2026 फॉक्सवैगन टाइगन एसयूवी कार के किस वेरिएंट में कौनसा इंजन और गियरबॉक्स मिलता है, जानिए यहां
इंजन ऑप्शन पहले वाले ही हैं, लेकिन फेसलिफ्ट टाइगन में नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है
प्रकाशित: अप्रैल 09, 2026 04:41 pm । सोनू
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फॉक्सवैगन ने टाइगन फेसलिफ्ट से पर्दा उठा दिया है। नई एसयूवी कार में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें नया वेरिएंट लाइनअप और 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल है। इसके किस वेरिएंट में कौनसा इंजन और गियरबॉक्स दिया गया है? इसके बारे में हम जानेंगे आगे:
इंजन
नई टाइगन गाड़ी में पहले की तरह 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलना जारी है, हालांकि 1-लीटर इंजन के साथ अब नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है जिसे पुराने वर्जन वाले 6-स्पीड यूनिट से रिप्लेस किया गया है। यहां देखिए इसके इंजन स्पेसिफिकेशन:
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इंजन
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1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई
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1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई
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पावर
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115 पीएस
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150 पीएस
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टॉर्क
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178 एनएम
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250 एनएम
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी (नया)
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7-स्पीड डीसीटी
एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर)
डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)
प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की तरह ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर इंजन के साथ केवल 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है।
वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन
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वेरिएंट
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1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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एमटी
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एटी
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डीसीटी
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कंफर्टलाइन
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हाइलाइन
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हाइलाइन प्लस
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जीटी लाइन
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टॉपलाइन
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जीटी प्लस क्रोम
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जीटी प्लस स्पोर्ट
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बेस मॉडल कंफर्टलाइन और हाइलाइन केवल मैनुअल गियरबॉक्स और 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध हैं।
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नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के लिए आपको हाइलाइन प्लस, टॉपलाइन और जीटी लाइन में से किसी एक वेरिएंट को चुनना होगा।
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स्पोर्टी 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन केवल टॉप मॉडल जीटी प्लस क्रोम और जीटी प्लस स्पोर्ट के साथ दिया गया है।
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आप टॉप दो मॉडल को छोटे इंजन के साथ नहीं ले सकते हैं।
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नोट:
लुक्स की बात करें तो जीटी लाइन और जीटी प्लस स्पोर्ट में ब्लैक अलॉय व्हील, स्किड प्लेट और बंपर एक्सेंट जैसे कुछ स्पोर्टी टच दिए गए हैं।
फीचर और सेफ्टी
फोक्सवैगन ने टाइगन फेसलिफ्ट में कुछ खास फीचर भी जोड़े हैं, जिनमें एक पैनोरमिक सनरूफ, एक 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एआई असिस्टेंट के साथ अपडेट 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेमेंट सिस्टम शामिल है। अन्य फीचर में आगे वेंटिलेटेड और 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीटें, वायरलेस चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ऑटो हेडलैंप्स शामिल हैं।
सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, रियर व्यू कैमरा, और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। टाइगन की ज्यादा जानकारी के लिए यह स्टोरी देखें।
संभावित प्राइस और कंपेरिजन
फॉक्सवैगन ने फेसलिफ्ट टाइगन की प्राइस लिस्ट जारी नहीं की है, इसकी कीमत 11 लाख रुपये से 19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है।
इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, और सिट्रोएन एयरक्रॉस जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।