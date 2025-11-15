सभी
    2025 टाटा सिएरा के साथ मिलेंगे ये छह कलर ऑप्शन, देखिए अलग-अलग रंग में कैसी नजर आ रही है ये एसयूवी कार

    संशोधित: नवंबर 17, 2025 06:56 pm | स्तुति

    84 Views
    नई टाटा सिएरा एसयूवी सभी कलर ऑप्शन में काफी आकर्षक लग रही है!

    2025 Tata Sierra

    टाटा मोटर्स ने 2025 सिएरा से भारत में पर्दा उठा दिया है। इस गाड़ी की डिजाइन काफी शार्प और मॉडर्न है। भारत में नई टाटा सिएरा कार को नवंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इस गाड़ी की डिजाइन और इंटीरियर में काफी कुछ बदलाव किए हैं। 2025 टाटा सिएरा को छह अलग-अलग कलर ऑप्शन में शोकेस किया गया है जो इस प्रकार हैं :-

    2025 टाटा सिएरा : कलर ऑप्शन 

    • अंडमान एडवेंचर (येलो)

    Tata Sierra

    • बंगाल रोज (रेड)

    Tata Sierra

    • कूर्ग क्लाउड (सिल्वर)

    Tata Sierra

    • मुन्नार मिस्ट (ग्रीन)

    Tata Sierra

    • मिंटल ग्रे 

    Tata Sierra

    • प्रिस्टाइन व्हाइट

    Tata Sierra

    अनुमान है कि नई टाटा सिएरा एसयूवी का ऑल-ब्लैक डार्क एडिशन भी पेश किया जा सकता है। यहां देखें 2025 टाटा सिएरा की इमेज गैलरी। 

    2025 टाटा सिएरा ईवी से पर्दा उठना फिलहाल बाकी है, लेकिन सामने आए टीजर के जरिए पता चला है कि इसके आगे का लुक थोड़ा अलग होगा। 

    फीचर और सेफ्टी

    2025 Tata Sierra

    न्यू जनरेशन सिएरा कार में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप (ड्राइवर, इंफोटेनमेंट और पैसेंजर के लिए), वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, साउंडबार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ जैसे मॉडर्न फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, पावर्ड ड्राइवर सीट, पुश बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम (इनसाइड रियर व्यू मिरर), और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर भी दिए गए हैं। यहां देखें टाटा सिएरा के इंटीरियर की तस्वीरें।  

    पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी दिया गया है जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर अलर्ट आदि शामिल है।

    इंजन और ट्रांसमिशन 

    नई टाटा सिएरा गाड़ी में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन भी मिल सकता है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल) 

    1.5-लीटर डीजल इंजन

    पावर  

    170 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    260 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    यदि आप ऑल-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन चाहते हैं तो टाटा सिएरा ईवी को देख सकते हैं।  

    संभावित कीमत और मुकाबला

    2025 टाटा सिएरा की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। नई टाटा सिएरा एसयूवी का पहला बैच भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप विजेता टीम को दिया जाएगा। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और फोक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा।

    टाटा सिएरा पर अपना कमेंट लिखें

2 कमेंट्स

    2 कमेंट्स
    1
    D
    dileep kumar
    Nov 15, 2025, 8:50:06 PM

    Tata Sierra is superb car Tata Sierra middle Class car

      1
      U
      umakant
      Nov 15, 2025, 8:25:14 PM

      Punch facelift date?

