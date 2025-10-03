All
    Tata Harrier And Tata Safari New Prices After GST Rate Cut: Old vs New Prices Compared

    Modified On Oct 03, 2025 12:20 PM By Shreyash

    2K Views
    The Tata Harrier’s prices have been slashed by up to Rs 1.44 lakh, while the Tata Safari is now affordable by up to Rs 1.48 lakh, following the GST rate cuts

    Tata Harrier And Safari

    Following the GST rate cuts, Tata has announced price reduction across its entire portfolio, including the Tata Harrier and Tata Safari. These flagship Tata SUVs have become affordable by up to Rs 1.48 lakh, with maximum benefits offered with their higher-spec trims. Let’s take a look at the revised variant-wise prices and the corresponding savings for each Harrier and Safari variant.

    Tata Harrier

    Tata Harrier Front

    Diesel Manual

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    Smart

    Rs 15 lakh

    Rs 14 lakh

    (-) Rs 1 lakh

    Pure X

    Rs 17.99 lakh

    Rs 17 lakh

    (-) Rs 99,000

    Pure X Dark

    Rs 18.64 lakh

    Rs 17.63 lakh

    (-) Rs 1.01 lakh

    Adventure X

    Rs 18.99 lakh

    Rs 17.96 lakh

    (-) Rs 1.03 lakh

    Adventure X Plus

    Rs 19.34 lakh

    Rs 18.30 lakh

    (-) Rs 1.04 lakh

    Adventure X Dark

    Rs 19.54 lakh

    Rs 18.48 lakh

    (-) Rs 1.06 lakh

    Adventure X Plus Dark

    Rs 19.89 lakh

    Rs 18.82 lakh

    (-) Rs 1.07 lakh

    Fearless X

    Rs 22.34 lakh

    Rs 21.13 lakh

    (-) Rs 1.21 lakh

    Fearless X Dark

    Rs 22.89 lakh

    Rs 21.65 lakh

    (-) Rs 1.24 lakh

    Fearless X Plus

    Rs 24.44 lakh

    Rs 23.12 lakh

    (-) Rs 1.32 lakh

    Fearless X Plus Dark

    Rs 24.99 lakh

    Rs 23.64 lakh

    (-) Rs 1.35 lakh

    Fearless X Plus Stealth

    25.19 lakh

    Rs 23.83 lakh 

    (-) Rs 1.36 lakh

    Diesel Automatic

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    Pure X AT

    Rs 19.59 lakh

    Rs 18.53 lakh

    (-) Rs 1.06 lakh

    Pure X Dark AT

    Rs 19.99 lakh

    Rs 18.91 lakh

    (-) Rs 1.08 lakh

    Adventure X AT

    Rs 20.69 lakh

    Rs 19.57 lakh

    (-) Rs 1.12 lakh

    Adventure X Plus AT

    Rs 21.04 lakh

    Rs 19.90 lakh

    (-) Rs 1.14 lakh

    Adventure X Dark AT

    Rs 21.24 lakh

    Rs 20 lakh

    (-) Rs 1.24 lakh

    Adventure X Plus Dark AT

    Rs 21.59 lakh

    Rs 20.42 lakh

    (-) Rs 1.17 lakh

    Fearless X AT

    Rs 24.09 lakh

    Rs 22.79 lakh

    (-) Rs 1.30 lakh

    Fearless X Dark AT

    Rs 24.64 lakh

    Rs 23.31 lakh

    (-) Rs 1.33 lakh

    Fearless X Plus AT

    Rs 25.94 lakh

    Rs 24.54 lakh

    (-) Rs 1.40 lakh

    Fearless X Plus Dark AT

    Rs 26.49 lakh

    Rs 25.06 lakh

    (-) Rs 1.43 lakh

    Fearless X Plus Stealth AT

    Rs 26.69 lakh

    Rs 25.25 lakh

    (-) Rs 1.44 lakh
    • Save for the one-above-base Pure X manual variant, all variants of the Tata Harrier get price reductions of more than Rs 1 lakh.

    • Highest benefits of over Rs 1.4 lakh are being offered with Fearless automatic variants, with Fearless Stealth Automatic variant getting the steepest price cut of Rs 1.44 lakh.

    • The Tata Harrier is now priced between Rs 14 lakh and Rs 25.25 lakh. If you want to bring the Harrier home, our in-depth first drive review should give you a detailed overview of its performance. Alternatively, you can also check out our review of the Tata SUV.

    Tata Safari

    Tata Safari

    Diesel Manual

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    Smart

    Rs 15.50 lakh

    Rs 14.66 lakh

    (-) Rs 83,700

    Pure X

    Rs 18.49 lakh

    Rs 17.49 lakh

    (-) Rs 1 lakh

    Pure X Dark

    Rs 19.04 lakh

    Rs 18.01 lakh

    (-) Rs 1.03 lakh

    Adventure X Plus

    Rs 19.99 lakh

    Rs 18.91 lakh

    (-) Rs 1.08 lakh

    Adventure X Plus Dark

    Rs 20.54 lakh

    Rs 19.43 lakh

    (-) Rs 1.11 lakh

    Accomplished X

    Rs 23.09 lakh

    Rs 21.84 lakh

    (-) Rs 1.25 lakh

    Accomplished X Dark

    Rs 23.64 lakh

    Rs 22.36 lakh

    (-) Rs 1.28 lakh

    Accomplished X Plus

    Rs 25.09 lakh

    Rs 23.73 lakh

    (-) Rs 1.36 lakh

    Accomplished X Plus 6-seater

    Rs 25.19 lakh

    Rs 23.83 lakh

    (-) Rs 1.36 lakh

    Accomplished X Plus Dark

    Rs 25.44 lakh

    Rs 24.07 lakh

    (-) Rs 1.37 lakh

    Accomplished X Plus Dark 6-seater

    Rs 25.54 lakh

    Rs 24.16 lakh

    (-) Rs 1.38 lakh

    Accomplished X Plus Stealth

    Rs 25.84 lakh

    Rs 24.44 lakh

    (-) Rs 1.40 lakh

    Diesel Automatic

    Variant

    Old Prices (Old GST Rates)

    New Prices (New GST Rates)

    Savings

    Pure X AT

    Rs 19.99 lakh

    Rs 18.91 lakh

    (-) Rs 1.08 lakh

    Pure X Dark AT

    Rs 20.64 lakh

    Rs 19.53 lakh

    (-) Rs 1.11 lakh

    Adventure X Plus AT

    Rs 21.69 lakh

    Rs 20.52 lakh

    (-) Rs 1.17 lakh

    Accomplished X AT

    Rs 24.84 lakh

    Rs 23.50

    (-) Rs 1.34 lakh

    Accomplished X Dark AT

    Rs 25.39 lakh

    Rs 24.02 lakh

    (-) Rs 1.37 lakh

    Accomplished X Plus AT

    Rs 26.59 lakh

    Rs 25.15 lakh

    (-) Rs 1.44 lakh

    Accomplished X Plus 6-seater AT

    Rs 26.69 lakh

    Rs 25.25 lakh

    (-) Rs 1.44 lakh

    Accomplished X Plus Dark AT

    Rs 26.94 lakh

    Rs 25.48 lakh

    (-) Rs 1.46 lakh

    Accomplished X Plus Dark 6-seater AT

    Rs 27.04 lakh

    Rs 25.56 lakh

    (-) Rs 1.46 lakh

    Accomplished X Plus Stealth AT

    Rs 27.34 lakh

    Rs 25.86 lakh

    (-) Rs 1.48 lakh

    Accomplished X Plus Stealth 6-seater AT

    Rs 27.44 lakh

    Rs 25.96 lakh

    (-) Rs 1.48 lakh

    AT - Torque converter automatic transmission

    • All variants of the Tata Safari (except the entry-level Smart manual) get a price cut of more than Rs 1 lakh.

    • Just like the Harrier Stealth, the Safari Stealth gets the highest reduction of Rs 1.48 lakh.

    • Tata Safari is priced from Rs 14.66 lakh to Rs 25.96 lakh. For an in-depth review of the Safari, consider reading our detailed review of the Tata SUV.

    Revised Tax Slabs For Tata Harrier And Tata Safari

    Prior to GST rate cuts, both Tata Harrier and Tata Safari attracted a GST rate of 28 percent, along with an additional 22 percent cess, which would make for a total 50 percent tax rate.  Under the new GST scheme, both of these Tata SUVs are now taxed at 40 percent, with the cess component entirely eliminated. 

    Type Of Vehicle

    Old GST Slab (Including Cess)

    New GST Rates

    Savings

    SUVs (above 4 metres in length with engine capacity exceeding 1,500cc)

    Up to 50% (28% GST + up to 22% cess)

    40%

    10%

    When Do The New Prices Come Into Effect?

    Tata Harrier Side

    The revised GST rates are already into effect from September 22, 2025. Given the ongoing festive season, it’s the perfect time to drive home a car as automakers also have special benefits along with lower GST rates.

    Rivals

    Tata Safari Side

    The Tata Harrier takes on the MG Hector and 5-seater variants of the Mahindra XUV700, while the Tata Safari rivals the Hyundai Alcazar, MG Hector Plus, and 6/7-seater variants of the XUV700. If you're planning on a smaller SUV instead, you can check out the variant-wise reduced prices of the Tata Nexon.

