क्या आपको Mahindra Scorpio Getaway Pickup याद है? आइए, इसके बारे में जानते हैं

Mahindra Scorpio भारत के कार बाजार में सबसे प्रतिष्ठित नामों में से एक है, जो दो दशकों से भी ज़्यादा समय से बाज़ार में अपनी पकड़ बनाए हुए है। ब्रांड की 'कार' बनाने की पहली कोशिश, जो सिर्फ़ काम की चीज़ बनाने से कहीं आगे की सोच थी, एक बड़ा और साहसी कदम था, और समय के साथ इसके कई रूप सामने आए हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को Scorpio Getaway के बारे में पता है, वह पिकअप ट्रक जिसने कई शौकीनों के गैराज में जगह बनाई और जो सही मायनों में अपने समय से आगे था। हालांकि इसे कभी बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन इस पिकअप की विरासत अब जल्द ही लॉन्च होने वाले Scorpio N बेस्ड पिकअप की नींव रखती है। आइए यादों की गलियों में चलते हैं और Getaway पर एक नज़र डालते हैं।

परपजफुल डिज़ाइन

आज के BE 6 या XEV 9e जैसे फ्यूचरिस्टिक Mahindra डिज़ाइनों के विपरीत Scorpio Getaway का लुक बेहद सरल और उद्देश्यपूर्ण था। इसमें अपने समय की Scorpio वाले बॉक्सी और कुछ बेसिक प्रोपोर्शन थे। आगे से वही जाना-पहचाना चेहरा था - चंकी बंपर, बड़े आयताकार हेडलैंप्स, और वह हमेशा से प्रतिष्ठित रहा हुड स्कूप। इसमें कोई फैंसी एलिमेंट्स नहीं थे, न कोई LED लाइट बार, न शार्प कट्स या क्रीज़, और न ही कनेक्टेड टेललैंप सेटअप। बस सीधी-सादी, क्लासिक लाइनें थीं, जो उस दौर की गाड़ियों की एक अलग ही पहचान थीं। इसका डिज़ाइन यह नहीं कहता था कि "मुझे देखो", बल्कि यह आत्मविश्वास से अपनी उपयोगिता और मजबूती को दर्शाता था। यह एक ऐसा डिज़ाइन था जो फंक्शन को फॉर्म से ऊपर रखता था, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। यह उन लोगों के लिए बनी था जिन्हें एक भरोसेमंद वर्कहॉर्स की ज़रूरत थी जो थोड़ा स्टाइल भी पेश करे, और Getaway ने इस भूमिका को बखूबी निभाया।

एक ब्लैंक कैनवस

ज़्यादातर कारें बिक्री के आंकड़ों के पीछे भागती हैं, लेकिन Scorpio Getaway का लक्ष्य कुछ और था। यह उन शौकीन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी जो अपनी मशीनों को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज़ और मॉडिफाई करना पसंद करते हैं। इसका सीधा-सादा स्वभाव, Scorpio के साथ पार्ट्स की साझेदारी, और बेसिक अंडरपिनिंग्स ने इसे देश भर के एडवेंचर पसंद करने वालों का पसंदीदा बना दिया। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कैनवस थी जिस पर मालिक अपनी कल्पना को उतार सकते थे। इसी वजह से इसने गुल पनाग और बाइचुंग भूटिया जैसी मशहूर हस्तियों के गैराज में भी अपनी जगह बनाई। अगर आप आफ्टरमार्केट पार्ट्स के शौकीन नहीं थे, तो Mahindra ने खुद एक बड़ा इन-हाउस कस्टमाइज़ेशन प्रोग्राम भी पेश किया था। इसमें बॉडी किट्स, कार्गो बेड को ढकने के लिए टोनो कवर्स, अतिरिक्त लाइट्स और बहुत कुछ शामिल था, जिससे मालिक अपनी Getaway को फैक्ट्री से ही अपनी ज़रूरतों के मुताबिक तैयार करवा सकते थे।

ग्लोबली अपनी छाप छोड़ी

भारत में अपेक्षाकृत एक सीमित वर्ग तक पहुंचने का मतलब यह नहीं था कि Getaway अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय नहीं थी। वास्तव में, यह भारत से ज़्यादा विदेशों में सफल रही। जबकि हमें कभी भी तीसरी पीढ़ी की Scorpio (जो अब Scorpio Classic के रूप में बिकती है) का पिकअप संस्करण नहीं मिला, वहीं साउथ अफ़्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे बाज़ारों में यह पिकअप गाड़ियों के खरीदारों के बीच आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। Getaway ने वास्तव में विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ी, और यह आज भी उन बाज़ारों में Mahindra के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है।

ज़रूरत पड़ने पर पावरफुल

Scorpio Getaway को पावर देने के लिए एक सिंगल, पुराने जमाने का 2.6-लीटर डीज़ल इंजन दिया गया था, जिसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया था। साथ ही इसमें 4x4 सिस्टम का विकल्प भी था। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 2.6-लीटर सीआरडीई डीजल पावर 115 पीएस टॉर्क 278 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

यह इंजन बहुत फैंसी या बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन यह भरोसेमंद था। यही इंजन Mahindra की दूसरी गाड़ियों जैसे Bolero में भी इस्तेमाल होता था, जिसका मतलब था कि यह किसी भी तरह के रफ उपयोग झेल सकता था, और इसमें इतना टॉर्क था कि यह मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से निकल सके।

एक आइकॉनिक रीबर्थ

अगर आप पहले से ही अपने लिए एक पुरानी Scorpio Getaway ढूंढ रहे हैं, तो रुकिए। Mahindra इस महीने के अंत में आने वाले Scorpio N बेस्ड पिकअप के साथ Getaway की विरासत को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इसमें बड़े टचस्क्रीन, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, कई तरह के गैजेट्स और दमदार इंजन जैसी सभी लग्ज़री सुविधाएं होंगी, ताकि आपको ऐसा न लगे कि किसी चीज़ से समझौता करना पड़ रहा है। पिकअप के शौकीनों, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीकेंड बहुत रोमांचक हो सकता है।

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