2025 टाटा सिएरा एडवेंचर प्लस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, इन 10 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

यदि आपको अपनी सिएरा कार में टर्बो पेट्रोल इंजन चाहिए तो एडवेंचर प्लस वेरिएंट एंट्री पॉइंट है

2025 टाटा सिएरा आइकॉनिक नेमप्लेट की अपने मॉडर्न अवतार में फिर से वापसी हो गई है। इस गाड़ी के लाइनअप में एडवेंचर प्लस वेरिएंट को टॉप वेरिएंट अकंपलिश्ड से नीचे ज्यादा फीचर लोडेड वेरिएंट के तौर पर पोजिशन किया गया है। टाटा सिएरा लाइनअप में इसे एडवेंचर वेरिएंट के ऊपर पोजिशन किया गया है, जिसके बारे में हम आपको पहले जानकारी दे चुके हैं। 2025 टाटा सिएरा के एडवेंचर प्लस वेरिएंट की डिजाइन कैसी है और इसमें कौनसे-कौनसे फीचर व इंजन ऑप्शन मिलते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

आगे की डिजाइन

सिएरा एडवेंचर प्लस वेरिएंट के आगे का स्टेंस काफी ऊंचा है। इसमें चौड़ा बंपर दिया गया है जिस पर सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है जो इसे दमदार लुक देती है। चौड़ी एलईडी डीआरएल्स और कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ एलईडी फॉग लैंप्स जैसे लाइटिंग एलिमेंट इसे बेहतर विजबिलिटी और मॉडर्न लुक देते हैं।

कुल मिलाकर, इसकी फ्रंट-एंड डिजाइन अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड लगती है और यह सिएरा की ओवरऑल स्टाइलिंग से काफी जचती है।

साइड

सिएरा एडवेंचर प्लस वेरिएंट का साइड लुक काफी स्पोर्टी लगता है। राइडिंग के लिए इसमें 17-इंच या 18-इंच अलॉय व्हील्स (चुने गए इंजन अनुसार) दिए गए हैं, साथ ही इसमें फ्लश टाइप डोर हैंडल्स, ब्लैक फिनिश्ड बॉडी क्लैडिंग और रूफ रेल्स दिए गए हैं जो इसे काफी दमदार लुक देते हैं। इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल क्लीन सरफेस और मिनिमल क्लटर के साथ काफी मॉडर्न लगती है।

पीछे की डिजाइन

सिएरा एडवेंचर प्लस वेरिएंट के पीछे का लुक टॉप वेरिएंट जैसा है। इसमें एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जो इसे काफी मॉडर्न टच देते हैं, जबकि सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट एसयूवी कार की आकर्षक स्टाइलिंग को कॉम्पलिमेंट करती है। इसमें एक अतिरिक्त कलर ऑप्शन अंडमान एडवेंचर (यहां देखें) भी दिया गया है, जो कि इसमें एडवेंचर प्लस वेरिएंट से मिलना शुरू होता है।

इस गाड़ी के दूसरे वेरिएंट की तरह एडवेंचर प्लस वेरिएंट में भी सभी कलर ऑप्शन के साथ डुअल-टोन ब्लैक रूफ मिलती है जो इसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट और यूनीक लुक देती है।

इंटीरियर

सिएरा एडवेंचर प्लस वेरिएंट में केबिन के अंदर डुअल-टोन ब्लैक और ग्रे कलर थीम दी गई है। इसमें डैशबोर्ड पर बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (लोअर वेरिएंट में 10.25 इंच) पोजिशन किया गया है, साथ ही इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है जो इसे काफी प्रीमियम टच देती है। एडवेंचर प्लस वेरिएंट में 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है।

रियर सीट कंफर्ट के लिए इसमें 2-स्टेज रेक्लाइनिंग बैकरेस्ट और 60:40 स्प्लिट फंक्शन और कप होल्डर के साथ सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है। इसमें पैसेंजर के कंफर्ट के लिए एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट दिया गया है, जबकि बॉस मोड और सीट बैक पॉकेट जैसे फीचर इसकी सेकंड रो को ज्यादा प्रेक्टिकल बनाते हैं।

इस गाड़ी के केबिन में कूल्ड ग्लवबॉक्स, एक्सटेंडेबल सन वाइजर, और फ्रंट पर 65वाट यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं।

फीचर और सेफ्टी

नई टाटा सिएरा एसयूवी कार के एडवेंचर प्लस वेरिएंट में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और पावर-फोल्डिंग ओआरवीएम्स, वॉयस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ, और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी मिलते हैं। यदि आप नई टाटा सिएरा के वेरिएंट-वाइज फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पढ़ें।

सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

सिएरा एडवेंचर प्लस वेरिएंट में सभी इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि, इसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ डुअल-क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की चॉइस नहीं दी गई है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर डीजल इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 108 पीएस 118 पीएस 160 पीएस टॉर्क 145 एनएम 280 एनएम तक 255 एनएम ट्रांसमिशन* 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन^ एफडब्लूडी एफडब्लूडी एफडब्लूडी

*डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन



^एफडब्लूडी - फ्रंट-व्हील-ड्राइव

कीमत और मुकाबला

टाटा सिएरा एडवेंचर प्लस वेरिएंट की कीमत 15.99 लाख रुपये से 18.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। नई टाटा सिएरा एसयूवी कार का मुकाबला मारुति विक्टोरिस, एमजी एस्टर, टोयोटा हाइराइडर, 2026 किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट, मारुति ग्रैंड विटारा, और सिट्रोएन एयरक्रॉस जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से है।