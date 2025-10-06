सभी
    ये हैं भारत की टॉप 10 सबसे सस्ती डीजल कारें जिन्हें आप 2025 में खरीद सकते हैं, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: अक्टूबर 24, 2025 12:09 pm । स्तुति

    14 Views
    इस लिस्ट में ज्यादातर महिंद्रा की कारों का दबदबा है, जबकि इसमें किआ, हुंडई और टाटा की कुछ कारें भी शामिल हैं

    Bolero

    डीजल कारें काफी पावरफुल होती है और यह अच्छा-खासा टॉर्क और शानदार ड्राइविंग एक्सपीरिएंस भी देती हैं, जिससे यह एक अच्छी हाइवे क्रूजर कार साबित होती है। हालांकि, बीएस6 (भारत स्टेज 6) स्टैंडर्ड लागू होने के बाद कड़े एमिशन नॉर्म्स की वजह से कई कार कंपनियों ने भारत में अपनी छोटी और ज्यादा सस्ती डीजल कारों की बिक्री बंद कर दी है। लेकिन, कई कार कंपनियां अभी भी अपनी डीजल कारों को कम कीमत में बेच रही है। यदि आप भी भारत में किसी डीजल कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह 10 सबसे सस्ते ऑप्शन देख सकते हैं :-

    महिंद्रा बोलेरो 

    कीमत : 7.99 लाख रुपये से शुरू 

    2025 Mahindra Bolero

    महिंद्रा बोलेरो भारत की सबसे सस्ती डीजल एसयूवी कार है। हाल ही में इस गाड़ी को नया अपडेट मिला है जिसके चलते इसके एक्सटीरियर में कई बदलाव हुए हैं, साथ ही इसके केबिन में कुछ नए फीचर भी जोड़े गए हैं जिसमें 7-इंच टचस्क्रीन, ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, और लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री शामिल है। महिंद्रा बोलेरो एसयूवी में 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है जो रियर-व्हील्स तक पावर पहुंचाता है। 

    टाटा अल्ट्रोज

    कीमत : 8.10 लाख रुपये से शुरू 

    Tata Altroz front

    टाटा अल्ट्रोज भारत की सबसे सस्ती डीजल कारों में से ही एक नहीं है, बल्कि यह इकलौती प्रीमियम हैचबैक कार है जिसमें यह फ्यूल ऑप्शन मिलता है। इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन (90 पीएस/200 एनएम) के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। इस प्रीमियम हैचबैक कार में डुअल 10.25-इंच स्क्रीन, सिंगल-पेन सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    महिंद्रा बोलेरो नियो 

    कीमत : 8.49 लाख रुपये से शुरू 

    2025 Mahindra Bolero Neo

    यह बोलेरो का ज्यादा प्रीमियम वर्जन है। महिंद्रा बोलेरो नियो को मॉडल ईयर अपडेट भी मिल चुका है जिसके चलते इसमें कई नए डिजाइन एलिमेंट और फीचर शामिल हो चुके हैं। इस एसयूवी कार में ना केवल नई 9-इंच टचस्क्रीन दी गई है, बल्कि इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम (आउटसाइड रियर व्यू मिरर), क्रूज कंट्रोल और रियर पार्किंग कैमरा फीचर भी दिया गया है। बोलेरो नियो एसयूवी में बोलेरो वाला इंजन दिया गया है, लेकिन इस इंजन को इसमें ज्यादा पावर ट्यूनिंग के साथ पेश किया गया है जिससे यह इसमें 100 पीएस की पावर और 260 एनएम का टॉर्क देता है।

    यह भी पढ़ें : 2025 महिंद्रा बोलेरो और 2025 महिंद्रा बोलेरो नियो : जानिए इन दोनों एसयूवी कार में क्या कुछ मिलता है नया

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ

    कीमत : 8.95 लाख रुपये से शुरू 

    mahindra 3xo

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ इस लिस्ट की सबसे फीचर सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कारों में से एक है। इस गाड़ी में डुअल 10.25-इंच स्क्रीन (एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए), डुअल-जोन एसी, सिंगल/पैनोरमिक सनरूफ, 7-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन (117 पीएस) दिया गया है जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड एएमटी (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) का ऑप्शन मिलता है। 

    किआ सोनेट 

    कीमत : 8.98 लाख रुपये से शुरू 

    Kia Sonet

    किआ सोनेट एसयूवी में 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो 116 पीएस की पावर और 250 एनएम का टॉर्क देता है। इस इंजन के साथ इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन (एटी) की चॉइस दी गई है। किआ सोनेट कार में डुअल 10.25-इंच स्क्रीन, 7-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सनरूफ और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा, एबीएस के साथ ईबीडी, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और लेवल 1 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    टाटा नेक्सन 

    कीमत : 9.01 लाख रुपये से शुरू 

    Tata Nexon

    टाटा नेक्सन भारत की सबसे पॉपुलर सब-4 मीटर एसयूवी कारों में से एक है। इस लिस्ट की ज्यादातर सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार की तरह नेक्सन एसयूवी में भी 1.5-लीटर डीजल इंजन (118 पीएस/260 एनएम) दिया गया है जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। टाटा नेक्सन गाड़ी में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 9 स्पीकरजेबीएल साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर और पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री जैसे फीचर दिए गए हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में नेक्सन कार में लेवल 1 एडीएएस शामिल हुआ है, लेकिन यह फीचर इसमें डीजल वेरिएंट के साथ नहीं मिलता है। 

    हुंडई वेन्यू 

    कीमत : 9.73 लाख रुपये से शुरू 

    Hyundai Venue Three Quarters

    हुंडई वेन्यू में किआ सोनेट वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन दिया गया है जो 116 पीएस की पावर देता है। सोनेट के मुकाबले वेन्यू डीजल के साथ केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वेन्यू को नया जनरेशन अपडेट अगले महीने मिलने जा रहा है जिसके चलते इसमें ना केवल नई डिजाइन थीम मिलेगी, बल्कि इस सबकॉम्पेक्ट एसयूवी में कई नए फीचर भी जोड़े जाएंगे। यहां देखें 2025 हुंडई वेन्यू से जुड़ी जानकारी

    महिंद्रा थार 

    कीमत : 9.99 लाख रुपये से शुरू 

    Mahindra Thar Facelift Front

    यदि आप कोई सस्ती डीजल एसयूवी की तलाश कर रहे हैं जिसमें अच्छी ऑफ-रोड क्षमताएं मिले तो महिंद्रा थार को चुनना एक अच्छा ऑप्शन होगा। थार के एंट्री-लेवल डीजल वेरिएंट में 1.5-लीटर डीजल इंजन (118 पीएस) के साथ रियर-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन दिया गया है। इस एसयूवी कार में ज्यादा पावरफुल 2.2-लीटर डीजल इंजन (132 पीएस) का ऑप्शन भी मिलता है जिसके साथ 4-व्हील-ड्राइव (4डब्लूडी) ड्राइवट्रेन दी गई है। इन दोनों डीजल इंजन के साथ इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, जबकि 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ इसमें 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। महिंद्रा थार को मॉडल ईयर अपडेट भी मिल चुका है जिसके चलते इसकी डिजाइन में कई हल्के फुल्के बदलाव हुए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जुड़ गए हैं। 2025 महिंद्रा थार से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए यहां पढ़ें

    किआ सिरोस 

    कीमत : 10.14 लाख रुपये से शुरू 

    Kia Syros

    किआ सिरोस भारत की 10 सबसे सस्ती डीजल कारों में से एक है। इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट लिस्ट की दूसरी सब-4 मीटर एसयूवी कारों के मुकाबले काफी महंगा है। इसमें सोनेट वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन (116 पीएस) दिया गया है जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड एटी गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है। सिरोस भारत की सबसे फीचर लोडेड सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कारों में से एक है। इसमें डुअल 12.3-इंच स्क्रीन (एक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए और दूसरी इंफोटेनमेंट के लिए) और एसी कंट्रोल के लिए 5-इंच डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीटें, 4-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    टाटा कर्व 

    कीमत : 11.10 लाख रुपये से शुरू 

    Tata Curvv

    टाटा कर्व भारत की सबसे सस्ती कॉम्पेक्ट एसयूवी कारों में से एक है और इस लिस्ट में कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की इकलौती कार है। इसमें नेक्सन वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन (118 पीएस) दिया गया है। यहां यह इकलौती डीजल कार है जिसमें 7-स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन (डीसीटी) ऑप्शन के साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की चॉइस दी गई है। इस गाड़ी में 12.3 इंच टचस्क्रीन, 10.25 इंच ड्राइवर डिस्प्ले, 9 स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे फीचर दिए गए हैं। टाटा कर्व कार में लेवल 2 एडीएएस के साथ 6 एयरबैग्स और 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है।

    यह भारत की टॉप 10 सबसे सस्ती डीजल कारें हैं जिन्हें आप 2025 में खरीद सकते हैं। आप इनमें से कौनसी कार को चुनना पसंद करेंगे और क्यों? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

    ये हैं भारत की टॉप 10 सबसे सस्ती डीजल कारें जिन्हें आप 2025 में खरीद सकते हैं, देखिए पूरी लिस्ट
