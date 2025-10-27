सभी
    2025 हुंडई वेन्यू के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

    प्रकाशित: अक्टूबर 27, 2025 11:43 am । स्तुति

    125 Views
    • Write a कमेंट

    2025 हुंडई वेन्यू में आठ वेरिएंट के साथ छह मोनोटोन और दो डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलेंगे

    2025 Hyundai Venue

    • नई हुंडई वेन्यू कार आठ वेरिएंट: एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में आएगी। 

    • इसमें हेजल ब्लू (नया), मिस्टिक सफायर (नया), ड्रैगन रेड और एबिस ब्लैक जैसे मोनोटोन कलर ऑप्शन मिलेंगे।

    • डुअल-टोन कलर ऑप्शन में हेजल ब्लू के साथ एबिस ब्लैक रूफ और एटलस व्हाइट के साथ एबिस ब्लैक रूफ शामिल होंगे। 

    • हुंडई वेन्यू कार में मिड-वेरिएंट एचएक्स 6 से डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलेगा। 

    • इस एसयूवी कार में डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    • इस गाड़ी में पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं और अब इसमें किआ सोनेट वाला डीजल-ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन भी मिलेगा।

    • भारत में नई हुंडई वेन्यू कार को 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी की कीमत 8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। 

    2025 हुंडई वेन्यू भारत में शोकेस हो चुकी है। यह गाड़ी आठ वेरिएंट : एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में आएगी। नई हुंडई वेन्यू कार की बुकिंग 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ हुंडई के पैन-इंडिया डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है और इस गाड़ी को ऑनलाइन भी बुक करवाया जा सकता है। हाल ही में हमनें आपके साथ 2025 हुंडई वेन्यू के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी साझा की थी, अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि इस गाड़ी के किस वेरिएंट में कौनसे कलर ऑप्शन मिलेंगे तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे:-

    मोनोटोन शेड 

    • हेजल ब्लू (नया) 

    • मिस्टिक सफायर (नया)

    • ड्रैगन रेड

    • एबिस ब्लैक

    • एटलस व्हाइट

    • टाइटन ग्रे

    डुअल-टोन कलर ऑप्शन 

    • हेजल ब्लू के साथ एबिस ब्लैक रूफ 

    • एटलस व्हाइट के साथ एबिस ब्लैक रूफ

    यहां देखें नई हुंडई वेन्यू के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी:-

    वेरिएंट 

    हेजल ब्लू 

    मिस्टिक सफायर

    ड्रैगन रेड 

    एबिस ब्लैक

    एटलस व्हाइट

    टाइटन ग्रे 

    हेजल ब्लू के साथ एबिस ब्लैक रूफ 

    एटलस व्हाइट के साथ एबिस ब्लैक रूफ 

    एचएक्स 2

    एचएक्स 4

    एचएक्स 5

    एचएक्स 6

    एचएक्स 6टी 

    एचएक्स 7

    एचएक्स 8

    एचएक्स 10

    जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, नई हुंडई वेन्यू कार के लोअर वेरिएंट एचएक्स 2 और एचएक्स 4 में सीमित कलर ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप वेन्यू कार में सभी मोनोटोन शेड चाहते हैं तो आप इसका एचएक्स5 वेरिएंट चुन सकते हैं जिसमें कई सारे मोनोटोन कलर की चॉइस मिलेगी। जबकि, इसमें मिड-वेरिएंट एचएक्स 6 से छह मोनोटोन कलर शेड के साथ डुअल-कलर ऑप्शन मिलने शुरू होते हैं। 

    यह भी पढ़ें : 2025 हुंडई वेन्यू फोटो गैलरी: जानिए नई एसयूवी कार में क्या खास मिलेगा

    फीचर और सेफ्टी 

    2025 हुंडई वेन्यू कार में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल 12.3-इंच डिजिटल डिस्प्ले (एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए) और सिंगल पैनल सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं। हुंडई की इस नई एसयूवी कार में व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 4-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर और 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम भी दिया गया है। 

    पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर गया है। 

    यह भी पढ़ें : 2025 हुंडई वेन्यू से उठा पर्दा : नई और पुरानी वेन्यू की डिजाइन में कितना है अंतर, जानिए यहां

    इसमें कौनसे इंजन ऑप्शन मिलेंगे? 

    नई हुंडई वेन्यू एसयूवी कार में पेट्रोल और डीजल इंजन दिया गया है जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलेगी। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    स्पेसिफिकेशन

    2025 हुंडई वेन्यू

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    83 पीएस

    120 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी^

    *डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    ^एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    वेन्यू में अब किआ सोनेट एसयूवी वाला डीजल-ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन भी मिलेगा, जो हमारे अनुसार एक अच्छा कदम है। इसके अलावा इसमें मौजूदा वेन्यू वाला नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है। 

    संभावित कीमत और मुकाबला 

    हमें लगता है कि नई हुंडई वेन्यू गाड़ी की कीमत 8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा। यह गाड़ी टोयोटा टाइजर और मारुति फ्रॉन्क्स सब-कॉम्पेक्ट क्रॉसओवर को भी कड़ी टक्कर देगी। 

    हुंडई वेन्यू 2025 पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    A
    anil patni
    Oct 27, 2025, 12:01:19 PM

    1.2 engine wale variant me pickup me kuchh sudhr hya he ya nahi kyoki is engine wali gaadi under Power chalti he... Milaage me sudhar kiya kya .millage bhi bahut kam milta tha pehle wali venue me..

