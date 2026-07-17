सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    वोल्वो ईएक्स90 इलेक्ट्रिक कार 18 अगस्त को लॉन्च होगी, जानिए क्या मिलेगा खास

    सबसे सुरक्षित एसयूवी कार का खिताब रखने वाली वोल्वो ईएक्स90 में कुछ अनोखी खूबियां भी हैं, जैसे कि शानदार दिखने वाले हेडलैंप!

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 17, 2026 16:45 ist
    info icon
    published onJul 17, 2026 16:45 IST
    last updated onJul 17, 2026 16:45 IST
    25 Views
    • Write a कमेंट

    Volvo EX90 Launch Confirmed

    वोल्वो इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी ईएक्स90 के भारत में लॉन्च की पुष्टि कर दी है। इसे 18 अगस्त 2026 को लॉन्च किया जाएगा और यह कार कंपनी की आइकॉनिक एक्ससी90 का इलेक्ट्रिक वर्जन है, जो लग्जरी ईवी सेगमेंट में मर्सिडीज-बेंज ईक्यूएस एसयूवी जैसी गाड़ी को टक्कर देगी। ईएक्स90 एक बड़ी 7-सीटर लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जो वोल्वो की जानी-मानी सेफ्टी के साथ प्रीमियम केबिन, पावरफुल परफॉर्मेंस और लंबी रेंज का वादा करती है।

    डिजाइन

    Volvo EX90 Front

    वोल्वो ईएक्स90 के आगे के डिजाइन में पारंपरिक एसयूवी से हटकर एक मॉडर्न और सिंपल अप्रोच अपनाई गई है। इसमें पारंपरिक ग्रिल की जगह एक ब्लैंक्ड-ऑफ, बॉडी-कलर पैनल दिया गया है, जिसके बीच में वोल्वो का लोगो लगा है। इसकी सबसे खास बात पिक्सल-स्टाइल एलईडी डीआरएल है, जो ऑन होने तक मुख्य हेडलाइट्स को छुपाकर रखती है। एयरफ्लो के लिए मुख्य ग्रिल को बंपर के निचले हिस्से में पोजिशन किया गया है, जिसके दोनों तरफ वर्टिकली स्टैक्ड एलईडी फॉगलैंप्स लगे हैं। यह डिजाइन न सिर्फ इसे एक फ्यूचरिस्टिक लुक देता है, बल्कि एयरोडायनामिक्स को भी बेहतर बनाता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज के लिए जरूरी है।

    Volvo EX90 Side

    साइड से देखने पर, ईएक्स90 का डिजाइन बेहद एलिगेंट और साफ-सुथरा लगता है। इसका लंबा व्हीलबेस न सिर्फ केबिन के अंदर ज्यादा स्पेस सुनिश्चित करता है, बल्कि इसे एक दमदार रोड प्रजेंस भी देता है। कार में फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जो इसके स्मूथ और एयरोडायनामिक डिजाइन को और बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा, इसमें ऑप्शनल 22-इंच 5-स्पोक एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

    Volvo EX90 Rear

    ईएक्स90 का पीछे का डिजाइन भी आगे की तरह ही काफी आकर्षक है। इसमें स्प्लिट सी-शेप्ड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं, जो बूटलिड तक फैले हुए हैं और इसे एक चौड़ा और मस्कुलर लुक देते हैं। एक और यूनिक डिजाइन एलिमेंट रियर विंडशील्ड के चारों ओर दिए गए सेगमेंटेड एलईडी लैंप्स हैं, जो रात में इसे खास पहचान देते हैं। बंपर का डिजाइन भी काफी चौड़ा है, जिसमें इंटीग्रेटेड रियर फॉगलैंप्स दिए गए हैं।

    केबिन

    Volvo EX90 Interior

    अंदर कदम रखते ही आपको वोल्वो का साफ-सुथरा और क्लासिक केबिन देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड के बीच में एक बड़ा पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जिससे कार के ज्यादातर फंक्शन कंट्रोल होते हैं। ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक स्लीक डिजिटल डिस्प्ले दी गई है जो जरूरी जानकारी दिखाती है। डैशबोर्ड पर एसी वेंट्स से लेकर स्टीयरिंग व्हील के पीछे तक एक क्रोम इंसर्ट है, जो केबिन को प्रीमियम फील देता है। इसमें थ्री-स्पोक लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। सीटें काफी आरामदायक और सपोर्टिव हैं, जिन्हें लंबी यात्राओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। आगे और पीछे दोनों पंक्तियों में हीटेड सीट मिलती हैं।

    Volvo EX90 Front Seats

    फीचर और सेफ्टी

    इसमें 14.5-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलता है, जो वायरलेस एपल कारप्ले और बिल्ट-इन गूगल मैप्स नेविगेशन के साथ आता है। अन्य फीचर में 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर, एक फिक्स्ड पैनोरमिक सनरूफ, 8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड्स-अप डिस्प्ले और एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हैं। म्यूजिक के शौकीनों के लिए, इसमें 25-स्पीकर बॉवर्स एंड विल्किंस साउंड सिस्टम दिया गया है।

    Volvo EX90 Infotainment System

    सेफ्टी वोल्वो कार की पहचान रही है, और ईएक्स90 भी इससे अलग नहीं है। इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिया गया है, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और फ्रंट-रियर कोलिजन वॉर्निंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। पैसेंजर सेफ्टी के लिए 9 एयरबैग, दूसरी और तीसरी पंक्ति में आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, व्हिपलैश प्रोटेक्शन और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) भी दिया गया है।

    Volvo EX90 360-degree camera

    बैटरी और परफॉर्मेंस

    ग्लोबल मार्केट में, वोल्वो ईएक्स90 को दो बैटरी पैक और तीन पावर ट्यून्स के साथ पेश किया गया है। भारत में कौन सा ऑप्शन आएगा, यह अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ग्लोबल स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    बैटरी पैक

    92 केडब्ल्यूएच

    106 केडब्ल्यूएच

    106 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    2

    2

    पावर

    338 पीएस

    462 पीएस

    689 पीएस

    टॉर्क

    480 एनएम

    670 एनएम

    870 एनएम

    दावा की गई रेंज (WLTP)

    565 किलोमीटर

    617 किलोमीटर

    606 किलोमीटर

    ड्राइवट्रेन

    रियर-व्हील ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    ये आंकड़े दिखाते हैं कि ईएक्स90 परफॉर्मेंस और रेंज दोनों में काफी बेहतर है। 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज के साथ, यह लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाती है।

    Volvo EX90 Charge Port

    लॉन्च, कीमत और मुकाबला

    वोल्वो ईएक्स90 को भारत में 18 अगस्त 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.2 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। लॉन्च के बाद, यह लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में मर्सिडीज-बेंज ईक्यूएस एसयूवी, आगामी बीएमडब्ल्यू आईएक्स5 और किआ ईवी9 को टक्कर देगी।

    was this article helpful ?

    सोनू
    सोनू

    वोल्वो ईएक्स90 पर अपना कमेंट लिखें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    वोल्वो ईएक्स90 इलेक्ट्रिक कार 18 अगस्त को लॉन्च होगी, जानिए क्या मिलेगा खास
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है