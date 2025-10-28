2025 हुंडई वेन्यू vs मारुति ब्रेजा vs टाटा नेक्सन vs किआ सोनेट vs किआ सिरोस vs महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ vs स्कोडा कायलाक : साइज कंपेरिजन

2025 हुंडई वेन्यू कार की लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन इसके व्हीलबेस का साइज पहले से 20 मिलीमीटर बढ़ गया है, जो कि टाटा नेक्सन से 22 मिलीमीटर, और मारुति ब्रेजा और सोनेट से 20 मिलीमीटर ज्यादा है। हालांकि, इसके व्हीलबेस का साइज अभी भी महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सिरोस और स्कोडा कायलाक से कम है।