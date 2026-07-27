2026 मारुति ब्रेजा vs हुंडई वेन्यू: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

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Published On जुलाई 27, 2026 14:32 ist

Jul 27, 2026 14:32 IST

last updated on Jul 27, 2026 14:32 IST

Jul 27, 2026 14:32 IST

published on Jul 27, 2026 14:32 IST

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सबकॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला काफी कड़ा है, जहां मारुति ब्रेजा और हुंडई वेन्यू दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। मारुति ने हाल ही में ब्रेजा को एक मिड-लाइफसाइकल फेसलिफ्ट दिया है, जिसमें नए स्टाइल, एक नया इंजन और कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं। वहीं दूसरी ओर, हुंडई वेन्यू है जो अपने प्रीमियम केबिन, बोल्ड स्टाइल और हाई-क्वालिटी एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है और सेल्स के मामले में ब्रेजा की सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी है। आइए जानते हैं इन दोनों में से कौनसी एसयूवी कार को लेना फायदे का सौदा है।

कीमत

मॉडल 2026 मारुति ब्रेजा हुंडई वेन्यू कीमत (एक्स-शोरूम) 7.40 लाख रुपये से 13.71 लाख रुपये 8 लाख रुपये से 15.65 लाख रुपये

कीमत के मामले में, नई मारुति ब्रेजा को बढ़त मिलती है। इसकी शुरुआती कीमत 7.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो हुंडई वेन्यू के बेस मॉडल से लगभग 60,000 रुपये कम है। हुंडई वेन्यू की प्राइस रेंज 8 लाख रुपये से शुरू होकर 15.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। शुरुआती कीमत का अंतर उन खरीदारों के लिए काफी मायने रखता है जिनका बजट सीमित है। ब्रेजा का टॉप मॉडल हुंडई वेन्यू के टॉप मॉडल से काफी ज्यादा सस्ता है।

साइज

पैरामीटर 2026 मारुति ब्रेजा हुंडई वेन्यू अंतर लंबाई 3995 मिलीमीटर 3995 मिलीमीटर कोई अंतर नहीं चौड़ाई 1790 मिलीमीटर 1800 मिलीमीटर (- 10 मिलीमीटर) ऊंचाई 1685 मिलीमीटर 1665 मिलीमीटर + 20 मिलीमीटर व्हीलबेस 2500 मिलीमीटर 2520 मिलीमीटर (- 20 मिलीमीटर)

साइज के मामले में दोनों एसयूवी लगभग एक जैसी हैं, लेकिन कुछ मामूली अंतर हैं जो केबिन स्पेस और रोड प्रेजेंस पर असर डाल सकते हैं। दोनों कारों की लंबाई 3995 मिलीमीटर है। हालांकि, वेन्यू 1800 मिलीमीटर चौड़ाई के साथ पर ब्रेजा (1790 मिलीमीटर) से 10 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है और इसका व्हीलबेस भी ब्रेजा से 20 मिलीमीटर लंबा है। लंबे व्हीलबेस और ज्यादा चौड़ाई का मतलब है कि वेन्यू के अंदर थोड़ा बेहतर शोल्डर रूम और लेगरूम मिल सकता है। दूसरी तरफ, ब्रेजा वेन्यू से 20 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है, जो इसे एक ज्यादा पारंपरिक एसयूवी वाला स्टांस और बेहतर हेडरूम देती है।

कलर ऑप्शन

2026 मारुति ब्रेजा हुंडई वेन्यू आर्कटिक व्हाइट* एटलस व्हाइट* मैग्मा ग्रे टाइटन ग्रे पर्ल ब्लूइश ब्लैक टाइटेनियम ब्लैक सिजलिंग रेड* ड्रैगन रेड स्प्लेंडिड सिल्वर हेजल ब्लू* विवेशियस ऑरेंज हेजल ब्लू मैट लस्टर बेज* मिस्टिक सैफायर - मिस्टिक सैफायर मैट

फीचर और सेफ्टी

फीचर 2026 मारुति ब्रेजा हुंडई वेन्यू ऑटो एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी डीआरएल ✅ ✅ (कनेक्टेड) आगे फॉग लैंप्स ✅ (एलईडी) ❌ रूफ रेल्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ (कनेक्टेड) अलॉय व्हील्स 16-इंच 16-इंच पावर्ड ड्राइवर सीट ❌ ✅ (4-तरह) हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ पीछे सनशेड्स ❌ ✅ पीछे रिक्लाइनिंग सीट ❌ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीट ✅ ✅ इंफोटेनमेंट 10.1-इंच टचस्क्रीन 12.3-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ❌ 12.3-इंच हेड्स-अप डिस्प्ले ✅ ❌ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर अरकामिस 8-स्पीकर बोस ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ (अडेप्टिव) ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ कीलेस एंट्री ✅ ✅ सनरूफ सिंगल-पेन पैनोरमिक आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पीछे 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीट ✅ ✅ ड्राइव मोड्स ❌ 3 (इको/नॉर्मल/स्पोर्ट) कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग 6 6 पार्किंग सेंसर ✅ (आगे और पीछे) ✅ (आगे और पीछे) पार्किंग कैमरा 360-डिग्री 360-डिग्री टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक) ❌ ✅ सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक ❌ ✅ पीछे वाइपर और वॉशर के साथ डिफॉगर ✅ ✅ ट्रैक्शन कंट्रोल ❌ ✅ (3 मोड्स के साथ) हिल होल्ड असिस्ट ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ✅ (केवल चुनिंदा लेवल 1 फंक्शन) ✅ (लेवल 2)

दोनों कार में सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं। दोनों कारों में 6 एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे जरूरी फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा, दोनों एसयूवी को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

लेकिन, वेन्यू कई ऐसे प्रीमियम फीचर्स ऑफर करती है जो ब्रेजा में नहीं हैं। इनमें 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, रियर सनशेड, रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, और तीन ड्राइव मोड्स (इको/नॉर्मल/स्पोर्ट्स) शामिल हैं। वेन्यू में 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन और 12.3-इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि ब्रेजा में 10.1-इंच की स्क्रीन दी गई है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का अभाव है। सेफ्टी के मोर्चे पर, वेन्यू लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स और कस्टमाइजेबल मोड्स के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आती है। इसकी तुलना में, ब्रेजा में केवल कुछ चुनिंदा लेवल 1 एडीएएस फंक्शन ही मिलते हैं। हालांकि, ब्रेजा के पास भी कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, जैसे हेड्स-अप डिस्प्ले (एचयूडी) और आगे एलईडी फॉग लैंप्स, जो वेन्यू में नहीं हैं।

इंजन

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 1-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 103 पीएस 87.8 पीएस 110 पीएस टॉर्क 139 एनएम 121.5 एनएम 170 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी

मारुति और हुंडई दोनों ने अपनी-अपनी कारों में ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कई पावरट्रेन ऑप्शन दिए हैं। मारुति ब्रेजा तीन इंजन विकल्प के साथ आती है: एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ (103 पीएस/139 एनएम) जो 6-स्पीड एमटी और एटी के साथ है, एक फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट वाला 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन (88 पीएस/121.5 एनएम) जो 6-स्पीड एमटी के साथ है, और एक 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन माइल्ड-हाइब्रिड के साथ (110 पीएस/170 एनएम) जो 6-स्पीड एमटी के साथ आता है।

हुंडई वेन्यू भी तीन इंजन विकल्प में उपलब्ध है: एक 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (83 पीएस/115 एनएम) 5-स्पीड एमटी के साथ, एक 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (120 पीएस/172 एनएम) 6-स्पीड एमटी या 7-स्पीड डीसीटी के साथ, और एक 1.5-लीटर डीजल इंजन (116 पीएस/250 एनएम) 6-स्पीड एमटी या एटी के साथ। जो लोग सीएनजी कार चाहते हैं, उनके लिए ब्रेजा एकमात्र विकल्प है। वहीं, डीजल इंजन चाहने वालों के लिए वेन्यू का पावरफुल और टॉर्की इंजन एक मजबूत आकर्षण है।

2026 मारुति ब्रेजा के किस वेरिएंट में मिलता है कौनसा इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन, जानिए यहां

कंपेरिजन

मारुति ब्रेजा और हुंडई वेन्यू का मुकाबला सिर्फ एक-दूसरे से नहीं है। सबकॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कई और मजबूत दावेदार हैं।

इसके अलावा किआ सिरोस, स्कोडा कायलाक, मारुति फ्रॉन्क्स/टोयोटा टाइजर और रेनो काइगर/निसान मैग्नाइट जैसे मॉडल भी इस सेगमेंट में मौजूद हैं।