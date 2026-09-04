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    2026 Kia Carens Clavis CNG से उठा पर्दा

    कैरेंस क्लाविस में फैक्ट्री फिटेड सीएनजी पावरट्रेन दिया गया है

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 04, 2026 19:29 ist
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    published onSep 04, 2026 19:29 IST
    last updated onSep 04, 2026 19:29 IST
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    Kia Carens Clavis CNG Revealed

    Kia ने नई Sorento SUV के साथ-साथ Carens Clavis MPV का फैक्ट्री-फिटेड CNG वर्जन भी पेश किया है। यह पहली बार है जब कंपनी ने अपने किसी मॉडल में CNG किट का ऑप्शन दिया है। Kia का कहना है कि Carens Clavis प्रीमियम MPV स्पेस में एक यूनिक टेक्नोलॉजी और पावरट्रेन की बढ़ी हुई वैरायटी ऑफर करेगी, जिससे इसकी प्रीमियम पोजीशन और मजबूत होगी।

    Kia की CNG MPV स्पेस में एंट्री!

    Kia Carens Clavis CNG Front Quarter

    Kia Carens Clavis अब तक तीन इंजन ऑप्शंस: नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीज़ल में उपलब्ध थी। हालांकि, इसमें एक बड़ी कमी थी जो इसकी सबसे बड़ी कंपटीटर Maruti XL6 में शुरू से मौजूद थी, और वो थी CNG का ऑप्शन। इस कमी को दूर करते हुए Kia ने अब Carens Clavis को फैक्ट्री-फिटेड CNG किट के साथ पेश कर दिया है। यह कदम उन फैमिली बायर्स को टारगेट करता है जो एक प्रीमियम MPV के साथ-साथ कम रनिंग कॉस्ट भी चाहते हैं। इस नए CNG वेरिएंट में एक सिंगल 60-लीटर का CNG टैंक दिया गया है, जिसे बूट फ्लोर के नीचे फिट किया गया है। Kia ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि CNG टैंक लगने के बाद भी प्रैक्टिकैलिटी बनी रहे। इसलिए, आपको न सिर्फ इस्तेमाल करने लायक बूट स्पेस मिलता है, बल्कि फुल-साइज़ स्पेयर व्हील को भी गाड़ी के नीचे (अंडरबॉडी) माउंट किया गया है, जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है।

    Kia Carens Clavis CNG Boot Space

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी*

    पावर

    96 पीएस

    टॉर्क

    123 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी*

    सीएनजी क्षमता

    60 लीटर

    पेट्रोल क्षमता

    45 लीटर

    *संभावित

    Kia Carens Clavis CNG Fill Port

    ओवरव्यू

    Kia Carens Clavis Front Quarter

    एक MPV होने के बावजूद, Carens Clavis का डिज़ाइन कहीं से भी बोरिंग नहीं लगता। इसके फ्रंट में Kia की लेटेस्ट डिज़ाइन फिलॉसफी दिखती है। सबसे पहले ध्यान खींचते हैं इसके कनेक्टेड LED DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स), जो गाड़ी को एक चौड़ा और फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। हेडलैंप्स के लिए ट्राई-LED प्रोजेक्टर यूनिट्स दी गई हैं। ग्रिल को ब्लैंक्ड-ऑफ डिज़ाइन दिया गया है, जो आजकल मॉडर्न कारों में एक ट्रेंड बन चुका है। बंपर को भी स्टाइलिश बनाया गया है और इसमें स्मोक्ड ग्रे इंसर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है।

    Kia Carens Clavis Rear Quarter

    साइड से देखने पर Carens Clavis का सिल्हूट एक पारंपरिक MPV जैसा ही है। Kia ने इसे आकर्षक बनाने के लिए कई एलिमेंट्स जोड़े हैं। इसमें स्टाइलिश 18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। दरवाजों पर दी गई शार्प लाइन्स और क्रीज़ इसे एक डायनामिक लुक देती हैं। पीछे की तरफ, कनेक्टेड LED टेललाइट्स का डिज़ाइन फ्रंट DRLs से मेल खाता है। रूफ पर एक सटल स्पॉइलर भी दिया गया है, जो इसके ओवरऑल लुक में एक स्पोर्टी टच जोड़ता है।

    Kia ने Carens Clavis के केबिन को फीचर्स से पूरी तरह लोड किया है। डैशबोर्ड पर दो बड़ी स्क्रीन्स दी गई हैं, जिनमें एक 12.3-इंच की इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और दूसरी 12.3-इंच की डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। ड्राइवर डिस्प्ले में ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर भी इंटीग्रेटेड है, जो लेन बदलते समय कैमरे का व्यू दिखाता है। कंफर्ट के लिए, इसमें एंबिएंट लाइटिंग, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स (जो भारत की गर्मी में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है), और 4-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है। ये सभी फीचर्स मिलकर Carens Clavis को एक आरामदायक और प्रीमियम फैमिली कार बनाते हैं।

    Kia Carens Clavis Interior

    सेफ्टी की बात करें तो, कैरेंस क्लैविस में लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), हिल स्टार्ट असिस्ट (HSA), कई व्यू पॉइंट वाला एक 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स हैं।

    पावरट्रेन ऑप्शंस

    इस CNG पावरट्रेन के अलावा, कैरेंस क्लैविस तीन इंजन ऑप्शन में मिलती है। MPV के डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    *एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन, एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक

    लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

    Kia Carens Clavis CNG का ऑफिशियल लॉन्च इसी महीने के आखिर में होने की उम्मीद है। कीमत की बात करें, तो उम्मीद है कि CNG वेरिएंट की कीमत इसके संबंधित पेट्रोल मॉडल से लगभग 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक ज्यादा होगी। Kia Carens Clavis का मुकाबला Maruti Ertiga, Maruti XL6, Toyota Rumion, और Toyota Innova Crysta से है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    Kia Carens Clavis पहले से ही फैमिली कार खरीदारों के बीच एक पॉपुलर चॉइस है। इसका स्पेशियस और प्रैक्टिकल केबिन, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया इंटीरियर और हर तरह के खरीदारों के लिए पावरट्रेन ऑप्शंस की वैरायटी इसे MPV सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाती है। हालांकि, इसके पावरट्रेन लाइनअप में अब तक एक अहम फैक्टर की कमी थी - CNG का ऑप्शन। अब इस MPV में फैक्ट्री-फिटेड CNG किट देकर Kia ने इस कमी को पूरा कर दिया है। फैक्ट्री-फिटेड किट का फायदा यह है कि यह बेहतर कैलिब्रेशन के साथ आती है, जिससे परफॉर्मेंस और माइलेज का सही बैलेंस मिलता है। साथ ही, कंपनी की वारंटी के साथ ग्राहकों को मन की शांति भी मिलती है। ऐसे बाजार में जहां CNG गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ज्यादा तेजी से पॉपुलर हो रही हैं, Kia निश्चित रूप से इस बढ़ते हुए सेगमेंट का एक बड़ा हिस्सा खो रही थी। Carens Clavis CNG के के साथ, Kia न केवल Maruti की MPV को कड़ी टक्कर देगी, बल्कि उन ग्राहकों को भी अपनी ओर खींचेगी जो एक प्रीमियम, फीचर-लोडेड और किफायती MPV की तलाश में हैं।

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