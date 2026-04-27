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    रेनो डस्टर Vs 2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट: दोनों है स्पोर्टी एसयूवी, मगर असली विनर कौन? जानिए यहां

    दो एसयूवी जिनमें कुछ समानताएं हैं, लेकिन कई मामलों में वे एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं। आपके लिए कौन सी बेहतर है? पता लगाएं

    प्रकाशित: अप्रैल 27, 2026 02:44 pm । भानु

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    रेनो डस्टर ने 2022 में बंद होने के बाद हाल ही में भारत में वापसी की है। डस्टर अब पहले से कहीं ज्यादा स्टाइलिश, फीचर-रिच और दमदार इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है। वहीं, फोक्सवैगन ने हाल ही में अपडेटेड स्टाइलिंग, एक्सट्रा फीचर्स और इंजन में मामूली बदलाव के साथ टाइगन का फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च किया है।

    अगर आप नई कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो टाइगन और डस्टर दोनों ही विचार करने योग्य विकल्प है। तो, इनमें क्या अंतर है और आपके लिए कौन सी बेहतर है? आइए, इनके स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स, डायमेंशंस और इंजन विकल्पों पर डालते हैं एक नजर:

    कीमत

    मॉडल

    रेनो डस्टर 

    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    10.49 लाख रुपये से लेकर 18.49 लाख रुपये 

    11 लाख रुपये से लेकर 19.30 लाख रुपये 

    • डस्टर की शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये है, जो टाइगन से 51,000 रुपये कम है।

    • टॉप-स्पेक वेरिएंट में यह अंतर और भी बढ़ जाता है, जहां रेनो डस्टर लगभग 80,000 रुपये सस्ती है।

    आइए इन दोनों एसयूवी की स्पेसिफिकेशंस पर डालते हैं एक नज़र:

    डायमेंशंस

    पैरामीटर

    रेनो डस्टर

    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट

    अंतर

    लंबाई

    4346 मिमी

    4221 मिमी

    +125 मिमी

    चौड़ाई

    1815 मिमी

    1760 मिमी

    +55 मिमी

    ऊंचाई 

    1703 मिमी

    1612 मिमी

    +91 मिमी

    व्हीलबेस

    2657 मिमी

    2651 मिमी

    +6 मिमी

    बूट स्पेस

    518 लीटर

    385 लीटर

    +133 लीटर
    • जैसा कि आप देख सकते हैं, डस्टर नई टाइगन से काफी लंबी, चौड़ी और ऊंची है।

    Renault Duster
    Volkswagen Taigun

    • बड़े साइज के कारण डस्टर की रोड प्रजेंस दमदार है, जबकि इसके कंपेरिजन में टाइगन छोटी दिखती है।
    • दोनों के व्हीलबेस में लगभग कोई अंतर नहीं है, इसलिए केबिन स्पेस भी लगभग समान होने की उम्मीद की जा सकती है।

    Renault Duster
    Volkswagen Taigun

    • डस्टर का बूट स्पेस काफी बड़ा है, जो इसे फ्लाइट से बार-बार सफर करने वाले या लंबी सड़क यात्राओं पर जाने वाले ग्राहकों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है।

    कलर विकल्प

    रेनो डस्टर

    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट

    पर्ल व्हाइट*

    कैंडी व्हाइट*

    मूनलाइट सिल्वर

    रिफ्लेक्स सिल्वर*

    सनसेट रेड*

    वाइल्ड चेरी रेड

    रिवर ब्लू*

    लावा ब्लू

    स्टील्थ ब्लैक

    डीप ब्लैक पर्ल

    माउंटेन जेड ग्रीन*

    एवोकैडो पर्ल*

    -

    कार्बन स्टील

    -

    स्टील ग्रे*

    -

    कार्बन स्टील मैट

    *चुनिंदा वेरिएंट में काले रंग की छत का विकल्प भी उपलब्ध है

    • दोनों एसयूवी कई कलर्स में उपलब्ध हैं, हालांकि टाइगन में कार्बन स्टील कलर के साथ एक स्पेशल मैट फिनिश सहित कुल 9 कलर विकल्प मौजूद हैं।
    • दूसरी ओर, डस्टर में 6 कलर विकल्प दिए गए हैं। आप इन्हें यहां देख सकते हैं।

    स्पोर्टी वर्जन:

    स्पोर्टी लुक चाहने वाले ग्राहकों के लिए, फोक्सवैगन टाइगन के जीटी लाइन और जीटी प्लस स्पोर्ट ट्रिम्स में ब्लैक आउट लुक देता है।

    इसके अलावा, आप डस्टर के आइकॉनिक लॉन्च एडिशन का भी विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें ब्लैक अलॉय व्हील्स, येलो हाइलाइट्स और एक्सक्लूसिव बैज शामिल हैं।

    पावरट्रेन

    स्पेसिफिकेशन

    रेनो डस्टर

    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    ट्रांसमिशन

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड मैनुअल / 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (नया)

    7-स्पीड डीसीटी

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    160 एनएम

    280 एनएम

    178 एनएम

    250 एनएम

    DCT- डुअल क्लच ट्रांसमिशन, AT- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • दोनों एसयूवी में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का बेस इंजन विकल्प मिलता है, हालांकि टाइगन का इंजन ज्यादा पावरफुल है।
    • रेनो 1-लीटर इंजन के साथ केवल मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प देती है, जबकि टाइगन के 1-लीटर इंजन में नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी उपलब्ध है।
    • दोनों एसयूवी में ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन भी मिलते हैं। टाइगन में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जबकि डस्टर में माइल्ड-हाइब्रिड असिस्ट के साथ 1.3-लीटर का छोटा इंजन मिलता है।

    Renault Duster
    Volkswagen Taigun

    • इस तुलना में डस्टर का 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन सबसे ज्यादा पावरफुल है।
    • यदि आप टाइगन का ज्यादा पावरफुल इंजन चाहते हैं, तो यह केवल डीसीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प के साथ ही उपलब्ध है।

    नोट:

    रेनो इस साल के आखिर तक डस्टर में एक पावरफुल हाइब्रिड इंजन भी पेश करेगी। इसमें इलेक्ट्रिक असिस्ट के साथ 1.8 लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा और इससे कुल मिलाकर 160 पीएस की पावर जनरेट होने की संभावना है। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

    फीचर्स

    फीचर्स

    रेनो डस्टर

    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट

    ऑटो एलईडी हेडलाइट्स

    एलईडी फॉगलैंप

    कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप

    व्हील्स

    18 इंच के अलॉय व्हील्स

    17 इंच के अलॉय व्हील्स

    रूफ रेल

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    एंबिएंट लाइटिंग सेटअप

    इंफोटेनमेंट सेटअप

    10.1 इंच की टचस्क्रीन

    10.1 इंच की टचस्क्रीन

    वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    इंस्टरुमेंट क्लस्टर

    10.25 इंच का डिस्प्ले

    10.25 इंच का डिस्प्ले

    गूगल इन बिल्ट

    एआई वॉयस असिस्टेंट

    वायरलेस फ़ोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर साउंड सिस्टम

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    क्लाइमेट कंट्रोल

    ड्यूल-ज़ोन

    एकल क्षेत्र

    कीलेस एंट्री

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

    पावर्ड ड्राइवर सीट

    ✅(6-तरफ़ा)

    ✅(6-तरफ़ा)

    सनरूफ़

    पैनोरमिक सनरूफ

    पैनोरमिक सनरूफ

    आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    पैडल शिफ्टर

    ✅ (केवल स्वचालित)

    ✅ (केवल स्वचालित)

    पावर्ड टेलगेट

    मल्टी-ड्राइव मोड

    कूल्ड ग्लवबॉक्स

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    एयरबैग्स

    6

    6

    360-डिग्री कैमरा

    ❌ (केवल रिवर्स मोड में)

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिकस्टेबिलिटी कंट्रोल)

    रेन सेंसिंग वाइपर

    आगे और पीछे के पार्किंग सेंसर

    रियर डीफॉगर

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    ✅(केवल चेतावनी)

    एडीएएस

     

    • टेबल के अनुसार, डस्टर में टाइगन फेसलिफ्ट की तुलना में कुछ अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं।

    Renault Duster
    Volkswagen Taigun

    • दोनों ही मॉडल में पावर और वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए बड़े डिस्प्ले जैसे कई सुविधाजनक और आरामदायक फीचर्स मौजूद हैं।
    • डस्टर में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर टेलगेट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स और यहां तक ​​कि बिल्ट-इन गूगल ओएस जैसे अतिरिक्त फीचर्स भी दिए गए हैं।

    Renault Duster
    Volkswagen Taigun

    सेफ्टी के लिहाज से, डस्टर में टाइगन फेसलिफ्ट की तुलना में एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा दोनों मिलते हैं।

    कारदेखो ओपिनियन…

    अगर ड्राइविंग का बेहतरीन अनुभव आपकी प्राथमिकता है, तो ये दोनों एसयूवी आपके लिए एक बढ़िया विकल्प दिया गया हैं। टाइगन का 1-लीटर टर्बो इंजन डस्टर के समकक्ष इंजन से कहीं ज़्यादा दमदार है। छोटे इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक और डीएसजी के साथ रिफाइंड 1.5-लीटर टर्बो इंजन का विकल्प इसे सिटी और हाईवे पर तेज़ रफ़्तार ड्राइविंग के शौकीनों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। डस्टर का 1.3-लीटर इंजन साइज में छोटा है, लेकिन यह ज़्यादा आउटपुट देता है और आपके अंदर के कार लवर्स को संतुष्ट करता है। ये दोनों एसयूवी बेहतरीन हैंडलिंग और स्टीयरिंग फीडबैक भी देता है।

    Renault Duster

    हालांकि, रेनो डस्टर एक जदा संपूर्ण एसयूवी के रूप में आगे निकलती है। इसमें एक बड़ा, ज्यादा प्रैक्टिकल केबिन, बेहतर बूट स्पेस, ज्यादा फीचर्स और इस तुलना में सबसे पावरफुल इंजन मिलता है। यह ज्यादा मजबूत और एसयूवी जैसी भी लगती है, जो उन ग्राहकों को आकर्षित करेगी जो एक ज्यादा मजबूत और वसेटाइल पैकेज की तलाश में हैं।

    Volkswagen Taigun

    तो, चुनाव सीधा है: अगर आपको यूरोपियन स्टाइल और जर्मन ड्राइविंग का अनुभव पसंद है, या फिर आप सिर्फ टाइगन की आइकॉनिक जीटी बैजिंग चाहते हैं, तो टाइगन चुनें। लेकिन अगर आपको एक बड़ी, ज़्यादा फ़ीचर्स वाली और ज़्यादा प्रैक्टिकल एसयूवी चाहिए, जिसकी रोड प्रजेंस दमदार हो, तो डस्टर ज़्यादा बेहतर विकल्प है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट्स की तुलना करें, तो डस्टर आपकी जेब पर ज़्यादा भारी पड़ेगी।

    अन्य विकल्प 

    हमने नई डस्टर का कंपेरिजन इस सेगमेंट के कुछ अन्य विकल्पों से भी की है। डीटेल्स नीचे देखें:

    • हुंडई क्रेटा: भरोसेमंद, लोकप्रिय और कई लोगों की भरोसेमंद कार। इसमें कई वेरिएंट और इंजन विकल्प उपलब्ध हैं, जो इसे अलग-अलग बजट वाले ग्राहकों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
    • किआ सेल्टोस: अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कार, जिसमें मॉर्डन इंटीरियर और नया स्टाइल दिया गया है। यह परिवार के लिए उपयुक्त पैकेज प्रदान करती है जिसमें ढेर सारे कंफर्ट फीचर्स, एडवांस्ड सेफ्टी, कई इंजन विकल्प और बेहतर एर्गोनॉमिक्स शामिल हैं।
    • मारुति विक्टोरिस: मारुति ग्रैंड विटारा का ज्यादा मॉर्डन और एडवांस्ड वर्जन, जिसमें विटारा जैसा ही एफिशिएंट और सक्षम इंजन विकल्प, शानदार राइड कंफर्ट और और भी ज्यादा फीचर्स मौजूद हैं।
    • मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइब्रिडर: ये भरोसेमंद एसयूवी हैं जिनमें मॉर्डन स्टाइल, फ्यूल-एफिशिएंट इंजन (मजबूत हाइब्रिड विकल्पों सहित) और सेगमेंट में सबसे बेहतरीन राइड क्वालिटी मिलती है।
    • टाटा सिएरा: यह एसयूवी बेहतरीन फीचर्स, दमदार रोड प्रजेंस, शानदार केबिन स्पेस और कंफर्टेबल राइड देती है। कई इंजन विकल्प और वेरिएंट उपलब्ध होने के कारण यह अलग-अलग जरूरतों के लिए उपयुक्त है।
    • एमजी एस्टर: इस सेगमेंट की सबसे पुरानी कारों में से एक, जो बिना किसी अपडेट के उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान में सबसे किफायती कारों में से भी एक है। यह अभी भी पूरे सेगमेंट में प्रीमियम इंटीरियर का एक्सपीरियंस देती है। इसमें केवल एक ही नैचुरल पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है और अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कुछ फीचर्स की कमी भी है।
    • होंडा एलिवेट: इस सेगमेंट की सबसे भरोसेमंद एसयूवी में से एक, जो जापानी इंजीनियरिंग की जानी मानी क्वालिटी से लैस है। इसमें कुछ फीचर्स की कमी है, लेकिन इसमें भरपूर बेसिक फीचर्स दिए गए हैं। एक ही पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध, यह पर्याप्त स्पेस और कंफर्टेबल राइड देती है।
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