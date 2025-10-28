सभी
    2025 हुंडई वेन्यू vs मारुति ब्रेजा vs टाटा नेक्सन vs किआ सोनेट vs किआ सिरोस vs महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ vs स्कोडा कायलाक : साइज कंपेरिजन

    संशोधित: अक्टूबर 28, 2025 11:01 am | स्तुति

    40 Views
    2025 हुंडई वेन्यू ज्यादा चौड़ी और ऊंची कार है और इसके व्हीलबेस का साइज भी ज्यादा है। लेकिन, क्या यह साइज के मोर्चे पर अपने प्रतिद्व्न्दियों को कड़ी टक्कर दे पाएगी? जानेंगे आगे :-

    2025 Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू को भारत में 4 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। अब तक कंपनी ने इस एसयूवी कार से जुड़ी कई सारी जानकारियां (साइज समेत) साझा कर दी है। मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई हुंडई वेन्यू ज्यादा चौड़ी और ऊंची कार है और इसके व्हीलबेस का साइज भी थोड़ा ज्यादा है। साइज के मोर्चे पर यह गाड़ी मुकाबले में मौजूद टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सोनेट, किआ सिरोस और स्कोडा कायलाक को कहां तक टक्कर दे पाती है जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    साइज कंपेरिजन 

    डायमेंशन 

    2025 हुंडई वेन्यू 

    टाटा नेक्सन

    मारुति ब्रेजा 

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ 

    किआ सोनेट

    किआ सिरोस 

    स्कोडा कायलाक

    लंबाई 

    3,995 मिलीमीटर

    3,995 मिलीमीटर

    3,995 मिलीमीटर

    3,990 मिलीमीटर

    3,995 मिलीमीटर

    3,995 मिलीमीटर

    3,995 मिलीमीटर

    चौड़ाई 

    1,800 मिलीमीटर

    1,804 मिलीमीटर

    1,790 मिलीमीटर

    1,821 मिलीमीटर

    1,790 मिलीमीटर

    1,805 मिलीमीटर

    1,783 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1,665 मिलीमीटर

    1,620 मिलीमीटर

    1,685 मिलीमीटर

    1,647 मिलीमीटर

    1,642 मिलीमीटर

    1,680 मिलीमीटर

    1,619 मिलीमीटर

    व्हीलबेस 

    2,520 मिलीमीटर

    2,498 मिलीमीटर

    2,500 मिलीमीटर

    2,600 मिलीमीटर

    2,500 मिलीमीटर

    2,550 मिलीमीटर

    2,566 मिलीमीटर

    बूट स्पेस

    सामने आनी बाकी 

    382 लीटर

    328 लीटर

    364 लीटर

    385 लीटर

    465 लीटर

    360 लीटर

    निष्कर्ष :

    • 2025 हुंडई वेन्यू मौजूदा वर्जन के मुकाबले 48 मिलीमीटर ऊंची और 30 मिलीमीटर चौड़ी कार है। 

    mahindra 3xo

    • महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ को छोड़कर बाकी सभी सब-4 मीटर एसयूवी कार (2025 हुंडई वेन्यू समेत) की लंबाई 3,995 मिलीमीटर है। जबकि, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की लंबाई बाकी सभी गाड़ियों के मुकाबले 5 मिलीमीटर कम है। 

    • 2025 हुंडई वेन्यू कार मारुति ब्रेजा और किआ सोनेट के मुकाबले 10 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी कार है, जबकि स्कोडा कायलाक के मुकाबले इसकी चौड़ाई 17 मिलीमीटर ज्यादा है। वहीं, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, और किआ सिरोस न्यू जनरेशन हुंडई वेन्यू से क्रमशः 4 मिलीमीटर, 21 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी कार है। 

    यह भी पढ़ें : 2025 हुंडई वेन्यू से उठा पर्दा : नई और पुरानी वेन्यू की डिजाइन में कितना है अंतर, जानिए यहां

    • मारुति ब्रेजा इस लिस्ट की सबसे ऊंची (1,685 मिलीमीटर) कार है, जबकि वेन्यू एसयूवी टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सोनेट और स्कोडा कायलाक से करीब 46 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है।

    Maruti Brezza Side

    • 2025 हुंडई वेन्यू कार की लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन इसके व्हीलबेस का साइज पहले से 20 मिलीमीटर बढ़ गया है, जो कि टाटा नेक्सन से 22 मिलीमीटर, और मारुति ब्रेजा और सोनेट से 20 मिलीमीटर ज्यादा है। हालांकि, इसके व्हीलबेस का साइज अभी भी महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सिरोस और स्कोडा कायलाक से कम है। 

    • हुंडई का फिलहाल सेकंड जनरेशन वेन्यू गाड़ी के बूट स्पेस आंकड़ों से पर्दा उठाना बाकी है। बूट स्पेस की बात करें तो यहां किआ सिरोस में सबसे ज्यादा 465 लीटर की बूट स्पेस मिलती है।

    Kia Syros Boot Space

    यह भी पढ़ें : 2025 हुंडई वेन्यू फोटो गैलरी: जानिए नई एसयूवी कार में क्या खास मिलेगा

    2025 हुंडई वेन्यू साइज के मोर्चे पर अपने मुकाबले में मौजूद सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कारों को कुछ इस तरह टक्कर दे पाएगी। इस गाड़ी की कीमत 8 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। यहां देखें नई हुंडई वेन्यू कार के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन और वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

