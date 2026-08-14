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    स्वतंत्रता दिवस पर महिंद्रा के लॉन्च की कहानी: जानिए इस दिन हमें कौन कौनसे प्रोडक्ट मिले

    स्वतंत्रता दिवस अक्सर महिंद्रा के लिए लकी चार्म साबित हुआ है!

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 14, 2026 11:28 ist
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    published onAug 14, 2026 11:28 IST
    last updated onAug 14, 2026 11:28 IST
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    Mahindra Independence Day Launches

    Mahindra हर साल स्वतंत्रता दिवस पर किसी न किसी नई पेशकश के साथ सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है। अब यह कंपनी की सालाना परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आइए पिछले कुछ स्वतंत्रता दिवसों पर Mahindra द्वारा दिए गए बड़े सरप्राइज पर एक नजर डालते हैं!

    2016 में TUV 300 Independence Edition

    भारत के 70वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर Mahindra ने TUV 300 (जो अब Bolero Neo है) के लिए एक स्पेशल एडिशन पेश करके इस अवसर का जश्न मनाया। यह स्पेशल एडिशन एक खास 'ब्रॉन्ज ग्रीन' शेड में आया था, जो भारतीय सेना के रक्षा वाहनों के रंग से प्रेरित था। इस विशेष रंग के साथ SUV का लुक और भी दमदार और देशभक्ति से भरपूर लग रहा था। यह सिर्फ एक कॉस्मेटिक अपडेट नहीं था, बल्कि देश के प्रति Mahindra की प्रतिबद्धता और आजादी की भावना का सम्मान करने का एक तरीका था। TUV 300 उस समय अपनी मजबूत बॉडी-ऑन-फ्रेम चेसिस और रग्ड अपील के लिए जानी जाती थी, और यह स्पेशल एडिशन उसके इस कैरेक्टर को और भी मजबूत करता था। इस लॉन्च ने Mahindra की उस परंपरा की शुरुआत की, जहां ब्रांड राष्ट्रीय महत्व के दिनों में कुछ खास पेश करता है, जो ग्राहकों को भावनात्मक रूप से भी जोड़ता है।

    TUV 300

    2020 में Mahindra Thar

    74वें स्वतंत्रता दिवस पर Mahindra ने सेकंड-जनरेशन Thar को पेश किया। पहली पीढ़ी की Thar एक बेहतरीन ऑफ-रोडर तो थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी थीं। वह राइड में काफी बाउंसी महसूस होती थी, सेफ्टी फीचर्स की कमी थी, और कुल मिलाकर एक प्रैक्टिकल रोजमर्रा की SUV से ज्यादा एक शौकिया ऑफ-रोडर थी। लेकिन सेकंड-जनरेशन Thar के साथ Mahindra ने सब कुछ बदल दिया। यह एक ज्यादा वर्सेटाइल और आरामदायक लाइफस्टाइल SUV के रूप में विकसित हुई, जिसने Mahindra की उस कोर फोर-व्हील ड्राइव क्षमता को भी बनाए रखा जिसके लिए Thar जानी जाती है। इसका डिजाइन मॉडर्न था, केबिन पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम था और इसमें कई मॉडर्न फीचर्स भी दिए गए थे। इसे बाजार में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और यह ऑफ-रोड के शौकीनों से लेकर लंबी दूरी की यात्रा करने वालों तक, विभिन्न प्रकार के खरीदारों के बीच लोकप्रिय हो गई। इसे कुल 10 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया था। इसमें 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन के विकल्प थे, और दोनों ही इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध थे।

    2020 Mahindra Thar

    2021 में Mahindra XUV 700

    Thar के सफल लॉन्च के बाद Mahindra ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास बड़े खुलासों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। अगले ही साल 2021 में XUV 700 को पेश किया गया। Mahindra ने 76वें स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले इस SUV को वैश्विक स्तर पर पेश किया। यह सिर्फ XUV 500 का रिप्लेसमेंट नहीं थी, बल्कि अपने आप में भी खास थी। Mahindra ने इसे एक ग्लोबल पहचान दी, जो इसके डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फीचर्स में साफ झलकती थी। इसके मॉडर्न डिजाइन, बेहतरीन आराम, एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रीमियम फीचर्स और ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) के इंटीग्रेशन ने इस SUV को अपने सेगमेंट में एक प्रीमियम दावेदार बना दिया। XUV 700 पूरे परिवार के लिए उपयुक्त थी, और इसका प्रीमियम केबिन फील और शानदार राइड क्वालिटी इसे खास बनाती थी। इस साल की शुरुआत में, Mahindra ने इस प्रीमियम SUV को डिजाइन में बदलाव और अतिरिक्त फीचर्स के साथ अपडेट किया और इसका नाम बदलकर XUV 7XO कर दिया।

    XUV 700

    2022 में INGLO प्लेटफॉर्म और Born Electric कॉन्सेप्ट्स

    76वें स्वतंत्रता दिवस पर Mahindra ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की दुनिया में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए INGLO प्लेटफॉर्म को पेश किया। यह प्लेटफॉर्म Mahindra के भविष्य के इलेक्ट्रिक वाहनों की नींव है। INGLO प्लेटफॉर्म में 60 kWh या 80 kWh क्षमता वाले बैटरी पैक को रखने की क्षमता है, जो इसे अलग-अलग रेंज और परफॉर्मेंस वाली गाड़ियां बनाने के लिए फ्लेक्सिबल बनाता है। इस प्लेटफॉर्म के शोकेस के साथ Mahindra ने इस पर बेस्ड पांच SUV कॉन्सेप्ट्स: BE.07, BE.05, BE.09, XUV.e9, और XUV.e8 को भी सूचीबद्ध किया। इस घोषणा ने Mahindra के 'बॉर्न-इलेक्ट्रिक' मोबिलिटी भविष्य के लिए संभावनाओं का एक बड़ा स्पेक्ट्रम खोल दिया। ये कॉन्सेप्ट्स आखिरकार प्रोडक्शन वाहनों में तब्दील हुए जिनमें XEV 9S, XEV 9E, और BE 6 शामिल है।

    INGLO Platform

    2023 में Global Pik Up और Vision Thar.e

    77वें स्वतंत्रता दिवस पर Mahindra ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अपने एक बड़े इवेंट में Global Pik Up ट्रक कॉन्सेप्ट और Thar.e कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाया। इस इवेंट ने वैश्विक बाजारों के लिए ब्रांड के तेज विकास को साबित किया और पेश किए गए कॉन्सेप्ट्स के साथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स स्थापित करके एक नया रास्ता खोला। Global Pik Up में Scorpio N जैसे ही डिजाइन एलिमेंट्स थे, लेकिन इसे ज्यादा रग्डनेस और एडवेंचर को बढ़ावा देने वाले कैरेक्टर के साथ पेश किया गया। हालांकि, Mahindra के पास पहले से ही एक बहुत लोकप्रिय पिकअप ट्रक मॉडल Scorpio Getaway था, और मौजूदा Scorpio Classic का भी एक पिकअप ट्रक वर्जन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाता है। दूसरी ओर, Vision Thar.e ने सबका ध्यान खींचा। इसमें 5-डोर लेआउट था और एक बंद ग्रिल डिजाइन था, जिस पर Thar.e का इल्यूमिनेटेड लोगो उभरा हुआ था। Thar.e एक कस्टमाइज्ड INGLO P1 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो इस इलेक्ट्रिक SUV को इसके ICE (इंटरनल कंबशन इंजन) मॉडल की तुलना में बढ़े हुए व्हीलबेस का फायदा देगा, जिससे केबिन में ज्यादा स्पेस मिलने की उम्मीद है।

    Thar.e

    2024 में Mahindra Thar Roxx

    78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर Mahindra ने Thar Roxx का अनावरण किया, जो कि Thar का 5-डोर अवतार है। इस SUV में 3-डोर Thar जैसी ही बेहतरीन ऑफ-रोड क्षमताएं थीं, लेकिन इसे एक ज्यादा प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन के साथ पेश किया गया था। इस बदलाव ने इसे एक बड़ी ऑडियंस के लिए उपयुक्त बना दिया, खासकर उन परिवारों के लिए जो एक एडवेंचरस लेकिन प्रैक्टिकल गाड़ी चाहते थे। Thar Roxx में फीचर्स की एक लंबी लिस्ट थी, जिसमें दो 10.25-इंच की डिस्प्ले स्क्रीन (एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए और एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर), वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, एक पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक वायरलेस चार्जर, और कीलेस एंट्री के साथ पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप फंक्शन शामिल थे। Thar Roxx को भारतीय बाजार में शानदार प्रतिक्रिया मिली, क्योंकि इसने Thar की लाइफस्टाइल अपील और रग्डनेस को एक फैमिली SUV की व्यावहारिकता के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा।

    Thar Roxx

    2025 में NU_IQ कॉन्सेप्ट्स

    79वें स्वतंत्रता दिवस पर Mahindra ने नया मोनोकॉक प्लेटफॉर्म NU_IQ पेश किया। यह प्लेटफॉर्म कार निर्माता के लिए मॉडल्स और पावरट्रेन के अवसरों का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम खोलता है। इस नए प्लेटफॉर्म पर Vision S, Vision X, Vision T और Vision SXT जैसी भविष्य की SUV बनेंगी। Mahindra का दावा है कि यह आर्किटेक्चर Global NCAP और Euro NCAP दोनों में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करने में सक्षम है, जो सुरक्षा के प्रति ब्रांड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज के संदर्भ में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे प्रतीक्षित मॉडलों में से एक Vision S का नियर-प्रोडक्शन वर्जन इसी स्वतंत्रता दिवस पर प्रदर्शित होने की भी उम्मीद है। चूंकि इस SUV को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, इसलिए उम्मीद है कि यह इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च हो जाएगी।

    Mahindra Vision S

    2026 में क्या उम्मीद करें?

    अब, Mahindra ने पुष्टि की है कि वह Scorpio N पर आधारित पिकअप ट्रक को 14 अगस्त को लॉन्च करेगी, जो स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले है। इस SUV को टीज किया जा चुका है और इसे लेकर बाजार में काफी उत्साह है।

    Mahindra Scorpio N Pickup

    तो इससे क्या-क्या उम्मीदें हैं? Scorpio N Pickup में Scorpio N की ही फीचर लिस्ट होने की उम्मीद है, जैसे कि 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, और 12-स्पीकर वाला Sony साउंड सिस्टम। चूंकि Scorpio N को Global NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, इसलिए उम्मीद है कि पिकअप भी इतना ही सेफ होगा। अन्य अपेक्षित सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग्स, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), 540-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, हिल डिसेंट कंट्रोल (HDC), और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स शामिल हैं। पावरट्रेन की बात करें तो, इसमें Scorpio N फेसलिफ्ट के समान ही 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन के विकल्प होंगे। इसके अलावा, Mahindra ने BE 6 SPORTEQ को टैन इंटीरियर और ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप के साथ टीज किया है, साथ ही BE 6 Formula E एडिशन का एक अपडेटेड वर्जन भी है, जिनके 15 अगस्त को लॉन्च होने की उम्मीद है। इन SUV के बारे में और जानने के लिए, ऑफिशियल इवेंट का इंतजार करना होगा।

    कारदेखो का क्या है कहना

    स्वतंत्रता दिवस की यह विंडो Mahindra के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसे मंच के रूप में काम करती है जहां कंपनी पारंपरिक रूप से अपने सबसे महत्वपूर्ण SUV मॉडलों को पेश करती है। Thar, INGLO प्लेटफॉर्म, XUV 700, और Thar Roxx जैसे लॉन्च सफल मॉडल रहे हैं और इन्होंने यह दिखाया है कि कैसे एक भारतीय निर्माता उच्च फीचर्स और मानकों वाले वैश्विक उत्पाद दे सकता है। उम्मीद है कि Mahindra 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर Vision S का एक नियर-प्रोडक्शन वर्जन भी प्रदर्शित करेगी। तब तक, ब्रांड के पास पर्दे के पीछे और क्या-क्या है, यह देखने के लिए हमें ऑफिशियल इवेंट का इंतजार करना होगा!

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    सोनू
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