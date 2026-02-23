सभी
    2026 में 20 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप एसयूवी, जिनमें सबसे ज्यादा फीचर्स से लैस बेस वेरिएंट है उपलब्ध, देखिए पूरी लिस्ट

    अगर आपका बजट सीमित है, तो 2026 की शुरुआत में ये एसयूवी सबसे समझदारी भरा विकल्प साबित हो सकती हैं।

    प्रकाशित: फरवरी 23, 2026 04:56 pm । भानु

    Best Base Variant SUVs

    भारत में एसयूवी खरीदना अब बेस वेरिएंट चुनने पर कम फीचर्स से संतुष्ट होने का मतलब नहीं रह गया है। पिछले कुछ सालों में, कार मेकर्स ने एंट्री-लेवल वेरिएंट्स को काफी अपग्रेड किया है ताकि उन ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके जो मॉर्डन इंफोटेनमेंट सिस्टम, दमदार सेफ्टी फीचर्स और रोजमर्रा के कंफर्ट को बिना महंगे वेरिएंट में जाए चाहते हैं। नतीजतन, 20 लाख रुपये से कम कीमत वाली कई एसयूवी अब आश्चर्यजनक रूप से अच्छे फीचर्स से लैस बेस वर्जन पेश करती हैं जो बिल्कुल भी साधारण नहीं लगतीं।

    इस आर्टिकल में, हम 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम कीमत वाली कुछ बेहतरीन एसयूवी पर करीब से नज़र डालेंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा फीचर्स से लैस बेस वेरिएंट शामिल हैं। हमने इस लिस्ट को आवश्यक सेफ्टी फीचर्स, इंफोटेनमेंट पैकेज और एंट्री-लेवल ट्रिम से ही बेहतरीन एक्सपीरियंस देने वाली कारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किया है।

    नीचे दी गई जानकारी में से अपना सबसे अच्छा विकल्प चुनें:

    स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट

    कीमत: अभी घोषित नहीं (अनुमानित - 10.5 लाख रुपये से शुरू)

    स्कोडा कुशाक इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे एक बेस वेरिएंट भी प्रीमियम और बेहतरीन डिज़ाइन का अनुभव दे सकता है। अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और यूरोपीय ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए जानी जाने वाली, हाल ही में लॉन्च हुई कुशाक फेसलिफ्ट का एंट्री-लेवल ट्रिम एक शानदार और संपूर्ण अनुभव देता है। स्कोडा एसयूवी के लिए प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसकी लॉन्चिंग होने वाली है।

    Skoda Kushaq Facelift

    बेस वेरिएंट से ही आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स, सिंगल-पैनल सनरूफ, एलईडी हेडलाइट्स और टेललाइट्स, ऑटोमैटिक कंट्रोल पैनल, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, ऑटोमैटिक वाइपर्स, रियर वाइपर और वॉशर, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और रियर डिफॉगर मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम और जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जिनमें से कुछ आमतौर पर महंगे वेरिएंट में ही मिलते हैं। ग्राहकों को खुश करने के लिए सिंगल-पैनल सनरूफ का होना भी एक बढ़िया फीचर है।

    6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ईएससी, टीपीएमएस और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे अन्य सेफ्टी फीचर्स भी स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं। फेसलिफ्टेड कुशाक के बारे में अधिक जानने के लिए, यह आर्टिकल पढ़ें।

    2026 किआ सेल्टोस

    कीमत:  10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    किआ ने नई सेल्टोस में वेंटिलेटेड रियर सीटों जैसे हाई-एंड फीचर्स को शामिल करके कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन लोअर वेरिएंट में इन्हें भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराया है, जिससे यह एक किफायती एसयूवी बन गई है।

    Kia Seltos

    बेस वेरिएंट से ही सेल्टोस एलईडी डीआरएल और एलईडी हेडलाइट्स से लैस है, जो इसे मॉर्डन लुक देती हैं। वहीं, कवर वाले 16 इंच के स्टील व्हील, शार्क-फिन एंटीना और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर इसकी एसयूवी वाली खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। साथ ही, इसमें स्टोरेज के साथ सेंटर आर्मरेस्ट और फ्रंट सीट के लिए हाइट एडजस्टमेंट जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स भी मिलते हैं, जो रोजमर्रा के सफर और लंबी यात्राओं दोनों के लिए पर्याप्त कंफर्ट सुनिश्चित करते हैं।

    Kia Seltos

    सेल्टोस के बेस वेरिएंट की एक और खासियत इसकी टेक्नोलॉजी है। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ एक बड़ा 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो छह स्पीकर वाले ऑडियो सेटअप से लैस है। कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग जैसी कंफर्ट फीचर्स इसकी कीमत को और बढ़ाते हैं।

    सेफ्टी के मामले में, किआ ने सेल्टोस के बेस वेरिएंट में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसमें छह एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं, साथ ही एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक भी मौजूद हैं। इसके अलावा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर, गाइडलाइन वाला रियर पार्किंग कैमरा और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे एक्सट्रा सेफ्टी फीचर्स भी उपलब्ध हैं।

    क्या आप 2026 सेल्टोस के वेरिएंट-अनुसार फीचर्स के बारे में और जानना चाहते हैं? हमारी डीटेल्ड रिपोर्ट यहां देखें

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ

    कीमत:  13.66 लाख रुपये से लेकर  14.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ फीचर से भरपूर बेस वेरिएंट के विचार को एक नए स्तर पर ले जाती है और मिडसाइज़ एसयूवी सेगमेंट में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती है। एक्सयूवी 7एक्सओ का एंट्री-लेवल मॉडल साधारण नहीं लगता, खासकर जब आप बेस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की भरमार पर गौर करते हैं।

    Mahindra XUV7XO

    एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो, बेस वेरिएंट में ही आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेललाइट्स, फ्लश-फिटेड डोर हैंडल्स, शार्क-फिन एंटीना, रूफ रेल्स और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर मिलते हैं।

    Mahindra XUV 7XO

    एक्सयूवी 7एक्सओ के इंटीरियर की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एएक्स वेरिएंट से ही ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड मिलता है। इसमें 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और को-पैसेंजर के लिए एक एक्सट्रा 12.3 इंच का टचस्क्रीन शामिल है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं, साथ ही छह-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलती है। पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाते हैं।

    महिंद्रा के लिए सेफ्टी हमेशा से ही प्राथमिकता रही है, यहां तक ​​कि बेस मॉडल में भी। एक्सयूवी 7एक्सओ में छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रिवर्स पार्किंग सेंसर और हाइट-एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट भी मिलते हैं, जो इसे एक संपूर्ण और परिवार के अनुकूल विकल्प बनाते हैं।

    हुंडई वेन्यू 

    कीमत:  7.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    हुंडई वेन्यू, जो यकीनन सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सबकॉम्पैक्ट एसयूवी है, को 2025 के आखिर में एक नया जनरेशन अपडेट मिला। इस अपडेट के साथ, हुंडई ने एसयूवी के लोअर वेरिएंट्स में काफी सुधार किया है और बेस वेरिएंट से ही कुछ जरूरी फीचर्स उपलब्ध कराए हैं।

    Hyundai Venue

    लगभग 8 लाख रुपये की कीमत पर, हुंडई ने यह सुनिश्चित किया है कि एचएक्स2 वेरिएंट वाकई गौर करने लायक है। इसमें एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं, जो इस प्राइस रेंज में प्रीमियम लुक देते हैं। केबिन का सबसे महत्वपूर्ण फीचर 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो अब वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और 4 स्पीकर्स भी दिए गए हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं।

    सबसे अच्छी बात यह है कि सेफ्टी के मामले में कोई समझौता नहीं किया गया है। वेन्यू के बेस वेरिएंट में छह एयरबैग, एबीएस (ईबीडी के साथ), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर, हर पैसेंजर के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट व्हील डिस्क ब्रेक और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे एक्सट्रा सेफ्टी फीचर्स इसे परिवार के लिए और भी बेहतर बनाते हैं।

    इसके वेरिएंट-अनुसार फीचर्स के बारे में अधिक जानने के लिए, इस रिपोर्ट को पढ़ें

    मारुति विक्टोरिस 

    कीमत:  10.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    अपनी शुरुआत से ही मारुति विक्टोरिस ने सेगमेंट में बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित किया है। मारुति की लाइनअप में ब्रेज़ा और ग्रैंड विटारा के बीच स्थित, विक्टोरिस को अरीना डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से बेचा जाता है और यह चार वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिसमें एलएक्सआई एंट्री-लेवल वेरिएंट है।

    Maruti Victoris

    *संदर्भ के लिए उपयोग की गई छवि टॉप-वेरिएंट की है

    पेट्रोल-मैनुअल वेरिएंट की कीमत 10.5 लाख रुपये (सीएनजी वेरिएंट की कीमत 11.5 लाख रुपये) है, और एलएक्सआई वेरिएंट बिल्कुल भी साधारण नहीं लगता। इसके एक्सटीरियर में हैलोजन हेडलाइट्स, हेडलाइट्स को जोड़ने वाली क्रोम स्ट्रिप, कवर के साथ 17 इंच के स्टील व्हील, टर्न इंडिकेटर्स के साथ ब्लैक ओआरवीएम और सिल्वर फिनिश वाली स्किड प्लेट मिलती है।

    प्रमुख फीचर्स में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आॅटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट और डुअल-स्पीकर सेटअप शामिल हैं।

    सेफ्टी के मामले में भी यह कार काफी मजबूत है, जिसमें छह एयरबैग, ईएससी, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स माउंट और रियर डिफॉगर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

    एलएक्सआई वेरिएंट में 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है, जिसमें माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 103 पीएस (सीएनजी पर 88 पीएस) की पावर जनरेट करता है और इसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और फ्रंट-व्हील ड्राइव के साथ जोड़ा गया है। टॉप वेरिएंट में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ऑल-व्हील ड्राइव और यहां तक ​​कि स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड का विकल्प भी मिलता है।

    इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेफ्टी फीचर्स से लैस विक्टोरिस का बेस वेरिएंट कीमत के हिसाब से काफी अच्छा है। यहां विक्टोरिस के बेस वेरिएंट की डीटेल्ड रिपोर्ट दी गई है।

    इस लिस्ट में से आप कौन सी एसयूवी लेना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।

    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 में 20 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप एसयूवी, जिनमें सबसे ज्यादा फीचर्स से लैस बेस वेरिएंट है उपलब्ध, देखिए पूरी लिस्ट
