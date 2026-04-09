सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 फॉक्सवैगन टाइगन एसयूवी कार के किस वेरिएंट में कौनसा इंजन और गियरबॉक्स मिलता है, जानिए यहां

    इंजन ऑप्शन पहले वाले ही हैं, लेकिन फेसलिफ्ट टाइगन में नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है

    प्रकाशित: अप्रैल 09, 2026 04:41 pm । सोनू

    27 Views
    • Write a कमेंट

    Volkswagen Taigun Facelift

    फॉक्सवैगन ने टाइगन फेसलिफ्ट से पर्दा उठा दिया है। नई एसयूवी कार में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें नया वेरिएंट लाइनअप और 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल है। इसके किस वेरिएंट में कौनसा इंजन और गियरबॉक्स दिया गया है? इसके बारे में हम जानेंगे आगे:

    इंजन

    नई टाइगन गाड़ी में पहले की तरह 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलना जारी है, हालांकि 1-लीटर इंजन के साथ अब नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है जिसे पुराने वर्जन वाले 6-स्पीड यूनिट से रिप्लेस किया गया है। यहां देखिए इसके इंजन स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी (नया)

    7-स्पीड डीसीटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर)

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की तरह ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर इंजन के साथ केवल 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है। 

    वेरिएंट अनुसार इंजन  ऑप्शन

    वेरिएंट

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    एमटी

    एटी

    डीसीटी

    कंफर्टलाइन

    हाइलाइन

    हाइलाइन प्लस

    जीटी लाइन

    टॉपलाइन

    जीटी प्लस क्रोम

    जीटी प्लस स्पोर्ट

    • बेस मॉडल कंफर्टलाइन और हाइलाइन केवल मैनुअल गियरबॉक्स और 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध हैं।

    • नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के लिए आपको हाइलाइन प्लस, टॉपलाइन और जीटी लाइन में से किसी एक वेरिएंट को चुनना होगा।

    • स्पोर्टी 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन केवल टॉप मॉडल जीटी प्लस क्रोम और जीटी प्लस स्पोर्ट के साथ दिया गया है।

    • आप टॉप दो मॉडल को छोटे इंजन के साथ नहीं ले सकते हैं।

    नोट:

    लुक्स की बात करें तो जीटी लाइन और जीटी प्लस स्पोर्ट में ब्लैक अलॉय व्हील, स्किड प्लेट और बंपर एक्सेंट जैसे कुछ स्पोर्टी टच दिए गए हैं।

    फीचर और सेफ्टी

    फोक्सवैगन ने टाइगन फेसलिफ्ट में कुछ खास फीचर भी जोड़े हैं, जिनमें एक पैनोरमिक सनरूफ, एक 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एआई असिस्टेंट के साथ अपडेट 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेमेंट सिस्टम शामिल है। अन्य फीचर में आगे वेंटिलेटेड और 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीटें, वायरलेस चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ऑटो हेडलैंप्स शामिल हैं।

    Volkswagen Taigun Facelift

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, रियर व्यू कैमरा, और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। टाइगन की ज्यादा जानकारी के लिए यह स्टोरी देखें

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    फॉक्सवैगन ने फेसलिफ्ट टाइगन की प्राइस लिस्ट जारी नहीं की है, इसकी कीमत 11 लाख रुपये से 19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है।

    Volkswagen Taigun Facelift

    इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, और सिट्रोएन एयरक्रॉस जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।

    was this article helpful ?

    फॉक्सवेगन टाइगन फेसलिफ्ट पर अपना कमेंट लिखें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 फॉक्सवैगन टाइगन एसयूवी कार के किस वेरिएंट में कौनसा इंजन और गियरबॉक्स मिलता है, जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है