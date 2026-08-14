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    2026 Maruti Baleno Facelift का लॉन्च कन्फर्म: जानिए क्या कुछ होगा नया

    हालांकि हम सिर्फ़ छोटे-मोटे अपडेट की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अब बलेनो को पूरी तरह से नया रूप देने का सही समय आ गया है।

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 14, 2026 18:58 ist
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    published onAug 14, 2026 18:58 IST
    last updated onAug 14, 2026 18:58 IST
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    Baleno Facelift

    मारुति ने हाल ही में अपनी सब-कॉम्पैक्ट SUV ब्रेज़ा को अपडेट किया है, और अब कंपनी अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो को एक बड़ा अपडेट देने की तैयारी कर रही है। दूसरी पीढ़ी की बलेनो को 2022 में लॉन्च किया गया था और लगभग 4 साल के बाद इसे अपना पहला बड़ा फेसलिफ्ट मिलने जा रहा है। इस अपकमिंग कार के टेस्ट मॉडल को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, और अब मारुति ने कन्फर्म कर दिया है कि अपडेटेड हैचबैक 5 सितंबर को दुनिया के सामने पेश की जाएगी। इस अपडेट का मकसद बलेनो को फीचर्स और डिज़ाइन के मामले में अपने कॉम्पिटिटर्स के बराबर लाना है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि 2026 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट से क्या-क्या उम्मीदें की जा सकती हैं।

    क्या उम्मीद करें?

    अब तक सामने आए स्पाईशॉट्स और रिपोर्ट्स के आधार पर, यह उम्मीद की जा रही है कि बलेनो फेसलिफ्ट को एक नया डिज़ाइन मिलेगा। सबसे बड़े बदलाव इसके फ्रंट फेशिया में देखने को मिलेंगे, जहां एक अपडेटेड बंपर डिज़ाइन, नए डिज़ाइन वाले डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRL), और एक नया ग्रिल लेआउट दिया जा सकता है। ये बदलाव इसे मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा शार्प और मॉडर्न लुक देंगे, जो आज के डिजाइन ट्रेंड्स के हिसाब से होगा।

    Baleno Facelift

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो, कार के ओवरऑल सिल्हूट में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, इसे एक नया 16-इंच का अलॉय व्हील डिज़ाइन मिल सकता है जो इसके साइड लुक को एक नई अपील देगा।

    पीछे की तरफ, फेसलिफ्ट में मामूली बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक नया बंपर डिज़ाइन शामिल हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि टेल लाइट्स के डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर, एक्सटीरियर अपडेट्स का फोकस कार को एक फ्रेश और आकर्षक लुक देना है ताकि यह सेगमेंट में नई कारों के सामने फीकी न लगे।

    इंटीरियर

    एक्सटीरियर की तरह ही, बलेनो फेसलिफ्ट के इंटीरियर में भी महत्वपूर्ण अपडेट मिलने की उम्मीद है। कार के केबिन को एक नई इंटीरियर थीम के साथ पेश किया जा सकता है, जो इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम और अपमार्केट फील देगा। इसके साथ ही, डैशबोर्ड के डिज़ाइन को भी अपडेट किया जा सकता है, जिससे यह और भी मॉडर्न और यूजर-फ्रेंडली बन जाएगा। सेंटर कंसोल लेआउट को भी फिर से डिज़ाइन किए जाने की संभावना है।

    Baleno Facelift

    फीचर और सेफ्टी

    जब 2022 में नई बलेनो को लॉन्च किया गया था, तो यह हेड्स-अप डिस्प्ले और सेगमेंट-फर्स्ट 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स के साथ काफी लोडेड थी। लेकिन वक्त के साथ कॉम्पिटिशन बढ़ा है और अब कुछ फीचर्स की कमी महसूस होने लगी है। मारुति इस अपडेट के साथ इन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। उम्मीद है कि नई बलेनो में सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, और एक वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा, मौजूदा 9-इंच के टचस्क्रीन सेटअप को एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन से रिप्लेस किया जा सकता है, जो केबिन के मॉडर्न फील को और बढ़ाएगी।

    नए फीचर के अलावा, बलेनो फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल के कई बेहतरीन फीचर्स को बरकरार रखा जाएगा। इसमें हेड-अप डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे के पैसेंजर्स के लिए टाइप A और टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 6-स्पीकर वाला Arkamys साउंड सिस्टम, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, और वॉशर के साथ रियर वाइपर जैसे फीचर्स शामिल हैं।

    Baleno Facelift

    सेफ्टी के मामले में भी मारुति बलेनो को बेहतर बनाने की योजना है। उम्मीद है कि इस हैचबैक में नए फीचर के तौर पर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए जाएंगे, जिससे पार्किंग और तंग जगहों पर गाड़ी चलाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा, मौजूदा सेफ्टी फीचर्स को भी बरकरार रखा जाएगा। इसमें 360-डिग्री कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट (HHA), और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स शामिल हैं।

    पावरट्रेन ऑप्शन

    फिलहाल, मारुति बलेनो दो पावरट्रेन ऑप्शंस: 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और CNG के साथ 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन  में उपलब्ध है। इन इंजनों के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    90 पीएस

    77.5 पीएस

    टॉर्क

    113 एनएम

    98.5 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    सर्टिफाइड माइलेज

    22.35 किलोमीटर (एमटी), 22.94 किलोमीटर (एएमटी)

    30.61 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

    Baleno Facelift

    मारुति ने हाल ही में ब्रेज़ा फेसलिफ्ट को टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया है। इसी को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि बलेनो फेसलिफ्ट को भी टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यह बलेनो अपनी प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों के सामने ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना देगा, जो पहले से ही टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑफर करती हैं।

    संभावित कीमत और मुकाबला

    उम्मीद है कि बलेनो फेसलिफ्ट को 6.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च होने पर, इसका मुकाबला Hyundai i20, Toyota Glanza, Tata Altroz ​​और Citroen C3X से होगा।

    कारदेखो का क्या है कहना

    हालांकि बलेनो फेसलिफ्ट के साथ केवल कुछ मामूली बदलावों की उम्मीद की जा रही है, यह अपडेट बहुत जरूरी था। दूसरी पीढ़ी की बलेनो 2022 में लॉन्च हुई थी और लगभग चार साल तक इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। कॉम्पिटिशन को देखते हुए, फीचर्स को अपडेट करना अनिवार्य हो गया था। अगर मारुति वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और सनरूफ जैसे सबसे जरूरी फीचर्स को इसमें शामिल करती है, तो बलेनो निश्चित रूप से ज्यादा ग्राहकों की बकेट लिस्ट में शामिल हो जाएगी। यह अपडेट न केवल कार को फ्रेश रखेगा, बल्कि प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में इसकी दावेदारी को और भी मजबूत करेगा।

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    सोनू
    सोनू

    Maruti Suzuki Baleno पर अपना कमेंट लिखें

    2 कमेंट्स
    1
    S
    sunil
    Aug 14, 2026, 8:43:16 PM

    Price should be reduced still prices are high

    और देखें...
      जवाब
      Write a Reply
      1
      R
      rajesh singhroha
      Aug 14, 2026, 8:00:33 PM

      कम्पनी को चाहिएकिमत कम करनी क्योंकि हर आदमी खरीद सके कम मुनाफा ज्यादा बिक्री बात वही रहेगी

      और देखें...
        जवाब
        Write a Reply

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