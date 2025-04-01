2025 हुंडई वेन्यू vs टाटा नेक्सन vs किआ सिरोस vs किआ सोनेट vs स्कोडा कायलाक vs रेनो काइगर vs महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ : टर्बो पेट्रोल इंजन स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन

प्रकाशित: अक्टूबर 29, 2025 12:57 pm । स्तुति

Write a कमेंट

हुंडई वेन्यू समेत लिस्ट की आठ सब-4 मीटर एसयूवी कार में टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है। क्या नई हुंडई वेन्यू कार का टर्बो पेट्रोल इंजन मुकाबले में मौजूद कारों को ऑन-रोड कड़ी टक्कर दे पाएगा? जानेंगे आगे :-

नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में हमें सेकंड जनरेशन हुंडई वेन्यू की वेरिएंट-वाइज कीमतों के बारे में पता चल जाएगा। इस गाड़ी की बुकिंग 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ हुंडई की डीलरशिप और ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। हाल ही में हमनें वेन्यू के मुकाबले में मौजूद डीजल कारों से इसका स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन किया था, अब हम इसका कंपेरिजन टर्बो-पेट्रोल इंजन से लैस मॉडल्स से करने जा रहे हैं तो चलिए जानते हैं यह गाड़ी अपने प्रतिद्व्न्दियों को कहां तक टक्कर दे पाती है :-

कीमत

मॉडल 2025 हुंडई वेन्यू टाटा नेक्सन महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ किआ सोनेट स्कोडा कायलाक रेनो काइगर निसान मैग्नाइट किआ सिरोस कीमत 7.5 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (संभावित) 7.32 लाख रुपये से 13.45 लाख रुपये 7.28 लाख रुपये से 14.40 लाख रुपये 8.79 लाख रुपये से 13.65 लाख रुपये 7.55 लाख रुपये से 12.80 लाख रुपये 9.15 लाख रुपये से 10.34 लाख रुपये 8.58 लाख रुपये से 10.76 लाख रुपये 8.67 लाख रुपये से 15.29 लाख रुपये

ऊपर बताई गई कीमत इन एसयूवी कारों के टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की है। हमनें नई हुंडई वेन्यू की संभावित कीमत बताई है क्योंकि इसकी बिक्री फिलहाल शुरू नहीं हुई है।

यहां महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ का एंट्री लेवल टर्बो पेट्रोल वेरिएंट सबसे सस्ता है और फिर टाटा नेक्सन और स्कोडा कायलाक की एंट्री प्राइस सबसे कम है।

फेसलिफ्ट रेनो काइगर का एंट्री-लेवल टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट सबसे ज्यादा महंगा है, इसकी कीमत 9.15 लाख रुपये से शुरू होती है।

फुली लोडेड टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की बात करें तो यहां किआ सिरोस सबसे ज्यादा महंगी कार है और इसके बाद महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ के टॉप वेरिएंट की कीमत सबसे ज्यादा है।

यह भी पढ़ें : 2025 हुंडई वेन्यू vs मारुति ब्रेजा vs टाटा नेक्सन vs किआ सोनेट vs किआ सिरोस vs महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ vs स्कोडा कायलाक : साइज कंपेरिजन

इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन

पैरामीटर 2025 हुंडई वेन्यू/ किआ सोनेट/ किआ सिरोस टाटा नेक्सन महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ स्कोडा कायलाक रेनो काइगर/ निसान मैग्नाइट इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल/ 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल + सीएनजी 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन,1.2-लीटर टी-जीडीआई टर्बो पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 120 पीएस 120 पीएस (टर्बो-पेट्रोल)/ 100 पीएस (सीएनजी ) 110 पीएस (टर्बो-पेट्रोल ), 130 पीएस (टी-जीडीआई ) 115 पीएस 100 पीएस टॉर्क 172 एनएम 170 एनएम (टर्बो-पेट्रोल , सीएनजी ) 200 एनएम (टर्बो-पेट्रोल ), 230 एनएम (टी-जीडीआई ) 178 एनएम 160 एनएम, 152 एनएम ट्रांसमिशन* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड आईएमटी, 7-स्पीड डीसीटी 5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एएमटी, 7-स्पीड डीसीटी / 6-स्पीड एमटी (सीएनजी ) 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 5-स्पीड एमटी, सीवीटी

*आईएमटी - इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन (क्लच पेडल के बिना मैनुअल), डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, और सीवीटी - कंटिन्युअस वेरिएबल ट्रांसमिशन

2025 हुंडई वेन्यू एसयूवी कार में सोनेट और सिरोस की तरह 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलेगी। जबकि, सोनेट एसयूवी में प्रॉपर मैनुअल गियरबॉक्स का अभाव है और इसमें केवल 6-स्पीड आईएमटी गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है।

टाटा नेक्सन और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ में ज्यादा क्षमता वाला 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। नेक्सन एसयूवी में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ कई सारे ट्रांसमिशन की चॉइस दी गई है और यह लिस्ट की इकलौती कार है जिसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी का ऑप्शन दिया गया है।

परफॉरमेंस की बात करें महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ कार में नया 1.2-लीटर टी-जीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो यहां सबसे ज्यादा पावर और टॉर्क देता है।

यह भी पढ़ें : 2025 हुंडई वेन्यू के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

2025 हुंडई वेन्यू से जुड़ी जानकारी

न्यू जनरेशन हुंडई वेन्यू कार आठ वेरिएंट : एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में आएगी। हालांकि, कंपनी ने फिलहाल इस नई एसयूवी कार की वेरिएंट-वाइज फीचर लिस्ट साझा नहीं की है। इस अपकमिंग कार में डुअल 12.3-इंच स्क्रीन (एक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए और दूसरी इंफोटेनमेंट के लिए), वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सिंगल-पैन सनरूफ, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर दिए जाएंगे।

सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), ऑल फोर डिस्क ब्रेक, 360-डिग्री कैमरा, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर मिलेंगे।

नई हुंडई वेन्यू कार में टर्बो पेट्रोल इंजन के अलावा मौजूदा मॉडल वाला 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया जाएगा। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मिलने वाले ट्रांसमिशन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि डीजल इंजन के साथ इसमें किआ सोनेट वाला 6-स्पीड एटी गियरबॉक्स शामिल हो गया है। यदि आप बजट फ्रेंडली डीजल कार खरीदना चाहते हैं तो यह टॉप 10 सबसे सस्ती डीजल कारों की लिस्ट देख सकते हैं।

संभावित कीमत और मुकाबला

2025 हुंडई वेन्यू कार की कीमत 7.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर से रहेगा। यह गाड़ी टोयोटा टाइजर और मारुति फ्रॉन्क्स सब-कॉम्पेक्ट क्रॉसओवर को भी कड़ी टक्कर देगी।