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    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: रेनो डस्टर को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली, 6 सीटर टेस्ला कार लॉन्च, और बहुत कुछ

    पिछले सप्ताह मिले-जुले अपडेट रहे, जिसमें क्रैश टेस्ट, नई ईवी लॉन्च, स्पेशल एडिशन पेश और कुछ शामिल था

    प्रकाशित: अप्रैल 26, 2026 09:47 am । सोनू

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    Weekly Wrap Up

    भारत के कार बाजार में पिछले सप्ताह टेस्ला और मर्सिडीज-बेंज की दो नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हुई, साथ ही कुछ मास मार्केट एसयूवी से जुड़े अपडेट भी आए, जिनमें क्रैश टेस्ट परिणाम, मॉडल ईयर अपडेट और स्पेशल एडिशन शामिल हैं। यहां हम पिछले सप्ताह की सभी टॉप कार न्यूज के बारे में जानेंगे जो सूर्खियों में रही:

    रेनो डस्टर को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली

    रेनो डस्टर अपने सेगमेंट की सबसे नई कार है जिसका भारत एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया है। यह कंपनी की पहली कार भी है जिसका भारत एनकैप नॉर्म्स के तहत टेस्ट हुआ है, और इसे सुरक्षा के लिए पूरी 5 स्टार रेटिंग मिली है। क्या रेनो डस्टर को अपने मुकाबले में मौजूद सिएरा, सेल्टोस और विक्टोरिस से बेहतर स्कोर मिला है? पूरी डिटेल्स यहां देखिए

    Renault Duster BNCAP

    टेस्ला मॉडल वाई एल लॉन्च

    भारत में टेस्ला की पहली कार मॉडल वाई है, जो एक 5 सीटर टू-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी है। अब इस कार का नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है, जिसे टेस्ला मॉडल वाई एल नाम से पेश किया गया है। इसे बड़े साइज और लंबे व्हीलबेस में पेश किया गया है, मॉडल वाई में थ्री-रो सीटिंग लेआउट (2+2+2) है। इस वर्जन में ड्यूल-मोटर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है और इसकी फुल चार्ज में रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है।

    Tesla Model Y L

    मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक लॉन्च

    मर्सिडीज-बेंज ने अपनी एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक सेडान कार सीएलए इलेक्ट्रिक लॉन्च की है। यह इलेक्ट्रिक गाड़ी एक वेरिएंट 250 प्लस में उपलब्ध है और सीएलए इलेक्ट्रिक की फुल चार्ज में सर्टिफाइड रेंज 750 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें एक बैटरी पैक और रियर-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है। इस मर्सिडीज इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग शुरू हो चुकी है।

    Mercedes-Benz CLA Electric Front Quarter

    2026 किआ सिरोस लॉन्च

    किआ सिरोस एसयूवी कार को मॉडल ईयर अपडेट मिला है। इस अपडेट के तहत इसकी वेरिएंट लाइनअप को अपडेट किया गया है, और इसमें तीन नए वेरिएंट शामिल किए गए हैं और कुछ हटाए गए हैं। किआ ने सिरोस कार की फीचर लिस्ट से कुछ फीचर्स भी हटाए हैं, ताकि यह पहले से सस्ती कार बन जाए। इसके अलावा, इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और नए कलर भी शामिल किए गए हैं।

    Kia Syros

    हुंडई वेन्यू नाइट एडिशन लॉन्च

    क्रेटा की तरह हुंडई वेन्यू का एक स्पेशल नाइट एडिशन लॉन्च किया गया है। इस एडिशन में डिजाइन में पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है और यह पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ चुनिंदा वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इस एडिशन के अलावा, वेन्यू और वेन्यू एन लाइन के स्टैंडर्ड मॉडल में भी कुछ नए कलर और प्रमुख सेफ्टी फीचर जोड़े गए हैं। यह अपडेट भी चुनिंदा वेरिएंट्स में किया गया है और इसके लिए कीमत 13,000 रुपये तक बढ़ाई गई है।

    Hyundai Venue

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