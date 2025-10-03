सभी
    जीएसटी दर में कटौती के बाद टाटा हैरियर और टाटा सफारी की नई कीमत: देखिए पुरानी और नई प्राइस में कितना है अंतर

    प्रकाशित: अक्टूबर 03, 2025 11:59 am । सोनू

    जीएसटी 2.0 के बाद टाटा हैरियर की कीमत में 1.44 लाख रुपये तक की कटौती हुई है, वहीं टाटा सफारी की प्राइस 1.48 लाख रुपये तक कम हो गई है

    Tata Harrier And Safari

    जीएसटी दरों में कटौती के बाद टाटा ने अपनी सभी कारों की कीमत में कटौती की घोषणा की है, जिसमें टाटा हैरियर और टाटा सफारी भी शामिल है। अब टाटा एसयूवी कार की कीमत 1.48 लाख रुपये तक कम हो गई है और इनके टॉप मॉडल पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। यहां देखिए टाटा हैरियर और सफारी की वेरिएंट अनुसार नई प्राइस लिस्ट और इन पर पहले की तुलना में कितनी बचत हो रही है:

    टाटा हैरियर

    Tata Harrier Front

    डीजल मैनुअल

    वेरिएंट

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)

    नई कीमत (नई जीएसटी दर)

    बचत

    स्मार्ट

    15 लाख रुपये

    14 लाख रुपये

    (-) 1 लाख रुपये

    प्योर एक्स

    17.99 लाख रुपये

    17 लाख रुपये

    (-) 99,000 रुपये

    प्योर एक्स डार्क

    18.64 लाख रुपये

    17.63 लाख रुपये

    (-) 1.01 लाख रुपये

    एडवेंचर एक्स

    18.99 लाख रुपये

    17.96 लाख रुपये

    (-) 1.03 लाख रुपये

    एडवेंचर एक्स प्लस

    19.34 लाख रुपये

    18.30 लाख रुपये

    (-) 1.04 लाख रुपये

    एडवेंचर एक्स डार्क

    19.54 लाख रुपये

    18.48 लाख रुपये

    (-) 1.06 लाख रुपये

    एडवेंचर एक्स प्लस डार्क

    19.89 लाख रुपये

    18.82 लाख रुपये

    (-) 1.07 लाख रुपये

    फियरलेस एक्स

    22.34 लाख रुपये

    21.13 लाख रुपये

    (-) 1.21 लाख रुपये

    फियरलेस एक्स डार्क

    22.89 लाख रुपये

    21.65 लाख रुपये

    (-) 1.24 लाख रुपये

    फियरलेस एक्स प्लस

    24.44 लाख रुपये

    23.12 लाख रुपये

    (-) 1.32 लाख रुपये

    फियरलेस एक्स प्लस डार्क

    24.99 लाख रुपये

    23.64 लाख रुपये

    (-) 1.35 लाख रुपये

    फियरलेस एक्स प्लस स्टील्थ

    25.19 लाख रुपये

    23.83 लाख रुपये 

    (-) 1.36 लाख रुपये

    डीजल ऑटोमैटिक

    वेरिएंट

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)

    नई कीमत (नई जीएसटी दर)

    बचत

    प्योर एक्स एटी

    19.59 लाख रुपये

    18.53 लाख रुपये

    (-) 1.06 लाख रुपये

    प्योर एक्स डार्क एटी

    19.99 लाख रुपये

    18.91 लाख रुपये

    (-) 1.08 लाख रुपये

    एडवेंचर एक्स एटी

    20.69 लाख रुपये

    19.57 लाख रुपये

    (-) 1.12 लाख रुपये

    एडवेंचर एक्स प्लस एटी

    21.04 लाख रुपये

    19.90 लाख रुपये

    (-) 1.14 लाख रुपये

    एडवेंचर एक्स डार्क एटी

    21.24 लाख रुपये

    20 लाख रुपये

    (-) 1.24 लाख रुपये

    एडवेंचर एक्स प्लस डार्क एटी

    21.59 लाख रुपये

    20.42 लाख रुपये

    (-) 1.17 लाख रुपये

    फियरलेस एक्स एटी

    24.09 लाख रुपये

    22.79 लाख रुपये

    (-) 1.30 लाख रुपये

    फियरलेस एक्स डार्क एटी

    24.64 लाख रुपये

    23.31 लाख रुपये

    (-) 1.33 लाख रुपये

    फियरलेस एक्स प्लस एटी

    25.94 लाख रुपये

    24.54 लाख रुपये

    (-) 1.40 लाख रुपये

    फियरलेस एक्स प्लस डार्क एटी

    26.49 लाख रुपये

    25.06 लाख रुपये

    (-) 1.43 लाख रुपये

    फियरलेस एक्स प्लस स्टील्थ एटी

    26.69 लाख रुपये

    25.25 लाख रुपये

    (-) 1.44 लाख रुपये

    • बेस मॉडल से ऊपर वाले प्योर एक्स मैनुअल वेरिएंट को छोड़कर, टाटा हैरियर के सभी वेरिएंट्स की कीमत 1 लाख रुपये से ज्यादा कम हुई है।

    • फियरलेस ऑटोमैटिक वेरिएंट पर 1.4 लाख रुपये से अधिक का लाभ मिल रहा है, जिसमें फियरलेस स्टील्थ ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 1.44 लाख रुपये की कटौती हुई है।

    • अब टाटा हैरियर की कीमत 14 लाख रुपये से 25.25 लाख रुपये के बीच है। अगर आप हैरियर गाड़ी को घर लाना चाहते हैं तो आपको हमारे फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में इसकी परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी मिलेगी।

    टाटा सफारी

    Tata Safari

    डीजल मैनुअल

    वेरिएंट

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)

    नई कीमत (नई जीएसटी दर)

    बचत

    स्मार्ट

    15.50 लाख रुपये

    14.66 लाख रुपये

    (-) 83,700 रुपये

    प्योर एक्स

    18.49 लाख रुपये

    17.49 लाख रुपये

    (-) 1 लाख रुपये

    प्योर एक्स डार्क

    19.04 लाख रुपये

    18.01 लाख रुपये

    (-) 1.03 लाख रुपये

    एडवेंचर एक्स प्लस

    19.99 लाख रुपये

    18.91 लाख रुपये

    (-) 1.08 लाख रुपये

    एडवेंचर एक्स प्लस डार्क

    20.54 लाख रुपये

    19.43 लाख रुपये

    (-) 1.11 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स

    23.09 लाख रुपये

    21.84 लाख रुपये

    (-) 1.25 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स डार्क

    23.64 लाख रुपये

    22.36 लाख रुपये

    (-) 1.28 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस

    25.09 लाख रुपये

    23.73 लाख रुपये

    (-) 1.36 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस 6-सीटर

    25.19 लाख रुपये

    23.83 लाख रुपये

    (-) 1.36 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस डार्क

    25.44 लाख रुपये

    24.07 लाख रुपये

    (-) 1.37 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस डार्क 6-सीटर

    25.54 लाख रुपये

    24.16 लाख रुपये

    (-) 1.38 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस स्टील्थ

    25.84 लाख रुपये

    24.44 लाख रुपये

    (-) 1.40 लाख रुपये

    डीजल ऑटोमैटिक

    वेरिएंट

    पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)

    नई कीमत (नई जीएसटी दर)

    बचत

    प्योर एक्स एटी

    19.99 लाख रुपये

    18.91 लाख रुपये

    (-) 1.08 लाख रुपये

    प्योर एक्स डार्क एटी

    20.64 लाख रुपये

    19.53 लाख रुपये

    (-) 1.11 लाख रुपये

    एडवेंचर एक्स प्लस एटी

    21.69 लाख रुपये

    20.52 लाख रुपये

    (-) 1.17 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स एटी

    24.84 लाख रुपये

    23.50

    (-) 1.34 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स डार्क एटी

    25.39 लाख रुपये

    24.02 लाख रुपये

    (-) 1.37 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस एटी

    26.59 लाख रुपये

    25.15 लाख रुपये

    (-) 1.44 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस 6-सीटर एटी

    26.69 लाख रुपये

    25.25 लाख रुपये

    (-) 1.44 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस डार्क एटी

    26.94 लाख रुपये

    25.48 लाख रुपये

    (-) 1.46 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस डार्क 6-सीटर एटी

    27.04 लाख रुपये

    25.56 लाख रुपये

    (-) 1.46 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस स्टील्थ एटी

    27.34 लाख रुपये

    25.86 लाख रुपये

    (-) 1.48 लाख रुपये

    अकंप्लिश्ड एक्स प्लस स्टील्थ 6-सीटर एटी

    27.44 लाख रुपये

    25.96 लाख रुपये

    (-) 1.48 लाख रुपये

    एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • टाटा सफारी के सभी वेरिएंट्स (बेस मॉडल स्मार्ट मैनुअल को छोड़कर) की कीमत में 1 लाख रुपये से ज्यादा की कटौती हुई है।

    • हैरियर स्टील्थ की तरह, सफारी स्टील्थ की कीमत सबसे ज्यादा 1.48 लाख रुपये कम हुई है।

    • अब टाटा सफारी कार की कीमत 14.66 लाख रुपये से 25.96 लाख रुपये के बीच है। सफारी के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस टाटा एसयूवी कार का रिव्यू पढ़े

    टाटा हैरियर और टाटा सफारी पर नया टैक्स स्लैब

    जीएसटी दर में बदलाव से पहले टाटा हैरियर और टाटा सफारी दोनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा अतिरिक्त 22 प्रतिशत सेस लगता था, जिससे कुछ टैक्स 50 प्रतिशत था। नई जीएसटी स्कीम के बाद अब दोनों टाटा एसयूवी कार पर टैक्स 40 प्रतिशत है और सेस पूरी तरह से हटा दिया गया है।

    व्हीकल टाइप

    पुराना जीएसटी स्लैब (सेस सहित)

    नई जीएसटी दर

    बचत

    एसयूवी (4 मीटर से लंबी और 1500सीसी इंजन क्षमता से अधिक)

    50% तक (28% जीएसटी + 22% तक सेस)

    40%

    10%

    नई कीमत कब से लागू होगी?

    Tata Harrier Side

    नई जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हो चुकी हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए यह कार घर लाने का सही समय है, क्योंकि इस समय कंपनियां कम जीएसटी दर के साथ स्पेशल बेनेफिट भी दे रही हैं।

    कंपेरिजन

    Tata Safari Side

    टाटा हैरियर का मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 700 के 5 सीटर वेरिएंट से है, वहीं टाटा सफारी की टक्कर हुंडई अल्कजार, एमजी हेक्टर, और एक्सयूवी700 के 6/7 सीटर वेरिएंट्स से है। अगर आप छोटी एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं, तो आप वेरिएंट अनुसार टाटा नेक्सन की कीमत में कटौती पर नजर डाल सकते हैं।

