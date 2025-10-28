2025 हुंडई वेन्यू vs टाटा नेक्सन vs महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ vs किआ सिरोस vs किआ सोनेट : डीजल इंजन स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन

प्रकाशित: अक्टूबर 28, 2025 12:25 pm । स्तुति

Write a कमेंट

हुंडई वेन्यू का डीजल इंजन मुकाबले में मौजूद डीजल कारों को कहां तक टक्कर दे पाएगा? जानेंगे इस कंपेरिजन के जरिए :-

2025 हुंडई वेन्यू से भारत में पर्दा उठ चुका है। इस गाड़ी की बुकिंग 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ ऑनलाइन और हुंडई की पैन-इंडिया डीलरशिप्स पर फिलहाल जारी है। हुंडई ने कंफर्म किया है कि नई वेन्यू कार में पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी जाएगी। चूंकि यह उन कुछ सब-4 एसयूवी कार में से एक है जिसमें डीजल इंजन का ऑप्शन दिया गया है, ऐसे में हमनें स्पेसिफिकेशन के मोर्चे पर इसका कंपेरिजन मुकाबले में मौजूद कारों से किया है जिसमें डीजल इंजन की चॉइस दी गई है। तो चलिए सबसे पहले कीमत पर डालते हैं एक नजर :-

कीमत

मॉडल 2025 हुंडई वेन्यू टाटा नेक्सन महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ किआ सोनेट किआ सिरोस प्राइस (एक्स-शोरूम) 7.5 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (संभावित) 9.01 लाख रुपये से 14.05 लाख रुपये 8.95 लाख रुपये से 13.43 लाख रुपये 8.98 लाख रुपये से 14 लाख रुपये 10.14 लाख रुपये से 15.94 लाख रुपये

ऊपर बताई गई सभी कीमतें एसयूवी कारों के डीजल वेरिएंट की है, जबकि 2025 हुंडई वेन्यू (पेट्रोल वेरिएंट समेत) की यह एक अनुमानित कीमत है। अनुमान है कि इसके एंट्री लेवल डीजल वेरिएंट की कीमत मुकाबले में मौजूद कारों के बराबर हो सकती है।

नेक्सन, एक्सयूवी 3एक्सओ और सोनेट में से महिंद्रा की एसयूवी कार का बेस डीजल वेरिएंट यहां सबसे सस्ता है और इसका टॉप वेरिएंट भी सबसे ज्यादा किफायती है।

किआ सिरोस एसयूवी की एंट्री लेवल प्राइस सबसे ज्यादा है और इसका टॉप वेरिएंट भी यहां सबसे महंगा है।

यह भी पढ़ें : 2025 हुंडई वेन्यू फोटो गैलरी: जानिए नई एसयूवी कार में क्या खास मिलेगा

इंजन और गियरबॉक्स

पैरामीटर 2025 हुंडई वेन्यू/किआ सोनेट/किआ सिरोस टाटा नेक्सन महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ इंजन 1.5-लीटर डीजल 1.5-लीटर डीजल 1.5-लीटर डीजल पावर 116 पीएस 118 पीएस 117 पीएस टॉर्क 250 एनएम 260 एनएम 300 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी^ 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एएमटी* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एएमटी*

^एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

इस लिस्ट की पांचों एसयूवी कार में 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड मिलता है।

वेन्यू, सिरोस और सोनेट में एक जैसे इंजन-ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं।

2025 हुंडई वेन्यू कार में डीजल इंजन के साथ अब 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी मिलेगा जो किआ सोनेट और सिरोस में पहले से मिलता है।

परफॉरमेंस की बात करें तो यह सभी एसयूवी कार लगभग एक जैसी पावर देती हैं, लेकिन टॉर्क के मामले में यहां महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ सबसे अच्छी कार साबित होती है।

यदि आपको बजट फ्रेंडली डीजल कार चाहिए तो आप यहां भारत की टॉप 10 सबसे सस्ती डीजल कारों की लिस्ट देख सकते हैं।

2025 हुंडई वेन्यू से जुड़ी जानकारी

सेकंड जनरेशन हुंडई वेन्यू को भारत में 4 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। यह गाड़ी आठ वेरिएंट : एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में आएगी। हुंडई ने फिलहाल वेन्यू एसयूवी की वेरिएंट वाइज फीचर लिस्ट साझा नहीं की है, लेकिन इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, सिंगल पेन सनरूफ, और डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले (एक इंफोटेनमेंट और दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए) जैसे फीचर का मिलना कंफर्म कर दिया है। इस गाड़ी में 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर भी दिए जाएंगे।

यह भी पढ़ें : संगीतकार शंकर महादेवन ने एमजी एम9 इलेक्ट्रिक कार खरीदी

मुकाबला

2025 हुंडई वेन्यू का मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा। यह गाड़ी टोयोटा टाइजर और मारुति फ्रॉन्क्स सब-कॉम्पेक्ट क्रॉसओवर को भी कड़ी टक्कर देगी।