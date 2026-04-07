2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट का प्रोडक्शन हुआ शुरू, यहां देखें इस नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार का पहला लुक

प्रकाशित: अप्रैल 07, 2026 01:20 pm । स्तुति

फोक्सवैगन इंडिया ने 2026 टाइगन फेसलिफ्ट कार का प्रोडक्शन पुणे प्लांट में शुरू कर दिया है। नई टाइगन फेसलिफ्ट कार से 9 अप्रैल को पर्दा उठेगा। लेकिन, इससे पहले कंपनी ने अब इस गाड़ी के अपडेटेड एक्सटीरियर डिजाइन की झलक दिखाई है। टाइगन फेसलिफ्ट गाड़ी को रेड, व्हाइट, सिल्वर और नए ग्रीन एक्सटीरियर शेड में देखा गया है। तस्वीरों में इस एसयूवी कार का स्लीक फ्रंट लुक नजर आया है जो कि बड़ी और ज्यादा महंगी टिग्वान और टेरॉन से मिलता जुलता लग रहा है।

यहां देखें नई टाइगन फेसलिफ्ट एसयूवी से जुड़ी जानकारी :-

2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी

टाइगन फेसलिफ्ट गाड़ी की डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव आगे की तरफ नजर आता है, जहां इसके आगे का हिस्सा अब पहले से ज्यादा स्लीक और राउंडेड हो गया है। इसके नए पतले हेडलैंप्स अब पुराने रेक्टेंगुलर हेडलैंप्स के मुकाबले ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। इसकी लाइटिंग यूनिट को भी अब अपग्रेड किया गया है। इसमें ग्रिल पर कनेक्टेड लाइट बार दिया गया है और ग्रिल के बीच में इल्युमिनेट होने वाला फोक्सवैगन लोगो दिया गया है जो रात के समय में बेहद आकर्षक लगता है। इसमें ब्लैक बंपर पर क्रोम डिटेलिंग और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें राइडिंग के लिए 17-इंच डुअल टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें डोर हैंडल्स पर क्रोम फिनिश दी गई है और इसमें ऊंचे सिल्वर रूफ रेल्स भी दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल पर दी गई बॉडी क्लैडिंग एकदम साफ-सुथरी लगती है।

टाइगन जीटी लाइन : टाइगन एसयूवी कार का स्पोर्टी जीटी लाइन वेरिएंट भी पेश किया जाएगा जिसमें ग्रिल पर 'जीटी' बैजिंग और ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स जैसे कॉस्मेटिक बदलाव किए जाएंगे।

फेसलिफ्ट टाइगन प्रोडक्शन मॉडल के पीछे की डिजाइन फिलहाल सामने आनी बाकी है। हालांकि, जारी हुए टीजर में नए एलईडी हेडलैंप्स के साथ कनेक्टेड लाइट बार और इल्युमिनेटेड लोगो नजर आया है। आगे की तरह इसमें पीछे की साइड पर भी ब्लैक बंपर दिया जा सकता है।

संभावित फीचर और सेफ्टी

फोक्सवैगन टाइगन न्यू मॉडल में 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एआई असिस्टेंट के साथ अपडेटेड 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और रियर सीट मसाज फंक्शन जैसे नए फीचर दिए जा सकते हैं। इसमें मौजूदा वाले फीचर भी मिल सकते हैं जिसमें ऑटो एसी, वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, 6-वे पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, क्रूज कंट्रोल, छह-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम शामिल हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए जाएंगे। इसमें नई कुशाक वाला रियर-व्यू कैमरा, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर भी दिए जा सकते हैं।

संभावित इंजन ऑप्शन

2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कार में मौजूदा मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें छोटे इंजन के साथ 6-स्पीड यूनिट की बजाए नया 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी (संभावित) 7-स्पीड डीसीटी

*डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

संभावित कीमत और मुकाबला

नई फोक्सवैगन टाइगन एसयूवी को भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है। इस गाड़ी की कीमत 10.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, नई रेनो डस्टर, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, एमजी एस्टर और होंडा एलिवेट से रहेगा।