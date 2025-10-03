जीएसटी दर में कटौती के बाद टाटा हैरियर और टाटा सफारी की नई कीमत: देखिए पुरानी और नई प्राइस में कितना है अंतर

90 Views

प्रकाशित: अक्टूबर 03, 2025 11:59 am । सोनू

Write a कमेंट

जीएसटी 2.0 के बाद टाटा हैरियर की कीमत में 1.44 लाख रुपये तक की कटौती हुई है, वहीं टाटा सफारी की प्राइस 1.48 लाख रुपये तक कम हो गई है

जीएसटी दरों में कटौती के बाद टाटा ने अपनी सभी कारों की कीमत में कटौती की घोषणा की है, जिसमें टाटा हैरियर और टाटा सफारी भी शामिल है। अब टाटा एसयूवी कार की कीमत 1.48 लाख रुपये तक कम हो गई है और इनके टॉप मॉडल पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। यहां देखिए टाटा हैरियर और सफारी की वेरिएंट अनुसार नई प्राइस लिस्ट और इन पर पहले की तुलना में कितनी बचत हो रही है:

टाटा हैरियर

डीजल मैनुअल

वेरिएंट पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर) नई कीमत (नई जीएसटी दर) बचत स्मार्ट 15 लाख रुपये 14 लाख रुपये (-) 1 लाख रुपये प्योर एक्स 17.99 लाख रुपये 17 लाख रुपये (-) 99,000 रुपये प्योर एक्स डार्क 18.64 लाख रुपये 17.63 लाख रुपये (-) 1.01 लाख रुपये एडवेंचर एक्स 18.99 लाख रुपये 17.96 लाख रुपये (-) 1.03 लाख रुपये एडवेंचर एक्स प्लस 19.34 लाख रुपये 18.30 लाख रुपये (-) 1.04 लाख रुपये एडवेंचर एक्स डार्क 19.54 लाख रुपये 18.48 लाख रुपये (-) 1.06 लाख रुपये एडवेंचर एक्स प्लस डार्क 19.89 लाख रुपये 18.82 लाख रुपये (-) 1.07 लाख रुपये फियरलेस एक्स 22.34 लाख रुपये 21.13 लाख रुपये (-) 1.21 लाख रुपये फियरलेस एक्स डार्क 22.89 लाख रुपये 21.65 लाख रुपये (-) 1.24 लाख रुपये फियरलेस एक्स प्लस 24.44 लाख रुपये 23.12 लाख रुपये (-) 1.32 लाख रुपये फियरलेस एक्स प्लस डार्क 24.99 लाख रुपये 23.64 लाख रुपये (-) 1.35 लाख रुपये फियरलेस एक्स प्लस स्टील्थ 25.19 लाख रुपये 23.83 लाख रुपये (-) 1.36 लाख रुपये

डीजल ऑटोमैटिक

वेरिएंट पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर) नई कीमत (नई जीएसटी दर) बचत प्योर एक्स एटी 19.59 लाख रुपये 18.53 लाख रुपये (-) 1.06 लाख रुपये प्योर एक्स डार्क एटी 19.99 लाख रुपये 18.91 लाख रुपये (-) 1.08 लाख रुपये एडवेंचर एक्स एटी 20.69 लाख रुपये 19.57 लाख रुपये (-) 1.12 लाख रुपये एडवेंचर एक्स प्लस एटी 21.04 लाख रुपये 19.90 लाख रुपये (-) 1.14 लाख रुपये एडवेंचर एक्स डार्क एटी 21.24 लाख रुपये 20 लाख रुपये (-) 1.24 लाख रुपये एडवेंचर एक्स प्लस डार्क एटी 21.59 लाख रुपये 20.42 लाख रुपये (-) 1.17 लाख रुपये फियरलेस एक्स एटी 24.09 लाख रुपये 22.79 लाख रुपये (-) 1.30 लाख रुपये फियरलेस एक्स डार्क एटी 24.64 लाख रुपये 23.31 लाख रुपये (-) 1.33 लाख रुपये फियरलेस एक्स प्लस एटी 25.94 लाख रुपये 24.54 लाख रुपये (-) 1.40 लाख रुपये फियरलेस एक्स प्लस डार्क एटी 26.49 लाख रुपये 25.06 लाख रुपये (-) 1.43 लाख रुपये फियरलेस एक्स प्लस स्टील्थ एटी 26.69 लाख रुपये 25.25 लाख रुपये (-) 1.44 लाख रुपये

बेस मॉडल से ऊपर वाले प्योर एक्स मैनुअल वेरिएंट को छोड़कर, टाटा हैरियर के सभी वेरिएंट्स की कीमत 1 लाख रुपये से ज्यादा कम हुई है।

फियरलेस ऑटोमैटिक वेरिएंट पर 1.4 लाख रुपये से अधिक का लाभ मिल रहा है, जिसमें फियरलेस स्टील्थ ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 1.44 लाख रुपये की कटौती हुई है।

अब टाटा हैरियर की कीमत 14 लाख रुपये से 25.25 लाख रुपये के बीच है। अगर आप हैरियर गाड़ी को घर लाना चाहते हैं तो आपको हमारे फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में इसकी परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी मिलेगी।

टाटा सफारी

डीजल मैनुअल

वेरिएंट पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर) नई कीमत (नई जीएसटी दर) बचत स्मार्ट 15.50 लाख रुपये 14.66 लाख रुपये (-) 83,700 रुपये प्योर एक्स 18.49 लाख रुपये 17.49 लाख रुपये (-) 1 लाख रुपये प्योर एक्स डार्क 19.04 लाख रुपये 18.01 लाख रुपये (-) 1.03 लाख रुपये एडवेंचर एक्स प्लस 19.99 लाख रुपये 18.91 लाख रुपये (-) 1.08 लाख रुपये एडवेंचर एक्स प्लस डार्क 20.54 लाख रुपये 19.43 लाख रुपये (-) 1.11 लाख रुपये अकंप्लिश्ड एक्स 23.09 लाख रुपये 21.84 लाख रुपये (-) 1.25 लाख रुपये अकंप्लिश्ड एक्स डार्क 23.64 लाख रुपये 22.36 लाख रुपये (-) 1.28 लाख रुपये अकंप्लिश्ड एक्स प्लस 25.09 लाख रुपये 23.73 लाख रुपये (-) 1.36 लाख रुपये अकंप्लिश्ड एक्स प्लस 6-सीटर 25.19 लाख रुपये 23.83 लाख रुपये (-) 1.36 लाख रुपये अकंप्लिश्ड एक्स प्लस डार्क 25.44 लाख रुपये 24.07 लाख रुपये (-) 1.37 लाख रुपये अकंप्लिश्ड एक्स प्लस डार्क 6-सीटर 25.54 लाख रुपये 24.16 लाख रुपये (-) 1.38 लाख रुपये अकंप्लिश्ड एक्स प्लस स्टील्थ 25.84 लाख रुपये 24.44 लाख रुपये (-) 1.40 लाख रुपये

डीजल ऑटोमैटिक

वेरिएंट पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर) नई कीमत (नई जीएसटी दर) बचत प्योर एक्स एटी 19.99 लाख रुपये 18.91 लाख रुपये (-) 1.08 लाख रुपये प्योर एक्स डार्क एटी 20.64 लाख रुपये 19.53 लाख रुपये (-) 1.11 लाख रुपये एडवेंचर एक्स प्लस एटी 21.69 लाख रुपये 20.52 लाख रुपये (-) 1.17 लाख रुपये अकंप्लिश्ड एक्स एटी 24.84 लाख रुपये 23.50 (-) 1.34 लाख रुपये अकंप्लिश्ड एक्स डार्क एटी 25.39 लाख रुपये 24.02 लाख रुपये (-) 1.37 लाख रुपये अकंप्लिश्ड एक्स प्लस एटी 26.59 लाख रुपये 25.15 लाख रुपये (-) 1.44 लाख रुपये अकंप्लिश्ड एक्स प्लस 6-सीटर एटी 26.69 लाख रुपये 25.25 लाख रुपये (-) 1.44 लाख रुपये अकंप्लिश्ड एक्स प्लस डार्क एटी 26.94 लाख रुपये 25.48 लाख रुपये (-) 1.46 लाख रुपये अकंप्लिश्ड एक्स प्लस डार्क 6-सीटर एटी 27.04 लाख रुपये 25.56 लाख रुपये (-) 1.46 लाख रुपये अकंप्लिश्ड एक्स प्लस स्टील्थ एटी 27.34 लाख रुपये 25.86 लाख रुपये (-) 1.48 लाख रुपये अकंप्लिश्ड एक्स प्लस स्टील्थ 6-सीटर एटी 27.44 लाख रुपये 25.96 लाख रुपये (-) 1.48 लाख रुपये

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

टाटा हैरियर और टाटा सफारी पर नया टैक्स स्लैब

जीएसटी दर में बदलाव से पहले टाटा हैरियर और टाटा सफारी दोनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा अतिरिक्त 22 प्रतिशत सेस लगता था, जिससे कुछ टैक्स 50 प्रतिशत था। नई जीएसटी स्कीम के बाद अब दोनों टाटा एसयूवी कार पर टैक्स 40 प्रतिशत है और सेस पूरी तरह से हटा दिया गया है।

व्हीकल टाइप पुराना जीएसटी स्लैब (सेस सहित) नई जीएसटी दर बचत एसयूवी (4 मीटर से लंबी और 1500सीसी इंजन क्षमता से अधिक) 50% तक (28% जीएसटी + 22% तक सेस) 40% 10%

नई कीमत कब से लागू होगी?

नई जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हो चुकी हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए यह कार घर लाने का सही समय है, क्योंकि इस समय कंपनियां कम जीएसटी दर के साथ स्पेशल बेनेफिट भी दे रही हैं।

कंपेरिजन

टाटा हैरियर का मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 700 के 5 सीटर वेरिएंट से है, वहीं टाटा सफारी की टक्कर हुंडई अल्कजार, एमजी हेक्टर, और एक्सयूवी700 के 6/7 सीटर वेरिएंट्स से है। अगर आप छोटी एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं, तो आप वेरिएंट अनुसार टाटा नेक्सन की कीमत में कटौती पर नजर डाल सकते हैं।