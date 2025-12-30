2025 टाटा सिएरा : इस एसयूवी कार के एडवेंचर वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, इन 10 तस्वीरों के जरिए जानिए यहां

प्रकाशित: दिसंबर 30, 2025 03:17 pm । स्तुति

नई टाटा सिएरा एसयूवी कार के एडवेंचर वेरिएट में कई हल्के फुल्के एक्सटीरियर और इंटीरियर स्टाइलिंग अपडेट दिए गए हैं, साथ ही इसमें कई सेफ्टी फीचर भी जोड़े गए हैं

टाटा मोटर्स ने नई सिएरा को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर पहले से एकदम नया है। यह एसयूवी कार सात वेरिएंट में उपलब्ध है। इसका एडवेंचर वेरिएंट एक शानदार ऑप्शन है जिसमें कई आकर्षक स्टाइलिंग एलिमेंट के साथ प्रेक्टिकल केबिन मिलता है। सिएरा एडवेंचर वेरिएंट डिजाइन के मामले में कैसा है और इसके इंटीरियर में कौनसे फीचर मिलते हैं आइये जानते हैं इसके बारे में आगे :-

आगे की डिजाइन

सिएरा के एडवेंचर वेरिएंट में आगे की तरफ चौड़े बंपर के साथ सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है जो इसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट देती है। लोअर वेरिएंट के मुकाबले इस वेरिएंट में कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं जो बेहतर विजिबिलिटी देते हैं और इसे काफी प्रीमियम टच देते हैं।

कुल मिलाकर, इस वेरिएंट की आगे की डिजाइन स्लीक एलईडी डीआरएल्स को लेकर काफी मॉडर्न लगती है। यह एलिमेंट सिएरा लाइनअप के बाकी मॉडल्स में लुक को एक जैसा रखते हैं, साथ ही एडवेंचर वेरिएंट को अपने लोअर वेरिएंट से अलग दिखने में भी मदद करते हैं।

साइड

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो आपको सबसे पहले इसमें रूफ रेल्स लगे हुए नजर आएंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो एडवेंचर वेरिएंट को लोअर वेरिएंट से अलग दिखाता है। इसे छोड़कर इसकी साइड प्रोफाइल काफी हद तक प्योर प्लस वेरिएंट से मिलती जुलती है। राइडिंग के लिए इसमें 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। साइड पर इसमें फ्लश टाइप डोर हैंडल्स और ब्लैक फिनिश्ड बॉडी क्लैडिंग दी गई है।

इसकी साइड प्रोफाइल काफी मॉडर्न और स्पोर्टी है। यदि आप प्योर प्लस वेरिएंट का नजदीक से लुक देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर सकते हैं।

पीछे की डिजाइन

सिएरा एडवेंचर वेरिएंट में पीछे की तरफ एकदम साफ-सुथरी और स्पोर्टी डिजाइन मिलती है। इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं। पीछे की साइड इसमें सिल्वर फिनिश्ड रियर स्किड प्लेट दी गई है जो इसकी फ्रंट डिजाइन को अच्छा कॉम्पलिमेंट देती है और इसके लुक में अच्छा फ्लेयर जोड़ती है। एडवेंचर वेरिएंट पांच कलर ऑप्शन : प्रिस्टाइन व्हाइट, प्योर ग्रे, बंगाल रोग, कूर्ग क्लाउड, और मुन्नार मिस्ट में उपलब्ध है। यह सभी कलर ऑप्शन डुअल-टोन ब्लैक रूफ के साथ भी मिलते हैं।

इंटीरियर

केबिन के अंदर इसमें डुअल-टोन ब्लैक और ग्रे कलर थीम दी गई है। इसमें दी गई फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री रोजाना इस्तेमाल के लिए चीजों को प्रैक्टिकल रखती है, जबकि डैशबोर्ड और डोर पैनल पर दिए गए ब्रश्ड-सिल्वर एक्सेंट इसे प्रीमियम फील देते हैं।

इसमें लैदर रैप्ड 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ लैदर रैप्ड गियर नॉब दिए गए हैं। अतिरिक्त कंफर्ट के लिए इसमें फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट दिया गया है, लेकिन इसमें रियर सेंटर आर्मरेस्ट की कमी है।

एडवेंचर वेरिएंट में फ्रंट रो पर हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, लेकिन इसे इसमें पीछे वाली रो में नहीं दिया गया है। हालांकि, रियर पैसेंजर के लिए इसमें सनशेड की सुविधा दी गई है जो उन्हें गर्मियों के दिनों में लंबी दूरी के सफर के दौरान अच्छा कंफर्ट देती है।

फीचर और सेफ्टी

नई टाटा सिएरा कार के एडवेंचर वेरिएंट में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और पावर-फोल्डिंग ओआरवीएम्स, क्रूज कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, टाइप-ए और टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग स्लॉट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और वॉयस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए एडवेंचर वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा सिस्टम और फ्रंट पार्किंग सेंसर जोड़े गए हैं। इसके अलावा इसमें एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) छह एयरबैग और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

2025 टाटा सिएरा के एडवेंचर वेरिएंट में केवल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 1.5-लीटर डीजल पावर 108 पीएस 118 पीएस टॉर्क 145 एनएम 260 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन^ एफडब्लूडी एफडब्लूडी

डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

^एफडब्लूडी - फ्रंट-व्हील-ड्राइव

यदि आपको टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन चाहिए तो आपको इसके टॉप वेरिएंट को चुनना होगा। यहां देखें नई टाटा सिएरा के वेरिएंट-वाइज इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन की जानकारी।

कीमत और मुकाबला

टाटा सिएरा एडवेंचर वेरिएंट की कीमत 14.49 लाख रुपये से 16.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। नई टाटा सिएरा एसयूवी कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, एमजी एस्टर, टाटा कर्व और सिट्रोएन बसॉल्ट से है।