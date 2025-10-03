Tata Harrier And Tata Safari New Prices After GST Rate Cut: Old vs New Prices Compared
Modified On Oct 03, 2025 12:20 PM By Shreyash
The Tata Harrier’s prices have been slashed by up to Rs 1.44 lakh, while the Tata Safari is now affordable by up to Rs 1.48 lakh, following the GST rate cuts
Following the GST rate cuts, Tata has announced price reduction across its entire portfolio, including the Tata Harrier and Tata Safari. These flagship Tata SUVs have become affordable by up to Rs 1.48 lakh, with maximum benefits offered with their higher-spec trims. Let’s take a look at the revised variant-wise prices and the corresponding savings for each Harrier and Safari variant.
Tata Harrier
Diesel Manual
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
Smart
|
Rs 15 lakh
|
Rs 14 lakh
|
(-) Rs 1 lakh
|
Pure X
|
Rs 17.99 lakh
|
Rs 17 lakh
|
(-) Rs 99,000
|
Pure X Dark
|
Rs 18.64 lakh
|
Rs 17.63 lakh
|
(-) Rs 1.01 lakh
|
Adventure X
|
Rs 18.99 lakh
|
Rs 17.96 lakh
|
(-) Rs 1.03 lakh
|
Adventure X Plus
|
Rs 19.34 lakh
|
Rs 18.30 lakh
|
(-) Rs 1.04 lakh
|
Adventure X Dark
|
Rs 19.54 lakh
|
Rs 18.48 lakh
|
(-) Rs 1.06 lakh
|
Adventure X Plus Dark
|
Rs 19.89 lakh
|
Rs 18.82 lakh
|
(-) Rs 1.07 lakh
|
Fearless X
|
Rs 22.34 lakh
|
Rs 21.13 lakh
|
(-) Rs 1.21 lakh
|
Fearless X Dark
|
Rs 22.89 lakh
|
Rs 21.65 lakh
|
(-) Rs 1.24 lakh
|
Fearless X Plus
|
Rs 24.44 lakh
|
Rs 23.12 lakh
|
(-) Rs 1.32 lakh
|
Fearless X Plus Dark
|
Rs 24.99 lakh
|
Rs 23.64 lakh
|
(-) Rs 1.35 lakh
|
Fearless X Plus Stealth
|
25.19 lakh
|
Rs 23.83 lakh
|
(-) Rs 1.36 lakh
Diesel Automatic
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
Pure X AT
|
Rs 19.59 lakh
|
Rs 18.53 lakh
|
(-) Rs 1.06 lakh
|
Pure X Dark AT
|
Rs 19.99 lakh
|
Rs 18.91 lakh
|
(-) Rs 1.08 lakh
|
Adventure X AT
|
Rs 20.69 lakh
|
Rs 19.57 lakh
|
(-) Rs 1.12 lakh
|
Adventure X Plus AT
|
Rs 21.04 lakh
|
Rs 19.90 lakh
|
(-) Rs 1.14 lakh
|
Adventure X Dark AT
|
Rs 21.24 lakh
|
Rs 20 lakh
|
(-) Rs 1.24 lakh
|
Adventure X Plus Dark AT
|
Rs 21.59 lakh
|
Rs 20.42 lakh
|
(-) Rs 1.17 lakh
|
Fearless X AT
|
Rs 24.09 lakh
|
Rs 22.79 lakh
|
(-) Rs 1.30 lakh
|
Fearless X Dark AT
|
Rs 24.64 lakh
|
Rs 23.31 lakh
|
(-) Rs 1.33 lakh
|
Fearless X Plus AT
|
Rs 25.94 lakh
|
Rs 24.54 lakh
|
(-) Rs 1.40 lakh
|
Fearless X Plus Dark AT
|
Rs 26.49 lakh
|
Rs 25.06 lakh
|
(-) Rs 1.43 lakh
|
Fearless X Plus Stealth AT
|
Rs 26.69 lakh
|
Rs 25.25 lakh
|
(-) Rs 1.44 lakh
- Save for the one-above-base Pure X manual variant, all variants of the Tata Harrier get price reductions of more than Rs 1 lakh.
Highest benefits of over Rs 1.4 lakh are being offered with Fearless automatic variants, with Fearless Stealth Automatic variant getting the steepest price cut of Rs 1.44 lakh.
The Tata Harrier is now priced between Rs 14 lakh and Rs 25.25 lakh. If you want to bring the Harrier home, our in-depth first drive review should give you a detailed overview of its performance. Alternatively, you can also check out our review of the Tata SUV.
Tata Safari
Diesel Manual
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
Smart
|
Rs 15.50 lakh
|
Rs 14.66 lakh
|
(-) Rs 83,700
|
Pure X
|
Rs 18.49 lakh
|
Rs 17.49 lakh
|
(-) Rs 1 lakh
|
Pure X Dark
|
Rs 19.04 lakh
|
Rs 18.01 lakh
|
(-) Rs 1.03 lakh
|
Adventure X Plus
|
Rs 19.99 lakh
|
Rs 18.91 lakh
|
(-) Rs 1.08 lakh
|
Adventure X Plus Dark
|
Rs 20.54 lakh
|
Rs 19.43 lakh
|
(-) Rs 1.11 lakh
|
Accomplished X
|
Rs 23.09 lakh
|
Rs 21.84 lakh
|
(-) Rs 1.25 lakh
|
Accomplished X Dark
|
Rs 23.64 lakh
|
Rs 22.36 lakh
|
(-) Rs 1.28 lakh
|
Accomplished X Plus
|
Rs 25.09 lakh
|
Rs 23.73 lakh
|
(-) Rs 1.36 lakh
|
Accomplished X Plus 6-seater
|
Rs 25.19 lakh
|
Rs 23.83 lakh
|
(-) Rs 1.36 lakh
|
Accomplished X Plus Dark
|
Rs 25.44 lakh
|
Rs 24.07 lakh
|
(-) Rs 1.37 lakh
|
Accomplished X Plus Dark 6-seater
|
Rs 25.54 lakh
|
Rs 24.16 lakh
|
(-) Rs 1.38 lakh
|
Accomplished X Plus Stealth
|
Rs 25.84 lakh
|
Rs 24.44 lakh
|
(-) Rs 1.40 lakh
Diesel Automatic
|
Variant
|
Old Prices (Old GST Rates)
|
New Prices (New GST Rates)
|
Savings
|
Pure X AT
|
Rs 19.99 lakh
|
Rs 18.91 lakh
|
(-) Rs 1.08 lakh
|
Pure X Dark AT
|
Rs 20.64 lakh
|
Rs 19.53 lakh
|
(-) Rs 1.11 lakh
|
Adventure X Plus AT
|
Rs 21.69 lakh
|
Rs 20.52 lakh
|
(-) Rs 1.17 lakh
|
Accomplished X AT
|
Rs 24.84 lakh
|
Rs 23.50
|
(-) Rs 1.34 lakh
|
Accomplished X Dark AT
|
Rs 25.39 lakh
|
Rs 24.02 lakh
|
(-) Rs 1.37 lakh
|
Accomplished X Plus AT
|
Rs 26.59 lakh
|
Rs 25.15 lakh
|
(-) Rs 1.44 lakh
|
Accomplished X Plus 6-seater AT
|
Rs 26.69 lakh
|
Rs 25.25 lakh
|
(-) Rs 1.44 lakh
|
Accomplished X Plus Dark AT
|
Rs 26.94 lakh
|
Rs 25.48 lakh
|
(-) Rs 1.46 lakh
|
Accomplished X Plus Dark 6-seater AT
|
Rs 27.04 lakh
|
Rs 25.56 lakh
|
(-) Rs 1.46 lakh
|
Accomplished X Plus Stealth AT
|
Rs 27.34 lakh
|
Rs 25.86 lakh
|
(-) Rs 1.48 lakh
|
Accomplished X Plus Stealth 6-seater AT
|
Rs 27.44 lakh
|
Rs 25.96 lakh
|
(-) Rs 1.48 lakh
AT - Torque converter automatic transmission
All variants of the Tata Safari (except the entry-level Smart manual) get a price cut of more than Rs 1 lakh.
Just like the Harrier Stealth, the Safari Stealth gets the highest reduction of Rs 1.48 lakh.
Tata Safari is priced from Rs 14.66 lakh to Rs 25.96 lakh. For an in-depth review of the Safari, consider reading our detailed review of the Tata SUV.
Revised Tax Slabs For Tata Harrier And Tata Safari
Prior to GST rate cuts, both Tata Harrier and Tata Safari attracted a GST rate of 28 percent, along with an additional 22 percent cess, which would make for a total 50 percent tax rate. Under the new GST scheme, both of these Tata SUVs are now taxed at 40 percent, with the cess component entirely eliminated.
|
Type Of Vehicle
|
Old GST Slab (Including Cess)
|
New GST Rates
|
Savings
|
SUVs (above 4 metres in length with engine capacity exceeding 1,500cc)
|
Up to 50% (28% GST + up to 22% cess)
|
40%
|
10%
When Do The New Prices Come Into Effect?
The revised GST rates are already into effect from September 22, 2025. Given the ongoing festive season, it’s the perfect time to drive home a car as automakers also have special benefits along with lower GST rates.
Rivals
The Tata Harrier takes on the MG Hector and 5-seater variants of the Mahindra XUV700, while the Tata Safari rivals the Hyundai Alcazar, MG Hector Plus, and 6/7-seater variants of the XUV700. If you're planning on a smaller SUV instead, you can check out the variant-wise reduced prices of the Tata Nexon.
