेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!

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    सोनू
    सोनू

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