फोक्सवैगन टाइगन ऑन रोड प्राइस एनालिसिस: एसयूवी कार को घर लाने में कितने रुपये खर्च होंगे? देखिए पूरा लेखा जोखा

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प्रकाशित: मई 08, 2026 04:51 pm । सोनू

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फोक्सवैगन ने हाल ही में टाइगन को एक छोटा फेसलिफ्ट अपडेट दिया है, इसे नए फीचर, अपडेट स्टाइल और नए ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ बेहतर बनाया गया है। इन सभी बदलाव से इसकी कीमत भी बढ़ी है और अब एसयूवी कार की प्राइस 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। अगर आप इसे घर लाने की सोच रहे हैं तो इसकी ऑन रोड प्राइस पर विचार करना जरूरी है। यहां हमने भारत के टॉप 5 शहर में इसकी ऑन रोड कीमत की लिस्ट बनाई है:

ऑन रोड प्राइस की गणना कैसे होती है?

जब आप कार खरीदते हैं तो एक्स-शोरूम प्राइस में केवल गाड़ी की प्राइस शामिल होती है। हालांकि, इसे घर लाने से पहले आपको कुछ टैक्स और शुल्क भी देने होते हैं जो इस प्रकार हैं:

इंश्योरेंस प्रीमियम

रोड टैक्स (रजिस्ट्रेशन वाले राज्य के अनुसार अलग-अलग)

रजिस्ट्रेशन शुल्क

फास्टैग चार्ज

10 लाख रुपये एक्स-शोरूम से ज्यादा कीमत वाली कार के लिए टीसीएस

एसेसरीज (ऑप्शनल)

ध्यान दें: फोक्सवैगन टाइगन के सभी वेरिएंट्स की कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से अधिक है और इसलिए इस पर 1 प्रतिशत टीसीएस लगता है।

नोट: इंश्योरेंस प्रीमियम कई चीजों पर निर्भर करता है। हमारा सुझाव है कि आप नजदीकी डीलरशिप और इंश्योरेंस प्रोवाइडर से बात करें और बेहतर डील के लिए मोलभाव करें।

फोक्सवैगन टाइगन ऑन रोड प्राइस: दिल्ली

शुल्क फोक्सवैगन टाइगन कंफर्टलाइन एमटी (बेस) फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस स्पोर्ट डीएसजी (टॉप) एक्स-शोरूम Rs 11 लाख रुपये Rs 19.30 लाख रुपये एक्स-शोरूम का 1 प्रतिशत टीसीएस Rs 10,999 रुपये Rs 19,299 रुपये बीमा Rs 39,470 रुपये Rs 62,940 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन चार्ज Rs 1,16,620 रुपये Rs 1,99,620 रुपये फास्टैग Rs 500 रुपये Rs 500 रुपये ऑन रोड प्राइस Rs 12,67,489 रुपये Rs 22,12,259 रुपये

देश की राजधानी दिल्ली में टाइगन की ऑन रोड प्राइस 12.67 लाख रुपये से 22.12 लाख रुपये के बीच है।

यहां दिल्ली में टाइगन के सभी वेरिएंट्स की ऑन रोड प्राइस देखें।

फोक्सवैगन टाइगन ऑन रोड प्राइस: मुंबई

शुल्क फोक्सवैगन टाइगन कंफर्टलाइन एमटी (बेस) फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस स्पोर्ट डीएसजी (टॉप) एक्स-शोरूम Rs 11 लाख रुपये Rs 19.30 लाख रुपये एक्स-शोरूम का 1 प्रतिशत टीसीएस Rs 10,999 रुपये Rs 19,299 रुपये बीमा Rs 53,781 रुपये Rs 95,392 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन चार्ज Rs 1,45,998 रुपये Rs 2,47,590 रुपये फास्टैग Rs 650 रुपये Rs 650 रुपये ऑन रोड प्राइस Rs 13,11,418 रुपये Rs 22,92,921 रुपये

मुंबई में नई टाइगन खरीदने पर इसकी ऑन रोड प्राइस 13.11 लाख रुपये से 22.92 लाख रुपये के बीच होगी।

यहां मुंबई में टाइगन के सभी वेरिएंट की ऑन रोड कीमत देखें।

फोक्सवैगन टाइगन ऑन रोड प्राइस: बेंगलुरु

शुल्क फोक्सवैगन टाइगन कंफर्टलाइन एमटी (बेस) फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस स्पोर्ट डीएसजी (टॉप) एक्स-शोरूम Rs 11 लाख रुपये Rs 19.30 लाख रुपये एक्स-शोरूम का 1 प्रतिशत टीसीएस Rs 10,999 रुपये Rs 19,299 रुपये बीमा Rs 50,448 रुपये Rs 85,897 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन चार्ज Rs 2,15,480 रुपये Rs 3,62,079 रुपये फास्टैग Rs 600 रुपये Rs 600 रुपये ऑन रोड प्राइस Rs 13,77,418 रुपये Rs 23,97,865 रुपये

बेंगलुरु में टाइगन की ऑन रोड कीमत 13.77 लाख रुपये से 23.98 लाख रुपये के बीच होगी।

यहां बेंगलुरु में टाइगन के सभी वेरिएंट्स की ऑन रोड प्राइस देखें।

फोक्सवैगन टाइगन ऑन रोड प्राइस: चेन्नई

शुल्क फोक्सवैगन टाइगन कंफर्टलाइन एमटी (बेस) फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस स्पोर्ट डीएसजी (टॉप) एक्स-शोरूम Rs 11 लाख रुपये Rs 19.30 लाख रुपये एक्स-शोरूम का 1 प्रतिशत टीसीएस Rs 10,999 रुपये Rs 19,299 रुपये बीमा Rs 48,975 रुपये Rs 86,305 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन चार्ज Rs 2,05,632 रुपये Rs 3,55,032 रुपये फास्टैग Rs 600 रुपये Rs 600 रुपये ऑन रोड प्राइस Rs 13,66,196 रुपये Rs 23,91,226 रुपये

अगर आप चेन्नई में फोक्सवैगन एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो इसकी ऑन रोड प्राइस 13.66 लाख रुपये से 23.91 लाख रुपये के बीच होगी।

यहां चेन्नई में फोक्सवैगन टाइगन के सभी वेरिएंट्स की ऑन रोड रेट देखें।

फोक्सवैगन टाइगन ऑन रोड प्राइस: कोलकाता

शुल्क फोक्सवैगन टाइगन कंफर्टलाइन एमटी (बेस) फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस स्पोर्ट डीएसजी (टॉप) एक्स-शोरूम Rs 11 लाख रुपये Rs 19.30 लाख रुपये एक्स-शोरूम का 1 प्रतिशत टीसीएस Rs 10,999 रुपये Rs 19,299 रुपये बीमा Rs 61,855 रुपये Rs 1,01,400 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन चार्ज Rs 1,14,680 रुपये Rs 1,97,680 रुपये फास्टैग Rs 500 रुपये Rs 500 रुपये ऑन रोड प्राइस Rs 12,88,015 रुपये Rs 22,48,869 रुपये

कोलकाता में नई टाइगन की ऑन-रोड कीमत 12.88 लाख रुपये से 22.49 लाख रुपये के बीच है। ध्यान दें कि पश्चिम बंगाल में 15 साल के बजाय 5 साल के लिए रोड टैक्स भुगतान करने का विकल्प भी है, जिससे एसयूवी कार ज्यादा सस्ती हो सकती है।

यहां कोलकाता में टाइगन के सभी वेरिएंट्स की ऑन रोड प्राइस देखें।

नोट: ऊपर बताई गई ऑन रोड प्राइस केवल आपकी जानकारी के लिए है, और इंश्योरेंस प्रीमियम, स्थानीय नगरपालिका कर, एसेसरीज और डिस्काउंट जैसी चीजें अलग-अलग हो सकती हैं। हमारा सुझाव है कि आप अपने शहर में सही ऑन रोड कीमत अपने नजदीकी फोक्सवैगन डीलरशिप से पता करें।

फोक्सवैगन टाइगन ओवरव्यू

इस अपडेट के तहत, टाइगन के डिजाइन में काफी बदलाव किए गए हैं। नए हाइलाइट में नए लुक के साथ स्वेप्ट-बैक हेडलैंप्स, कनेक्टेड एलईडी लाइट बार के साथ एक पतली ग्रिल, एक चमकीला लोगो, नई डिजाइन के ड्यूल-टोन 17-इंच अलॉय व्हील, और नई कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स शामिल हैं।

नई टाइगन गाड़ी के केबिन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें एक बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नई ग्रे और ब्लैक केबिन थीम और एक पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है, जो केबिन को ज्यादा हवादार बनाता है।

2026 फोक्सवैगन टाइगन की फीचर लिस्ट की बात करें तो इसमें एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एआई असिस्टेंट, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, आगे वेंटिलेटेड और 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, और एक एयर प्यूरीफायर दिया गया है। यहां फोक्सवैगन टाइगन के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें।

इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), रियर व्यू कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

टाइगन में दो टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है, जिसमें छोटे इंजन के साथ एक मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है। यहां इसके स्पेसिफिकेशन देखिए:

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी 7-स्पीड डीसीटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर)

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

फोक्सवैगन टाइगन: कंपेरिजन

टाइगन का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट और सिट्रोएन एयरक्रॉस जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।