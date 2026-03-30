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    ये है भारत में 15 लाख रुपये से कम बजट वाली टॉप 5 डीजल ऑटोमेटिक एसयूवी कार, देखिए पूरी लिस्ट

    यह सभी एसयूवी कारें अपने पावरफुल डीजल इंजन और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ प्रीमियम एक्सपीरिएंस देती हैं 

    प्रकाशित: मार्च 30, 2026 01:31 pm । स्तुति

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    Top 5 Diesel AT SUVs Under 15 Lakh

    भारत के कड़े एमिशन नियमों की वजह से डीजल इंजन पर काफी दबाव बढ़ा है, जिसकी वजह से बाजार में मौजूद कई किफायती विकल्प धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। हालांकि, एसयूवी खरीदने वालों के बीच इसकी लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है क्योंकि यह इंजन जबरदस्त टॉर्क देते हैं और इनकी फ्यूल इकॉनमी भी ज्यादा होती है। जब आप इसे ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ चुनते हैं, तो यह और बेहतर विकल्प बन जाता है।

    अगर आप कोई डीजल एसयूवी कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी चाहते हैं, तो यहां 15 लाख रुपये से कम बजट वाली टॉप 5 डीजल ऑटोमेटिक एसयूवी कार की लिस्ट देख सकते हैं :-

    किआ सोनेट 

    शुरूआती कीमत : एचटीई (ओ) वेरिएंट के लिए 9.78 लाख रुपये 

    हाल ही में किआ ने सोनेट एसयूवी का नया एंट्री-लेवल ऑटोमेटिक वेरिएंट पेश किया है, जिससे यह गाड़ी अब काफी ज्यादा किफायती हो गई है। इन पावरट्रेन विकल्पों में से एक 1.5-लीटर डीजल इंजन है, जो 6-स्पीड एटी गियरबॉक्स के साथ आता है। यह इंजन ऑप्शन 116 पीएस की पावर और 250 एनएम का टॉर्क देता है, जिससे ड्राइविंग अनुभव काफी पावरफुल और स्मूद हो जाता है। 

    Kia Sonet

    सोनेट एसयूवी के टॉप वेरिएंट में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, सिंगल-पेन सनरूफ और 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    हुंडई वेन्यू 

    शुरूआती कीमत : एचएक्स 5 वेरिएंट के लिए 11.81 लाख रुपये 

    हुंडई वेन्यू लिस्ट की नई एसयूवी कार है और यह सबसे सस्ती कारों में से भी एक है, जिसे पिछले साल लॉन्च किया गया। इसमें सोनेट वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो 116 पीएस की पावर और 250 एनएम का टॉर्क देता है। ज्यादा रिफाइंड फील के लिए इसमें सोनेट की तरह 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। 

    Hyundai Venue

    नई कार होने की वजह से इसमें कई एडवांस फीचर दिए गए हैं जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दो 12.3-इंच स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 8-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) शामिल है। 

    टाटा नेक्सन

    शुरूआती कीमत : प्योर प्लस वेरिएंट के लिए 10.54 लाख रुपये

    टाटा नेक्सन भारत की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार में से एक है, जिसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स दिया गया है। यह इंजन-गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन 115 पीएस की पावर और 260 एनएम का टॉर्क देता है। 

    Tata Nexon

    नेक्सन एसयूवी कार को अपनी फीचर लोडेड पर्सनेलिटी के लिए जाना जाता है। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर और लेवल 1 एडीएएस सूट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    किआ सेल्टोस

    शुरूआती कीमत : एचटीई (ओ) वेरिएंट के लिए 14.99 लाख रुपये 

    नई किआ सेल्टोस कार का एंट्री लेवल डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट काफी किफायती है और इसकी कीमत 15 लाख रुपये से कम है। इसमें सोनेट वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जिसके साथ 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है, लेकिन यह गाड़ी साइज में सोनेट से बड़ी है और यह ज्यादा प्रीमियम पैकेज भी है। 

    Kia Seltos

    सेल्टोस के टॉप वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, इंफोटेनमेंट और डिजिटल क्लस्टर के लिए 12.3-इंच स्क्रीन, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जर, हेड्स-अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, लेवल 2 एडीएएस और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ  

    शुरूआती कीमत : एमएक्स3 वेरिएंट के लिए 10.85 लाख रुपये 

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ सबकॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक पॉपुलर चॉइस बनी हुई है, जिसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन (116 पीएस/300 एनएम) के साथ 6-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स दिया गया है। खास बात यह है कि कम कीमत के बावजूद यह पावरट्रेन लिस्ट में सबसे ज्यादा टॉर्क जनरेट करती है। 

    Mahindra XUV 3XO

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ गाड़ी के टॉप वेरिएंट में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, हार्मन कार्डन म्यूज़िक सिस्टम, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर और लेवल 2 एडीएएस सूट जैसे फीचर दिए गए हैं।

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन--इंडिया के अनुसार है। 

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