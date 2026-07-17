वोल्वो ईएक्स90 इलेक्ट्रिक कार 18 अगस्त को लॉन्च होगी, जानिए क्या मिलेगा खास

Published On जुलाई 17, 2026 16:45 ist

last updated on Jul 17, 2026 16:45 IST

published on Jul 17, 2026 16:45 IST

वोल्वो इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी ईएक्स90 के भारत में लॉन्च की पुष्टि कर दी है। इसे 18 अगस्त 2026 को लॉन्च किया जाएगा और यह कार कंपनी की आइकॉनिक एक्ससी90 का इलेक्ट्रिक वर्जन है, जो लग्जरी ईवी सेगमेंट में मर्सिडीज-बेंज ईक्यूएस एसयूवी जैसी गाड़ी को टक्कर देगी। ईएक्स90 एक बड़ी 7-सीटर लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जो वोल्वो की जानी-मानी सेफ्टी के साथ प्रीमियम केबिन, पावरफुल परफॉर्मेंस और लंबी रेंज का वादा करती है।

डिजाइन

वोल्वो ईएक्स90 के आगे के डिजाइन में पारंपरिक एसयूवी से हटकर एक मॉडर्न और सिंपल अप्रोच अपनाई गई है। इसमें पारंपरिक ग्रिल की जगह एक ब्लैंक्ड-ऑफ, बॉडी-कलर पैनल दिया गया है, जिसके बीच में वोल्वो का लोगो लगा है। इसकी सबसे खास बात पिक्सल-स्टाइल एलईडी डीआरएल है, जो ऑन होने तक मुख्य हेडलाइट्स को छुपाकर रखती है। एयरफ्लो के लिए मुख्य ग्रिल को बंपर के निचले हिस्से में पोजिशन किया गया है, जिसके दोनों तरफ वर्टिकली स्टैक्ड एलईडी फॉगलैंप्स लगे हैं। यह डिजाइन न सिर्फ इसे एक फ्यूचरिस्टिक लुक देता है, बल्कि एयरोडायनामिक्स को भी बेहतर बनाता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज के लिए जरूरी है।

साइड से देखने पर, ईएक्स90 का डिजाइन बेहद एलिगेंट और साफ-सुथरा लगता है। इसका लंबा व्हीलबेस न सिर्फ केबिन के अंदर ज्यादा स्पेस सुनिश्चित करता है, बल्कि इसे एक दमदार रोड प्रजेंस भी देता है। कार में फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जो इसके स्मूथ और एयरोडायनामिक डिजाइन को और बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा, इसमें ऑप्शनल 22-इंच 5-स्पोक एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

ईएक्स90 का पीछे का डिजाइन भी आगे की तरह ही काफी आकर्षक है। इसमें स्प्लिट सी-शेप्ड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं, जो बूटलिड तक फैले हुए हैं और इसे एक चौड़ा और मस्कुलर लुक देते हैं। एक और यूनिक डिजाइन एलिमेंट रियर विंडशील्ड के चारों ओर दिए गए सेगमेंटेड एलईडी लैंप्स हैं, जो रात में इसे खास पहचान देते हैं। बंपर का डिजाइन भी काफी चौड़ा है, जिसमें इंटीग्रेटेड रियर फॉगलैंप्स दिए गए हैं।

केबिन

अंदर कदम रखते ही आपको वोल्वो का साफ-सुथरा और क्लासिक केबिन देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड के बीच में एक बड़ा पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जिससे कार के ज्यादातर फंक्शन कंट्रोल होते हैं। ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक स्लीक डिजिटल डिस्प्ले दी गई है जो जरूरी जानकारी दिखाती है। डैशबोर्ड पर एसी वेंट्स से लेकर स्टीयरिंग व्हील के पीछे तक एक क्रोम इंसर्ट है, जो केबिन को प्रीमियम फील देता है। इसमें थ्री-स्पोक लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। सीटें काफी आरामदायक और सपोर्टिव हैं, जिन्हें लंबी यात्राओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। आगे और पीछे दोनों पंक्तियों में हीटेड सीट मिलती हैं।

फीचर और सेफ्टी

इसमें 14.5-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलता है, जो वायरलेस एपल कारप्ले और बिल्ट-इन गूगल मैप्स नेविगेशन के साथ आता है। अन्य फीचर में 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर, एक फिक्स्ड पैनोरमिक सनरूफ, 8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड्स-अप डिस्प्ले और एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हैं। म्यूजिक के शौकीनों के लिए, इसमें 25-स्पीकर बॉवर्स एंड विल्किंस साउंड सिस्टम दिया गया है।

सेफ्टी वोल्वो कार की पहचान रही है, और ईएक्स90 भी इससे अलग नहीं है। इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिया गया है, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और फ्रंट-रियर कोलिजन वॉर्निंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। पैसेंजर सेफ्टी के लिए 9 एयरबैग, दूसरी और तीसरी पंक्ति में आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, व्हिपलैश प्रोटेक्शन और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) भी दिया गया है।

बैटरी और परफॉर्मेंस

ग्लोबल मार्केट में, वोल्वो ईएक्स90 को दो बैटरी पैक और तीन पावर ट्यून्स के साथ पेश किया गया है। भारत में कौन सा ऑप्शन आएगा, यह अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ग्लोबल स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

बैटरी पैक 92 केडब्ल्यूएच 106 केडब्ल्यूएच 106 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 2 2 पावर 338 पीएस 462 पीएस 689 पीएस टॉर्क 480 एनएम 670 एनएम 870 एनएम दावा की गई रेंज (WLTP) 565 किलोमीटर 617 किलोमीटर 606 किलोमीटर ड्राइवट्रेन रियर-व्हील ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

ये आंकड़े दिखाते हैं कि ईएक्स90 परफॉर्मेंस और रेंज दोनों में काफी बेहतर है। 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज के साथ, यह लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाती है।

लॉन्च, कीमत और मुकाबला

वोल्वो ईएक्स90 को भारत में 18 अगस्त 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.2 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। लॉन्च के बाद, यह लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में मर्सिडीज-बेंज ईक्यूएस एसयूवी, आगामी बीएमडब्ल्यू आईएक्स5 और किआ ईवी9 को टक्कर देगी।